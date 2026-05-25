Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Rural Police In Action Mode Action Taken Against 18 Accused Ahead Of Bakri Eid Contraband Worth 38 Lakhs Seized

Crime News: ग्रामीण पोलिस अॅक्शन मोडवर बकरी ईदपूर्वी १८ आरोपींवर कारवाई, ३८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Updated On: May 25, 2026 | 03:11 PM IST
सारांश

छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलिसांनी अवैध गोवंश कत्तल आणि जनावरांच्या तस्करीविरोधात विशेष मोहीम राबवत ३७ लाख ९३ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. ५१ जनावरांची सुटका करण्यात आली असून १८ आरोपींवर गुन्हे दाखल केले आहेत.

Crime News: ग्रामीण पोलिस अॅक्शन मोडवर बकरी ईदपूर्वी १८ आरोपींवर कारवाई, ३८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • ग्रामीण पोलिस अॅक्शन मोडवर
  • बकरी ईदपूर्वी १८ आरोपींवर कारवाई
  • ३८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): आगामी बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण पोलिसांनी अवैध गोवंश कत्तल, गोमांस वाहतूक आणि जनावरांच्या तस्करीविरोधात धडक मोहीम उघडत जिल्हाभरात कारवाईचा सपाटा लावला आहे. १६ मेपासून सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेत पोलिसांनी १२ गुन्हे दाखल करत १८ आरोपींना निष्पन्न केले असून तब्बल ३७ लाख ९३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. पोलिस अधीक्षक डॉ. विनय कुमार याठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण पोलिसांनी जिल्ह्यातील संवेदनशील व छुप्या मार्गावर विशेष नाकाबंदी, गस्त आणि छापेमारी मोहीम राबविली. वैजापूर, फुलंब्री, वडोद बाजार, करमाड, फर्दापूर, गंगापूर, पैठण, सिल्लोड ग्रामीण, कन्नड ग्रामीण आणि खुलताबाद पोलिस ठाण्यांच्या पथकांनी संयुक्तपणे या कारवाया केल्या.

विविध कारवायांमध्ये ३९ जनावरांची सुटका

मोहिमेदरम्यान पोलिसांनी विविध ठिकाणी छापे टाकून ८६५ किलो गोमांस जप्त केले. सुमारे ६ लाख ७५ हजार रुपये किमतीचे हे गोमांस पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून नष्ट करण्यात आले. दरम्यान, कतलीसाठी डांबून ठेवलेल्या १२ गोवंश जनावरांची सुटका करण्यात आली. तसेच अवैध वाहतुकीदरम्यान आणखी ३९ जनावरे ताब्यात घेत सुरक्षितपणे गोशाळेत जमा करण्यात आली. या दोन्ही कारवायांत एकूण ११ वाहने जप्त करण्यात आली असून त्यामध्ये तीन वाहने गोमांस वाहतुकीतील तर आठ वाहने जनावरांच्या वाहतुकीतील असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. जप्त करण्यात आलेल्या सर्व वाहनांचे परवाने तसेच चालकांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स कायमस्वरूपी रद्द करण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती देखील पोलिसांनी दिली आहे.

संतापजनक! बस स्टँडवर तरुणीसमोर माथेफिरूचे अश्लील कृत्य; तरुणीने व्हिडीओ बनवला अन्…

५१ जनावरे तस्करांच्या तावडीतून मुक्त

विशेष मोहिमेत पोलिसांनी एकूण ५१ गोवंश जनावरांची सुटका केली. कत्तलखान्यातून १२ तर अवैध वाहतुकीतून ३९ जनावरे मुक्त करण्यात आली. सर्व जनावरांना पुढील संगोपनासाठी अधिकृत गोशाळेत पाठविण्यात आले आहे.

नागरिकांना आवाहन

जिल्ह्यात कुठेही अवैध गोवंश कत्तल, गोमांस विक्री किंवा जनावरांची बेकायदेशीर वाहतूक सुरू असल्याचे आढळल्यास नागरिकांनी तातडीने डायल ११२ किंवा स्थानिक पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन ग्रामीण पोलिसांनी केले आहे. माहिती देणाऱ्यांची ओळख गोपनीय ठेवली जाणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले. r

Pune crime: संतापजनक! पतीने गॅस सिलेंडर डोक्यात घालून पत्नीची केली हत्या; पोलीस ठाण्यात जाऊन स्वतः दिली कबुली

Web Title: Rural police in action mode action taken against 18 accused ahead of bakri eid contraband worth 38 lakhs seized

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 03:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

