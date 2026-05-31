Credit Card धारकांनो Alert! ‘या’ चुकीमुळे तुमचे कार्ड होईल कायमस्वरुपी ब्लॉक; पाहा काय आहे नवीन नियम?

Credit Card Update: क्रेडिट कार्ड्सचा क्रेझ सध्या बराच वाढला आहे. बऱ्याच वेळा Emergency Loan घेण्यासाठी आणि थकीत देणी व्यवस्थापित करण्यासाठी उपयुक्त साधन म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. पण जर एखादे कार्ड दीर्घकाळापर्यंत निष्क्रिय राहिले, तर ते जारी करणारी बँक ते कार्ड निष्क्रिय करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. परिणामी, कार्डधारकाचा, त्यांनी आतापर्यंत बिल्ड केलेला पावरफूल क्रेडिट स्कोर इतिहास जमा होण्याचा धोका निर्माण होतो. अशा प्रकारे कार्ड निष्क्रिय होणे टाळण्यासाठी, नेमकं काय करायला हवं?
सामान्यतः, क्रेडिट कार्डधारकांसाठी असलेल्या बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, तीन ते बारा महिन्यांच्या कालावधीत कार्डवर कोणताही व्यवहार न झाल्यास ते निष्क्रिय केले जाण्याची शक्यता असते. कार्ड बंद झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत बँकेला त्याबाबत सूचित करणे कार्डधारकासाठी अत्यंत आवश्यक असते; असे केल्यास, त्यांना त्यांचे कार्ड पुन्हा reactivate करून घेण्याच्या शक्यतेबद्दल विचारणा करणे शक्य होते.
BankBazaar चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिल शेट्टी यांनी स्पष्ट केले की, जर एखाद्या ग्राहकाने १२ महिन्यांच्या कालावधीत आपल्या क्रेडिट कार्डचा कोणत्याही प्रकारे वापर केला नाही, तर बँकेने कोणतीही कारवाई सुरू करण्यापूर्वी त्या ग्राहकाला रीतसर माहिती देणे अत्यंत आवश्यक आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर एखाद्या क्रेडिट कार्डवर वर्षभराच्या कालावधीत कोणतीही financial activity केली गेली नाही तर ज्यामध्ये स्टेटमेंट तयार होणे, PIN बदलणे, व्यवहारांमध्ये बदल करणे किंवा व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे यांसारख्या कृतींचा समावेश होतो अशा कोणत्याही प्रक्रिया केलेल्या नसतील तर ते कार्ड ‘निष्क्रिय’ मानले जाईल. याचा कार्डधारकाच्या क्रेडिट स्कोअरवर थेट आणि प्रतिकूल परिणाम होईल.
क्रेडिट कार्ड दीर्घकाळापर्यंत वापरल्याशिवाय तसेच ठेवणे जोखीमपूर्ण ठरू शकते. शेट्टी यांनी नमूद केले की, ग्राहकाच्या मागील व्यवहारांच्या इतिहासावर अवलंबून, याचे परिणाम वेगवेगळे असू शकतात. शिवाय सांख्यिकीय माहितीवर आधारित महिन्याभरात कार्ड वापरण्याची वारंवारता तोच Credit Limit निर्धारण करतो. त्यामुळे तो पूर्णपणे बदलतो.
