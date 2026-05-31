विश्रांतवाडीत 20 दिवसांपासून दूषित पाणीपुरवठा, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात; पुणे पँथर सेनेचा आंदोलनाचा इशारा

Updated On: May 31, 2026 | 01:33 PM IST
सारांश

विश्रांतवाडी येथील वडार वस्ती (क्रमांक ११२), भीमनगर, शांतीबन सोसायटी आणि आसपासच्या परिसरात गेल्या २० दिवसांपासून अत्यंत अस्वच्छ आणि दुर्गंधीयुक्त पाणीपुरवठा होत आहे.

संग्रहित फोटो

विस्तार
  • विश्रांतवाडीत 20 दिवसांपासून दूषित पाणीपुरवठा
  • नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात
  • पुणे पँथर सेनेचा आंदोलनाचा इशारा
पुणे : विश्रांतवाडी येथील वडार वस्ती (क्रमांक ११२), भीमनगर, शांतीबन सोसायटी आणि आसपासच्या परिसरात गेल्या २० दिवसांपासून अत्यंत अस्वच्छ आणि दुर्गंधीयुक्त पाणीपुरवठा होत आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांचे आरोग्य पूर्णपणे धोक्यात आले असून, परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. दूषित पाण्यामुळे अनेकांना जुलाब, उलट्या आणि पोटदुखी यांसारख्या आजारांची लागण झाल्याची माहिती रहिवाशांनी दिली आहे.

 

या गंभीर समस्येची दखल घेत पुणे पँथर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष सचिन भोसले यांनी पुणे महानगरपालिकेकडे (PMC) ऑनलाइन तक्रार दाखल केली असून, प्रशासनाने यावर तातडीने उपाययोजना करावी अशी मागणी केली आहे.

“परिसरातील नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. मात्र, गेल्या अनेक दिवसांपासून दूषित पाण्याचा पुरवठा करून प्रशासन नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळत आहे. महापालिकेने तातडीने पाणीपुरवठा वाहिनीची तपासणी करून रहिवाशांना स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून द्यावे.” — सचिन भोसले, संस्थापक अध्यक्ष, पुणे पँथर सेना.

तीव्र आंदोलनाचा इशारा

प्रशासनाने या समस्येकडे दुर्लक्ष केल्यास आणि लवकरात लवकर स्वच्छ पाणीपुरवठा सुरू न केल्यास, पुणे पँथर सेनेच्या वतीने स्थानिक नागरिकांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सचिन भोसले व नागरिकांनी दिला आहे.

नागरिकांना आवाहन

सध्याची परिस्थिती पाहता नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेत सचिन भोसले यांनी आवाहन केले आहे की, “जोपर्यंत नळांना पूर्णपणे स्वच्छ पाणी येत नाही, तोपर्यंत सर्व नागरिकांनी पाणी गाळून आणि उकळूनच पिण्यासाठी वापरावे.”

