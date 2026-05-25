‘आम्ही पूर्ण संधी दिली पण…’ किरॉन पोलार्डने दिली Hint, हार्दिक पांड्याकडून जाणार Captaincy

पोलार्ड यांनी हार्दिक पांड्याच्या कर्णधारपदाबद्दल उघडपणे भाष्य केले आणि सांगितले की, हा हंगाम स्वतः हार्दिकच्या किंवा संघ व्यवस्थापनाच्या अपेक्षेप्रमाणे नव्हता. सामन्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, “नेतृत्वाच्या दृष्टिकोनातून, गोष्टी हार्दिकच्या मनासारख्या घडल्या नाहीत. पण एक गोष्ट निश्चित आहे. आम्ही त्याला संघाचे नेतृत्व करण्याची आणि यशस्वी होण्याची प्रत्येक संधी दिली आहे.”
पोलार्डने एका खेळाडूला दोष दिला नाही
असे असले तरीही किरॉन पोलार्डने संघाच्या खराब कामगिरीसाठी कोणत्याही एका खेळाडूला दोष देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. १४ सामन्यांमधील संघाच्या १० व्या पराभवानंतर, त्याने सांगितले की, हे संपूर्ण संघाचे सामूहिक अपयश होते आणि प्रत्येकाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. तो म्हणाला, “इथे बसून कोणत्याही एका खेळाडूला दोष देणे योग्य ठरणार नाही. हार्दिक त्याचा सर्वोत्तम प्रयत्न करत होता, आम्ही सर्वजण प्रयत्न करत होतो, पण गोष्टी आमच्या मनासारख्या घडल्या नाहीत. आता आम्हाला आमच्या चुकांमधून शिकण्याची गरज आहे. आम्ही एकत्र बसून आढावा घेऊ आणि भविष्यात संघासाठी काय सर्वोत्तम असेल हे ठरवू. आशा आहे की, पुढील १२ महिन्यांत आम्ही अधिक मजबूत होऊन परत येऊ.”
भविष्याबाबतही केले वक्तव्य
पोलार्डने संघात मोठ्या बदलांच्या शक्यतेवरही भाष्य केले. तो म्हणाला की, या वेळी भावनेच्या आधारावर कोणताही निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही, जरी काही बाबींचा निश्चितपणे आढावा घेतला जाईल. पोलार्डच्या मते, “यावर चर्चा करण्याची ही योग्य वेळ नाही. प्रत्येक खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफला शांतपणे समजून घेण्यासाठी काही वेळ हवा आहे की त्रुटी कुठे होत्या. संघ व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून कोणताही घाईचा निर्णय घेणे बेजबाबदारपणाचे ठरेल.”
पोलार्डने अंतिम साखळी सामन्यासाठी जसप्रीत बुमराहला विश्रांती देण्याच्या निर्णयाचेही समर्थन केले. संघ आणि भारतीय क्रिकेट या दोघांच्याही हितासाठी घेतलेला हा एक शहाणपणाचा निर्णय असल्याचे त्याने म्हटले. पोलार्ड म्हणाला, “जसप्रीत हा असा खेळाडू आहे जो नेहमी आपले १०० टक्के देतो. पण जरी आम्ही हा सामना जिंकलो असतो, तरी आम्हाला फक्त दोन गुण मिळाले असते. त्यामुळे, आम्हाला खेळाडूची तंदुरुस्ती आणि भविष्य लक्षात घ्यावे लागले. तो भारतीय क्रिकेटसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची संपत्ती आहे, त्यामुळे त्याच्याबाबत एक शहाणपणाचा निर्णय घेणे महत्त्वाचे होते.”
