Satara Crime: पाय बांधून दगडाने ठेचलं! ऊसतोड मजुराची हत्या, आरोपीने विष पिऊन संपवण्याचा प्रयत्न

साताऱ्यातील कोरेगाव येथे ऊसतोड मजूर मच्छिंद्र भोसे यांची दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या करण्यात आली. आरोपी अजय मानेने जेवणाच्या बहाण्याने शेतात नेऊन पाय बांधले. हत्येनंतर आरोपीने विषप्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

Updated On: Jan 22, 2026 | 12:30 PM
  • जेवणाच्या बहाण्याने शेतात नेऊन मजुराची दगडाने हत्या
  • हत्या केल्यानंतर आरोपी अजय मानेकडून विषप्राशनाचा प्रयत्न
  • आरोपी रुग्णालयात उपचाराधीन; उपचारानंतर अटक होणार
सातारा: सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ऊसतोड मजुराची दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. हत्या केल्यानंतर आरोपी तरुणाने स्वतः विष पियुन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. मृतकाचे नाव मच्छिंद्र अंबादास भोसे (वय 42) असे आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

मच्छिंद्र भोसे हे गेल्या काही वर्षांपासून उसाचा हंगाम सुरु झाल्यानंतर जरंडेश्वर साखर कारखान्यात कामासाठी जात होते. ऊस पिकाच्या हंगामात पत्नी व कुटुंबासह बीडहून चिमणगाव, ता. कोरेगाव येथे ते आले होते. या प्रकरणातील संशयित अजय माने हा जरंडेश्वर शुगर मिलमध्ये स्लीप बॉय म्हणून काम करत होता.

पाय बांधले आणि…

अजय याने मच्छिंद्र भोसे यांना जेवणासाठी जात असल्याचं सांगून शेतात नेले. तिथे दोघांमध्ये वाद झाला. याच वादातून अजयने मच्छिंद्रचे पाय बांधून दगडाने ठेचले. याच दरम्यान मच्छिंद्र भोसे हे घरी न परतल्याने त्यांच्या पत्नीने कोरेगाव पोलीस ठाण्यात पती बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली होती.

अजयच्या वडिलांना दिसला मृतदेह

पोलिसांनी शोध सुरु केला असता, मंगळवारी सकाळी अजयचे वडील राजेंद्र माने शेतात गेले. तेथे मृतदेह आढळून आला. त्यांनी पोलिसांना याबाबतची माहिती दिली होती. पोलिसांनी शोध घेत चक्र फिरवली असता, अजय मानेवर संशयाची पाल चुकचुकल्याने हा प्रकार उघडकीस आला.

विषप्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न…

अजय याने विषप्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असता त्यांना अजय हा तिथे आढळून आला. त्याला पोलिसांनी रुग्णालयात दाखल केले. सध्या आरोपीवर उपचार सुरु असून त्याने हत्या का केली अद्याप समोर आलेले नाही आहे. या घटनेने मृताच्या नातेवाईकांनी कोरेगाव धाव घेतली.

गुन्हा दाखल

परिस्थिती लक्षात घेता कारखाना परिसरात तणाव निर्माण झाला असून पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपीच्या उपचारानंतर त्याला अटक करण्यात येणार आहे. पुढील कारवाई सुरु आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हत्या कोठे घडली?

    Ans: कोरेगाव तालुक्यातील चिमणगाव शिवारात.

  • Que: मृत व्यक्ती कोण होती?

    Ans: मच्छिंद्र अंबादास भोसे (वय 42), ऊसतोड मजूर.

  • Que: आरोपीची सद्यस्थिती काय आहे?

    Ans: विषप्राशनामुळे रुग्णालयात उपचार सुरू असून नंतर अटक होणार.

