vijay -Rashmika च्या लग्नाच्या व्हिडिओने तोडला ग्लोबल रेकॉर्ड; मेसी-रोनाल्डोला टाकलं मागे, इंस्टाग्रामवर रचला नवीन इतिहास

या लग्नाशी संबंधित खास व्हिडिओने इंटरनेटवर इतिहास रचला आहे. या व्हिडिओने लिओनेल मेसी आणि क्रिस्टियानो रोनाल्डो यांच्या आयकॉनिक कॅम्पेन पोस्टला मागे टाकत इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक लाईक्स मिळवणारा पोस्ट ठरला आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 02:01 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदानाचे लग्न केवळ सेलिब्रिटी इव्हेंट राहिले नाही, तर 2026 मधील सर्वात मोठ्या सांस्कृतिक क्षणांपैकी एक बनले आहे. लग्नातील सुंदर झलक, भावनिक क्षण आणि खास आठवणी दाखवणारे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. जगभरातील चाहते या जोडप्याच्या आनंदात सहभागी होत आहेत.

या लग्नाशी संबंधित खास व्हिडिओने इंटरनेटवर इतिहास रचला आहे. या व्हिडिओने फुटबॉलच्या दिग्गज खेळाडू लिओनेल मेसी आणि क्रिस्टियानो रोनाल्डो यांच्या आयकॉनिक कॅम्पेन पोस्टला मागे टाकत इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक लाईक्स मिळवणारा पोस्ट ठरला आहे. यापूर्वी मेसी-रोनाल्डोच्या पोस्टला 8.1 मिलियन लाईक्स मिळाले होते, तर विजय-रश्मिकाच्या व्हिडिओने आता 8.2 मिलियन लाईक्सचा टप्पा पार केला आहे आणि एक नवीन ग्लोबल रेकॉर्ड प्रस्थापित केला आहे.

विशेष म्हणजे, हा विक्रम फक्त आकड्यांपुरता मर्यादित नाही. चाहत्यांचे म्हणणे आहे की या व्हिडिओमध्ये त्या खास क्षणातील भावना अत्यंत सुंदर पद्धतीने दाखवण्यात आल्या आहेत. ज्यात प्रेम, परंपरा आणि एकत्र असण्याचा आनंद स्पष्टपणे दिसून येतो. लग्नातील म्युझिकल गाणे आणि दोघांची नैसर्गिक केमिस्ट्रीही लोकांना खूप आवडली आहे.

भव्य व्हिज्युअल्स आणि आधीच व्हायरल झालेल्या गाण्यामुळे हे लग्न सध्या सर्वत्र ट्रेंड होत आहे. फोटो, रील्स आणि व्हिडिओ सतत सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. त्यामुळे विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना यांचे लग्न आता इंटरनेटवरील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या आणि सर्वाधिक पसंती मिळालेल्या सेलिब्रिटी लग्नांपैकी एक ठरले आहे.

हा व्हिडिओ प्रेक्षकांना भावनिक क्षण आणि लग्नाच्या खास आठवणी अनुभवायला देत असल्याने, सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिसाद मिळत आहे.

vijay -Rashmika च्या लग्नाच्या व्हिडिओने तोडला ग्लोबल रेकॉर्ड; मेसी-रोनाल्डोला टाकलं मागे, इंस्टाग्रामवर रचला नवीन इतिहास

vijay -Rashmika च्या लग्नाच्या व्हिडिओने तोडला ग्लोबल रेकॉर्ड; मेसी-रोनाल्डोला टाकलं मागे, इंस्टाग्रामवर रचला नवीन इतिहास

Mar 07, 2026 | 02:01 PM
