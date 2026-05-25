  A Shocking Incident Of Attack On Vinod Gangane Has Taken Place In Tuljapur

Tuljapur News : तुळजापुरात तणाव, नगराध्यक्ष विनोद गंगणे यांच्यावर हल्ला; नेमकं काय घडलं?

Updated On: May 25, 2026 | 12:20 PM IST
सारांश

तुळजापूर नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष विनोद उर्फ पिटू गंगणे यांच्यावर दिनांक २३ मे रोजी रात्री जीवघेणा हल्ला झाल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणामुळे तुळजापूर शहरात खळबळ उडाली आहे.

तुळजापुरात तणाव, नगराध्यक्ष विनोद गंगणे यांच्यावर हल्ला; नेमकं काय घडलं?

संग्रहित फोटो

विस्तार
  • नगराध्यक्ष विनोद गंगणे यांच्यावर हल्ला
  • हल्ल्यामुळे तुळजापूर शहरात खळबळ
  • नेमकं काय घडलं?
तुळजापूर : तीर्थक्षेत्र आई तुळजाभवानी मंदिर परिसर अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी सुरू असलेल्या मोहिमेला विरोधाचे स्वर उमटत असतानाच तुळजापूर नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष विनोद उर्फ पिटू गंगणे यांच्यावर दिनांक २३ मे रोजी रात्री जीवघेणा हल्ला झाल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणामुळे तुळजापूर शहरात खळबळ उडाली असून, अतिक्रमण हटाव मोहिमेभोवतीचे तणावपूर्ण वातावरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, अतिक्रमणमुक्त तीर्थक्षेत्र मोहिमेचे नेतृत्व करणारे नगराध्यक्ष गंगणे यांना वैजिनाथ सुरवसे याने रात्रीच्या वेळी अडवून गच्ची धरत मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर शहरातील राजकीय व सामाजिक वर्तुळात संताप व्यक्त होत आहे.

तुळजापुरात अतिक्रमणविरोधी मोहीम तीव्र

दरम्यान, तुळजाभवानी मंदिर परिसरातील बालभिक्षुकरी व भीक मागणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नावरही नगराध्यक्षांनी गंभीर भूमिका घेतली आहे. बाहेरून येणाऱ्या भाविकांना यामुळे त्रास सहन करावा लागत असून, आगामी काळात या सर्वांचे पुनर्वसन करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. “काही ज्येष्ठ नागरिकांना बाहेरून तुळजापूर येथे आणून सोडले जाते आणि ते येथे भीक मागतात. अशा नागरिकांना वृद्धाश्रमात दाखल करण्याची कार्यवाही केली जाईल,” असेही गंगणे यांनी नमूद केले. अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे तुळजापूर शहरात प्रशासन आणि अतिक्रमणधारक यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होत असल्याचे चित्र असून, आगामी काळात या प्रश्नावर आणखी घडामोडी घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हातगाडी अतिक्रमणावर प्रशासनाने उचलला बडगा

याबाबत प्रतिक्रिया देताना गंगणे म्हणाले, “अशा भयाड हल्ल्यांमुळे अतिक्रमणमुक्त मोहीम थांबणार नाही. ती अधिक कठोरपणे सुरू राहील.” यापूर्वीही अतिक्रमणाच्या मुद्यावरून फोनवरून जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या होत्या, असेही त्यांनी सांगितले. तुळजापूर शहरातील रस्त्यांच्या कडेला हातगाड्या व व्यवसायिक अतिक्रमणे वाढत असून त्यामागे मोठे अर्थकारण कार्यरत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. काही व्यक्ती हातगाडी धारकांकडून पैसे गोळा करीत असल्याचा दावा करत नियमित कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Published On: May 25, 2026 | 12:20 PM

