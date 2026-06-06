Pune Gas Explosion: खराडीत सिलेंडर स्फोटाची भीषण दुर्घटना; सिलेंडर बदलताना आग भडकली आणि एकाच कुटुंबातील तिघांचा होरपळून मृत्यू

काय घडलं नेमकं?
खांदवेनगर परिसरातील एका घराच्या पहिल्या मजल्यावर स्वयंपाकघरातील गॅस सिलेंडर संपल्याने दुसरा सिलेंडर लावण्याचे काम सुरू होते. त्याच वेळी अचानक गॅसची मोठी गळती होऊन सिलेंडरने पेट घेतला. पांडुरंग गिते यांनी प्रसंगावधान राखून पेटता सिलेंडर गॅलरीतून बाहेर फेकण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याच क्षणी घरात पसरलेल्या गॅसचा प्रचंड स्फोट झाला. या आगीत घरात असलेले विष्णू, पांडुरंग आणि वृंदावनी हे तिघेही गंभीररीत्या भाजले. त्याच वेळी सून राजेश्री या बाथरूममध्ये आणि पाच वर्षांची मुलगी निहारिका गॅलरीत असल्याने त्या दोघी या भीषण आगीतून सुखरूप बचावल्या.
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उपचारादरम्यान तिघांचा मृत्यू
या घटनेची माहिती तातडीने पोलिसांना आणि अग्निशमन दलाला देण्यात आली. जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली. गंभीर जखमी झालेल्या तिघांना तात्काळ ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचार सुरु असतांना दुपारी त्यांचा मृत्यू झाला. विष्णू मुंजाजी गिते (वय 60), पांडुरंग विष्णू गिते (वय 35) आणि वृंदावनी विष्णू गिते (वय 55, सर्व सध्या रा. खांदवेनगर, खराडी, पुणे, मूळ रा. नंदागौळ, ता. परळी, जि. बीड) अशी या अपघातात मृत्यू झालेल्या दुर्दैवी सदस्यांची नावे आहेत.या दुर्घटनेत राजेश्री पांडुरंग गिते आणि निहारिका पांडुरंग गिते (वय 5 वर्षे) या किरकोळ जखमी झाल्या असून त्या सुदैवाने थोडक्यात बचावल्या आहेत.हे कुटुंब कामानिमित्त पुण्यामध्ये स्थायिक झाले होते.
या स्फोटामुळे घरातील फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आणि छताचे मोठे नुकसान झाले आहे. या घटनेची नोंद चंदननगर पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून, पोलीस निरीक्षक या दुर्घटनेचा पुढील तपास करीत आहेत.
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Ans: पुण्यातील खराडी परिसरातील फॉर्च्युन सिटी सोसायटीमध्ये ही दुर्घटना घडली.
Ans: या भीषण स्फोटात एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला.
Ans: गॅस सिलेंडर बदलत असताना गॅस गळती होऊन प्रचंड स्फोट झाला.