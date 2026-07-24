बांधकाम व्यावसायिकाच्या आत्महत्येप्रकरपणी मोठी अपडेट; रवींद्र धंगेकर अन् त्यांच्या पत्नीला अटकपूर्व जामीन मंजूर

पुणे : बांधकाम व्यावसायिक खलील शेख (वय ६५) यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. त्यापूर्वी शेख यांनी व्हिडिओ तयार करून आर्थिक व्यवहार, थकित रक्कम व कथित मानसिक छळाचे गंभीर आरोप केले होते. याबाबत त्यांच्या पत्नी सुलताना शेख यांनी स्वारगेट पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीनुसार, माजी आमदार रवींद्र धंगेकर, त्यांची पत्नी, राजकीय पदाधिकारी बाळासाहेब शेडगे, रघुनाथ गौडा अशा १२ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अशातच आता बांधकाम व्यावसायिकाच्या आत्महत्या प्रकरणात माजी आमदार रवींद्र धंगेकर आणि त्यांच्या पत्नीला अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर गुरुवारी अटी शर्तीवर अटकपूर्व अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.
धंगेकर दाम्पत्यासह अन्य आरोपींनी अंतरिम अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एस. गांधी यांच्या न्यायालयात बुधवारी आरोपींच्या वकिलांसह पोलिस आणि सरकारी वकिलांनी म्हणणे सादर केले होते. त्यांचा या आत्महत्या प्रकरणाशी संबंध नसून, द्वेषापोटी खोट्या गुन्ह्यात गुंतविण्यात आल्याचा युक्तिवाद अॅड. विजयसिंह ठोंबरे यांनी केला होता.
या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी बाळा शेंडगे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मात्र कोर्टाने फेटाळला आहे. रवींद्र धंगेकर यांनी माझी पत्नी या प्रकल्पातून कधीच बाहेर पडली आहे. तरीही आम्हाला याचा त्रास होतो आहे. त्रास होतो म्हणूनच आपण शिवसेनेत आलो , पण आता येथेही त्रास होत असल्याची खंत मांडली होती.
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आत्महत्या करण्याआधी खलील शेख व्हिडीओमध्ये म्हणाले की, विविध कारणामुळे मी कर्जबाजारी झालो असून, त्यामुळे मी आत्महत्येचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या आर्थिक संकटाला काही व्यक्ती कारणीभूत असल्याचा आरोप करत त्यांनी उत्कर्षा कंपनीच्या पार्टनर रविंद्र धंगेकर यांच्या पत्नी प्रतिभा धंगेकर, बाळासाहेब शेडगेंच्या पत्नी, सुनील आहेरांचा मुलगा, हमीद शेख यांचा मुलगा आणि रघु गावडे यांची नावे व्हिडिओत घेतली आहेत. खलील शेख यांनी आपल्याला ५० लाख रुपये भागिदारांकडून येणे असल्याचे व्हिडीओत म्हटले आहे. त्याचबरोबर आर्थिक अडचणींकडे रविंद्र धंगेकर दुर्लक्ष करत असल्याचं देखील खलील शेख व्हिडीओमध्ये म्हणाले आहेत.