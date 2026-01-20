Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार

• दोन वर्षीय मुलीवर नात्यातील व्यक्तीकडून अत्याचार
• खाऊ देण्याच्या बहाण्याने मुलीला नेले
• आई-वडिलांच्या सतर्कतेमुळे आरोपीचा प्रकार उघड
रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड तालुक्यातून एक माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. एका ग्रामीण भागातील दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना शनिवारी (१७ जानेवारी) रोजी घडली. पोलिसांनी संशयित चुलत काकाला अटक केली आहे.
काय घडलं नेमकं?
याप्रकरणी पीडित चिमुकलीच्या आईने पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीचा नवरा, सासू व लहान मुलगी हे चौघे मंडणगड एसटी स्टँड येथे बसलेले होते. तेव्हा तिथे फिर्यादी यांचा चुलत दीर आला. त्याने मुलीस खाऊ देतो, असे सांगून तो मुलीला घेऊन गेला. पण तो परतला नाही. बराच वेळ झाला तो परत न आल्याने फिर्यादी, सासू व पती मुलीचा शोध घेण्यासाठी गेले. ते मंडणगड नगरपंचायतीच्या मागच्या बाजूला असणाऱ्या देशी दारू दुकानाजवळ पोहोचले.
या दुकानाच्या बाजूला असलेल्या एका पडक्या खोलीतून लहान मुलीच्या रडण्याचा आवाज त्यांना ऐकू आला. त्यांनी धाव घेतली असता संशयित अत्याचार करत असल्याचे दिसले. मुलीच्या आई, वडिलांना पाहताच संशयिताने पळ काढला. या प्रकाराबाबत पीडित मुलीच्या आईने मंडणगड पोलीस स्थानकात फिर्याद दिली. पोलिसांनी रविवारी संशयितास ताब्यात घेतले.पोलीस पुढील तपास करत असून, पुढील कारवाई केली जात आहे.
Ans: मंडणगड तालुक्यातील एका ग्रामीण भागात ही घटना घडली.
Ans: पीडित मुलीचा चुलत काका असून त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
Ans: पडक्या खोलीतून मुलीच्या रडण्याचा आवाज आल्याने कुटुंबीयांनी धाव घेतली.