संभाजीनगरमध्ये इंधन संकट भीषण! पालकमंत्र्यांच्या तंबीनंतर पेट्रोल आले, पण डिझेल संपले; ऐन पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी हवालदील
1

संभाजीनगरमध्ये इंधन संकट भीषण! पालकमंत्र्यांच्या तंबीनंतर पेट्रोल आले, पण डिझेल संपले; ऐन पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी हवालदील

Twisha Sharma Case: ‘मृत मुलीपेक्षा घटस्फोटीत मुलगी केव्हाही बरी’; ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणात तुषार मेहतांची महत्त्वपूर्ण टिप्पण
2

Twisha Sharma Case: ‘मृत मुलीपेक्षा घटस्फोटीत मुलगी केव्हाही बरी’; ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणात तुषार मेहतांची महत्त्वपूर्ण टिप्पण

संतापजनक! बस स्टँडवर तरुणीसमोर माथेफिरूचे अश्लील कृत्य; तरुणीने व्हिडीओ बनवला अन्…
3

संतापजनक! बस स्टँडवर तरुणीसमोर माथेफिरूचे अश्लील कृत्य; तरुणीने व्हिडीओ बनवला अन्…

Tuljapur News : तुळजापुरात तणाव, नगराध्यक्ष विनोद गंगणे यांच्यावर हल्ला; नेमकं काय घडलं?
4

Tuljapur News : तुळजापुरात तणाव, नगराध्यक्ष विनोद गंगणे यांच्यावर हल्ला; नेमकं काय घडलं?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Crime News: ग्रामीण पोलिस अॅक्शन मोडवर बकरी ईदपूर्वी १८ आरोपींवर कारवाई, ३८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Crime News: ग्रामीण पोलिस अॅक्शन मोडवर बकरी ईदपूर्वी १८ आरोपींवर कारवाई, ३८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

May 25, 2026 | 03:11 PM
आंबेनळी घाट अपघातातील मृतांच्या कुटुंबियांना तातडीने मदत करा; शंभूराज देसाईंचे प्रशासनाला निर्देश

आंबेनळी घाट अपघातातील मृतांच्या कुटुंबियांना तातडीने मदत करा; शंभूराज देसाईंचे प्रशासनाला निर्देश

May 25, 2026 | 02:55 PM
‘आम्ही पूर्ण संधी दिली पण…’ किरॉन पोलार्डने दिली Hint, हार्दिक पांड्याकडून जाणार Captaincy

‘आम्ही पूर्ण संधी दिली पण…’ किरॉन पोलार्डने दिली Hint, हार्दिक पांड्याकडून जाणार Captaincy

May 25, 2026 | 02:55 PM
उदय सामंत यांची पत्नी चित्रपट महामंडळ निवडणुकीच्या रिंगणात, राजकीय नेत्यांचे गंभीर आरोप

उदय सामंत यांची पत्नी चित्रपट महामंडळ निवडणुकीच्या रिंगणात, राजकीय नेत्यांचे गंभीर आरोप

May 25, 2026 | 02:54 PM
Ahilyanagar News : ‘सॉरी, अहिल्यानगर…’! निर्मला सीतारामन यांनी व्यासपीठावरून मागितली अहिल्यानगरकरांची माफी; नेमकं काय घडलं?

Ahilyanagar News : ‘सॉरी, अहिल्यानगर…’! निर्मला सीतारामन यांनी व्यासपीठावरून मागितली अहिल्यानगरकरांची माफी; नेमकं काय घडलं?

May 25, 2026 | 02:50 PM
Peddi Song Release: राम चरण, जान्हवी कपूर अन् श्रुती हासनचा भन्नाट डान्स! ‘पेद्दी’ चित्रपटातील ‘हेल्लाल्लालो’ गाणं आऊट

Peddi Song Release: राम चरण, जान्हवी कपूर अन् श्रुती हासनचा भन्नाट डान्स! ‘पेद्दी’ चित्रपटातील ‘हेल्लाल्लालो’ गाणं आऊट

May 25, 2026 | 02:43 PM
Healthy Indian Dessert: गॅसचा अजिबात वापर न करता १० मिनिटांमध्ये बनवा सत्तूचे पिठाचे चॉकलेट लाडू, चिमुकल्यांसाठी हेल्दी पदार्थ

Healthy Indian Dessert: गॅसचा अजिबात वापर न करता १० मिनिटांमध्ये बनवा सत्तूचे पिठाचे चॉकलेट लाडू, चिमुकल्यांसाठी हेल्दी पदार्थ

May 25, 2026 | 02:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM