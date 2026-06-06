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Pune Gas Explosion: खराडीत सिलेंडर स्फोटाची भीषण दुर्घटना; सिलेंडर बदलताना आग भडकली आणि एकाच कुटुंबातील तिघांचा होरपळून मृत्यू

Updated On: Jun 06, 2026 | 11:36 AM IST
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सारांश

पुण्यातील खराडी परिसरात गॅस गळतीमुळे झालेल्या भीषण स्फोटात बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यातील एकाच कुटुंबातील तिघांचा होरपळून मृत्यू झाला. सिलेंडर बदलत असताना ही दुर्घटना घडली. तर पाच वर्षांच्या चिमुरडीसह दोन महिला थोडक्यात बचावल्या.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • खराडीतील फॉर्च्युन सिटी सोसायटीत गॅस स्फोटाची भीषण घटना.
  • परळीतील गिते कुटुंबातील तिघांचा उपचारादरम्यान मृत्यू.
  • पाच वर्षांच्या चिमुरडीसह दोन महिला सुदैवाने बचावल्या.
पुणे: पुणे येथून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. खराडी भागात गॅस गळतीमुळे झालेल्या भीषण स्फोटात एकाच कुटुंबातील तिघांचा होरपळून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. सिलेंडर बदलत असतांना अचानक आग भडकली आणि ही घटना घडली. खराडीतील खांदवेनगर येथील फॉर्च्युन सिटी सोसायटीमध्ये शुक्रवारी सकाळी सव्वा नऊ वाजेच्या सुमारास ही थरकाप उडवणारी घटना घडली. या घटनेने परिसरात शोककळा पसरली आहे.

काय घडलं नेमकं?

खांदवेनगर परिसरातील एका घराच्या पहिल्या मजल्यावर स्वयंपाकघरातील गॅस सिलेंडर संपल्याने दुसरा सिलेंडर लावण्याचे काम सुरू होते. त्याच वेळी अचानक गॅसची मोठी गळती होऊन सिलेंडरने पेट घेतला. पांडुरंग गिते यांनी प्रसंगावधान राखून पेटता सिलेंडर गॅलरीतून बाहेर फेकण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याच क्षणी घरात पसरलेल्या गॅसचा प्रचंड स्फोट झाला. या आगीत घरात असलेले विष्णू, पांडुरंग आणि वृंदावनी हे तिघेही गंभीररीत्या भाजले. त्याच वेळी सून राजेश्री या बाथरूममध्ये आणि पाच वर्षांची मुलगी निहारिका गॅलरीत असल्याने त्या दोघी या भीषण आगीतून सुखरूप बचावल्या.

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उपचारादरम्यान तिघांचा मृत्यू

या घटनेची माहिती तातडीने पोलिसांना आणि अग्निशमन दलाला देण्यात आली. जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली. गंभीर जखमी झालेल्या तिघांना तात्काळ ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचार सुरु असतांना दुपारी त्यांचा मृत्यू झाला. विष्णू मुंजाजी गिते (वय 60), पांडुरंग विष्णू गिते (वय 35) आणि वृंदावनी विष्णू गिते (वय 55, सर्व सध्या रा. खांदवेनगर, खराडी, पुणे, मूळ रा. नंदागौळ, ता. परळी, जि. बीड) अशी या अपघातात मृत्यू झालेल्या दुर्दैवी सदस्यांची नावे आहेत.या दुर्घटनेत राजेश्री पांडुरंग गिते आणि निहारिका पांडुरंग गिते (वय 5 वर्षे) या किरकोळ जखमी झाल्या असून त्या सुदैवाने थोडक्यात बचावल्या आहेत.हे कुटुंब कामानिमित्त पुण्यामध्ये स्थायिक झाले होते.

या स्फोटामुळे घरातील फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आणि छताचे मोठे नुकसान झाले आहे. या घटनेची नोंद चंदननगर पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून, पोलीस निरीक्षक या दुर्घटनेचा पुढील तपास करीत आहेत.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही दुर्घटना नेमकी कुठे घडली?

    Ans: पुण्यातील खराडी परिसरातील फॉर्च्युन सिटी सोसायटीमध्ये ही दुर्घटना घडली.

  • Que: या घटनेत किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: या भीषण स्फोटात एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला.

  • Que: स्फोटाचे कारण काय होते?

    Ans: गॅस सिलेंडर बदलत असताना गॅस गळती होऊन प्रचंड स्फोट झाला.

Web Title: Pune gas explosion horrific cylinder explosion in kharadi fire broke out while changing the cylinder resulting in the deaths of three members of the same family due to severe burns

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Published On: Jun 06, 2026 | 11:36 AM

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