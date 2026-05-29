Blue Origin: जेफ बेझोस यांच्या अब्जावधींच्या ‘न्यू ग्लेन’ रॉकेटचा भीषण स्फोट; इलॉन मस्क यांची प्रतिक्रिया लक्षवेधी, VIDEO VIRAL

Jeff Bezos Rocket Accident Cape Canaveral : जागतिक अंतराळ क्षेत्रातून एक अत्यंत मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. अॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस यांच्या मालकीच्या ‘ब्लू ओरिजिन’ (Blue Origin) या नामांकित अंतराळ कंपनीच्या ‘न्यू ग्लेन’ (New Glenn) या महाकाय रॉकेटचा चाचणीदरम्यान भीषण स्फोट झाला आहे. फ्लोरिडा येथील ऐतिहासिक केप कॅनॅव्हरल स्पेस फोर्स स्टेशनवर ही हॉटफायर चाचणी सुरू असताना हा अपघात घडला. स्फोट इतका भयानक होता की काही सेकंदांतच कोट्यवधी रुपयांचे हे रॉकेट आगीच्या एका मोठ्या गोळ्यात रूपांतरित झाले. या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून एरोस्पेस क्षेत्रात यामुळे मोठी चिंता निर्माण झाली आहे.
९८ मीटर (सुमारे ३२१ फूट) उंचीचे हे अवाढव्य न्यू ग्लेन रॉकेट प्रक्षेपणाच्या पूर्वतयारीसाठी ‘हॉटफायर टेस्ट’ मधून जात होते. व्हायरल झालेल्या अधिकृत व्हिडिओंमध्ये स्पष्टपणे दिसते आहे की, चाचणी सुरू होताच रॉकेटच्या तळाशी असलेल्या इंजिन भागातून अचानक गडद धुराचे मोठे लोट बाहेर पडू लागले. तंत्रज्ञांना काही समजण्याच्या आतच, एक तीव्र विसंगती निर्माण झाली आणि संपूर्ण रॉकेटमध्ये एकापाठोपाठ एक मोठे स्फोट झाले. ब्लू ओरिजिनने २८ मे २०२६ रोजी अधिकृतपणे या अपघाताची पुष्टी केली आहे. कंपनीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “आजच्या चाचणीदरम्यान एक अनपेक्षित तांत्रिक बिघाड झाला, मात्र सुदैवाने सर्व ग्राउंड स्टाफ आणि इंजिनिअर्स सुरक्षित आहेत.”
या मोठ्या अपघातानंतर स्पेसएक्स (SpaceX) चे संस्थापक आणि जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती इलॉन मस्क यांनी अत्यंत कौतुकास्पद भूमिका घेतली आहे. व्यावसायिक स्पर्धा बाजूला ठेवत मस्क यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर या घटनेबद्दल तीव्र शोक आणि सहानुभूती व्यक्त केली. त्यांनी ब्लू ओरिजिनच्या या अपघाताला “अत्यंत दुर्दैवी” असे संबोधले असून अंतराळ क्षेत्रात काम करणे किती आव्हानात्मक असते, याची जाणीव करून दिली. मस्क यांनी बेझोस यांच्या टीमला या कठीण काळात आपला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे, ज्याचे जागतिक स्तरावर स्वागत केले जात आहे.
Well, at least @elonmusk wasn’t sarcastic or cruel in his recent comments- Taking to his social media platform X, Musk simply said: ” Most unfortunate. Rockets are hard.” Blue Origin issued a statement in the wake of today’s explosion. A spokesperson said, via a post on… pic.twitter.com/CmRO42U8KB — @JosetteCaruso Josette Caruso (@JosetteCaruso_) May 29, 2026
या भीषण धक्क्यानंतरही ब्लू ओरिजिनचे प्रमुख जेफ बेझोस यांनी हार मानलेली नाही. त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करताना सांगितले की, “आजचा दिवस आमच्यासाठी आणि अंतराळ विज्ञानासाठी अत्यंत कठीण होता. मात्र, अंतराळाचा हा प्रवास आव्हानांनी भरलेला असतो आणि तो पूर्णपणे सार्थक आहे. आम्ही खचून न जाता सर्व यंत्रणांची आणि रॉकेटची दुप्पट वेगाने पुनर्बांधणी करू. आपण लवकरच पुन्हा उड्डाण करू.” फ्लोरिडाचे काँग्रेस सदस्य माईक हॅरिडोपोलोस यांनी या संकटसमयी तत्परतेने काम करणाऱ्या सर्व अग्निशामक दल आणि अभियंत्यांचे विशेष आभार मानले आहेत.
The competition for SpaceX just lost a lot of orders for satellites to orbit. Blue Origin’s rocket (owned by Jeff Bezos) just exploded on the pad. The SpaceX near monopoly on putting satellites in orbit will extend a few more years.pic.twitter.com/TrVM3IYuiR — Wall Street Mav (@WallStreetMav) May 29, 2026
हा स्फोट केवळ एका खाजगी कंपनीचे नुकसान नाही, तर अमेरिकन अंतराळ संस्था ‘नासा’ (NASA) साठी देखील एक मोठा फटका मानला जात आहे. नासा आणि ब्लू ओरिजिन हे आगामी ‘आर्टेमिस चंद्र मोहिमेसाठी’ (Artemis Moon Mission) एक विशेष लुनार लँडर विकसित करण्यासाठी भागीदारीत काम करत आहेत. नासाचे प्रशासक जेरेड आयझॅकमन यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “नवीन अवजड प्रक्षेपण क्षमता (Heavy-lift launch capability) विकसित करणे हे अत्यंत गुंतागुंतीचे काम असते. अंतराळ प्रवास हा चुकांना अजिबात क्षमा करत नाही.” त्यांनी स्पष्ट केले की नासा आपल्या भागीदारांसोबत या घटनेची अत्यंत निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करेल.
न्यू ग्लेन रॉकेटच्या बाबतीत गेल्या काही महिन्यांत झालेला हा दुसरा मोठा बिघाड आहे. गेल्या महिन्यातच, एका दळणवळण उपग्रहाला योग्य कक्षेत प्रस्थापित करण्यात हे रॉकेट तांत्रिक बिघाडामुळे अपयशी ठरले होते. त्या मोहिमेत उष्णतेच्या अतिरेकामुळे रॉकेटच्या इंजिनला आवश्यक तितका ‘थ्रस्ट’ (Propulsion Force) मिळवता आला नव्हता, ज्यामुळे ‘एएसटी स्पेसमोबाइल’चा एक महत्त्वाचा उपग्रह नियोजित कक्षेबाहेर गेला. या लागोपाठच्या अपयशामुळे अमेरिकेच्या फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशनने (FAA) ब्लू ओरिजिनला कडक सुरक्षा उपाययोजना लागू करण्याचे आणि सखोल तांत्रिक ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. कंपनी आता आपल्या त्रुटी सुधारण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करत आहे.