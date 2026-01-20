Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Ratnagiri Crime A Stain On Humanity In Mandangad A Two Year Old Girl Was Sexually Assaulted By Her Cousin

Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार

मंडणगड तालुक्यात दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकाने खाऊचे आमिष दाखवून अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना घडली. मुलीच्या रडण्याने प्रकार उघडकीस आला. आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 02:12 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:

• दोन वर्षीय मुलीवर नात्यातील व्यक्तीकडून अत्याचार
• खाऊ देण्याच्या बहाण्याने मुलीला नेले
• आई-वडिलांच्या सतर्कतेमुळे आरोपीचा प्रकार उघड

रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड तालुक्यातून एक माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. एका ग्रामीण भागातील दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना शनिवारी (१७ जानेवारी) रोजी घडली. पोलिसांनी संशयित चुलत काकाला अटक केली आहे.

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू

काय घडलं नेमकं?

याप्रकरणी पीडित चिमुकलीच्या आईने पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीचा नवरा, सासू व लहान मुलगी हे चौघे मंडणगड एसटी स्टँड येथे बसलेले होते. तेव्हा तिथे फिर्यादी यांचा चुलत दीर आला. त्याने मुलीस खाऊ देतो, असे सांगून तो मुलीला घेऊन गेला. पण तो परतला नाही. बराच वेळ झाला तो परत न आल्याने फिर्यादी, सासू व पती मुलीचा शोध घेण्यासाठी गेले. ते मंडणगड नगरपंचायतीच्या मागच्या बाजूला असणाऱ्या देशी दारू दुकानाजवळ पोहोचले.

या दुकानाच्या बाजूला असलेल्या एका पडक्या खोलीतून लहान मुलीच्या रडण्याचा आवाज त्यांना ऐकू आला. त्यांनी धाव घेतली असता संशयित अत्याचार करत असल्याचे दिसले. मुलीच्या आई, वडिलांना पाहताच संशयिताने पळ काढला. या प्रकाराबाबत पीडित मुलीच्या आईने मंडणगड पोलीस स्थानकात फिर्याद दिली. पोलिसांनी रविवारी संशयितास ताब्यात घेतले.पोलीस पुढील तपास करत असून, पुढील कारवाई केली जात आहे.

पोफळीतील पतसंस्थेत आर्थिक गैरव्यवहार? ठेवी थकल्या; बोगस कर्ज कागदपत्रांचा आरोप

रत्नागिरीतील पोफळी येथील छत्रपती शिवाजीराजे शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी सहकारी पतसंस्था सध्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे चर्चेत आली आहे. संस्थेतील ठेवी थकल्या असून, बोगस कर्ज प्रकरणं आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज वाटप झाल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. पोफळी येथील महानिर्मिती कंपनीतील कामगार, कर्मचारी व अभियंते यांनी स्थापन केलेल्या या पतसंस्थेकडे सुमारे 62 सभासदांचे दोन कोटी 25 लाख रुपयांचे ठेव खाते असल्याची माहिती असून, ही रक्कम परत न मिळाल्याने सभासदांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. कर्जवसुलीसाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: मंडणगड तालुक्यातील एका ग्रामीण भागात ही घटना घडली.

  • Que: आरोपी कोण आहे?

    Ans: पीडित मुलीचा चुलत काका असून त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

  • Que: प्रकरण कसे उघडकीस आले?

    Ans: पडक्या खोलीतून मुलीच्या रडण्याचा आवाज आल्याने कुटुंबीयांनी धाव घेतली.

Web Title: Ratnagiri crime a stain on humanity in mandangad a two year old girl was sexually assaulted by her cousin

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 02:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू
1

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल
2

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल

Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह
3

Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह

Noida: “पप्पा मला वाचवा, मला मरायचं नाही…” मॉलच्या बेसमेंटमध्ये साचलेल्या पाण्यात बुडून तरुण इंजिनिअरचा मृत्यू
4

Noida: “पप्पा मला वाचवा, मला मरायचं नाही…” मॉलच्या बेसमेंटमध्ये साचलेल्या पाण्यात बुडून तरुण इंजिनिअरचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार

Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार

Jan 20, 2026 | 02:12 PM
हिंदी ‘बिग बॉस’ प्रेमींना झटका! ‘Bigg Boss OTT’ चा चौथा सीझन नाही होणार रिलीज, निर्मात्यांचा मोठा निर्णय

हिंदी ‘बिग बॉस’ प्रेमींना झटका! ‘Bigg Boss OTT’ चा चौथा सीझन नाही होणार रिलीज, निर्मात्यांचा मोठा निर्णय

Jan 20, 2026 | 02:10 PM
Chiplun News: आगामी निवडणुकीसाठी BJP ने जाहीर केली उमेदवारी; कोण कुठे लढणार?

Chiplun News: आगामी निवडणुकीसाठी BJP ने जाहीर केली उमेदवारी; कोण कुठे लढणार?

Jan 20, 2026 | 02:06 PM
BJP National President : नितीन नबीन हे माझे नवीन बॉस..! भाजप संघटन पर्वामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे वक्तव्य

BJP National President : नितीन नबीन हे माझे नवीन बॉस..! भाजप संघटन पर्वामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे वक्तव्य

Jan 20, 2026 | 02:04 PM
BJP President Nitin Nabin: नितीन नबीन यांच्यासमोर असणार आव्हानांचा डोंगर; बंगाल- आसाममध्ये लागणार कस

BJP President Nitin Nabin: नितीन नबीन यांच्यासमोर असणार आव्हानांचा डोंगर; बंगाल- आसाममध्ये लागणार कस

Jan 20, 2026 | 02:02 PM
World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO

Jan 20, 2026 | 01:56 PM
Maharashtra Politics: भाजपला मोठे भगदाड? ‘या’ निवडणुकीत डावलले गेल्याने…

Maharashtra Politics: भाजपला मोठे भगदाड? ‘या’ निवडणुकीत डावलले गेल्याने…

Jan 20, 2026 | 01:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM