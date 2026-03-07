‘काळ आला होता पण…’; खेडमध्ये खाजगी बस पलटली अन्…, भाविकांसोबत नेमके घडले काय?

शिमगोत्सवासाठी गावी येणाऱ्या भाविकांच्या गाडीला अपघात
काच फोडून प्रवाशांना बाहेर काढले
खेड तालुक्यात भाविकांच्या बसला अपघात
खेड: खेड तालुक्यात शिमगोत्सवासाठी गावाकडे येणाऱ्या भाविकांची बस खेड-धामणंद मार्गावरील ऐनवरे येथे शुक्रवारी पहाटेच्या सुमारास उलटून अपघात झाल्याची घटना घडली बोरिवलीहून सापिलीं गावाकडे येणारी खासगी आराम बस पलटल्याने या अपघातात २५ प्रवासी जखमी झाले असून त्यापैकी दोन जण गंभीर जखमी आहेत. सर्व जखमींवर कळवणी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, बोरिवली येथून सापिली च धामणंद परिसरातील भाविक शिमगोत्सव व ग्रामदेवतेच्या पालखीचे दर्शन घेण्यासाठी आपल्या गावी येत होते. यासाठी नेहमीप्रमाणे खासगी आराम बस काल रात्री बोरिवलीहून निघाली होती.
काच फोडून प्रवाशांना बाहेर काढले
पहाटे सुमारे साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास ही बस खेड-धामणंद मार्गावरील ऐनवरे येथे पोहोचली असता चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले. त्यानंतर बस रस्त्याच्या कडेला उलटली. बसमध्ये एकूण २८ प्रवासी होते. बस पलटल्याने प्रवाशांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. काही प्रवासी बसमध्ये अडकून पडले होते.
हृदयद्रावक! ट्रक-कारच्या धडकेत 18 वर्षीय तरुणीचा अपघाती मृत्यू
त्या मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांनी तत्काळ मदतीसाठी धाव घेतली. बसची समोरील काच फोडून अडकलेल्या प्रवाशांना आहेर काढण्यात आले. जखमींना तातडीने कळचणी उपजिल्हा ‘ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी दोन जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, शिमगोत्सवासाठी मगावाकडे वेणान्या भाविकांदर अचानक संकट कोसळले असले तरी मोठी जीवितहानी टळल्याने ग्रामस्थानी सुटकेचा निःश्वास टाकला, ‘काळ आला होता पण वैळ नव्हती आली’, अशी प्रतिक्रिया परिसरातील नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. तसेच ग्रामदैवतांच्या कृपेने मोठा अनर्थ टळल्याची चर्चा गावात सुरू आहे.
Accident News: तिहेरी अपघातात महिलेचा मृत्यू; अपघातग्रस्त स्कुटीला ठोकर…
18 वर्षीय तरुणीचा अपघाती मृत्यू
खारेपाटण मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर नडगिवे धुरीभाटलेवाड़ी बसस्टॉपजवळ मंगळवारी कार व ट्रक यांच्यात भीषण अपघातझाला. यात खारेपाटण जिजामातानगर येथील तनिषा पुरुषोत्तम शेट्ये (वय १८) हिचा जागीच मृत्यू झाला. तर तिचा भाऊ ऋतुपर्ण पुरुषोत्तम शेट्ये (वय २३) हा गंभीर जखमी झाला आहे. होळी आणि शिमग्याच्या सणादिवशीच घडलेल्या या दुर्घटनेमुळे खारेपाटण परिसरात शोककळा पसरली आहे.