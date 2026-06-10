धक्कादायक ! नर्सिंगच्या फीसाठी पैसे नाहीत म्हणून विद्यार्थिनी नैराश्येत; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

अकोला : नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक व आर्थिक ताणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यातून एक अत्यंत हृदयद्रावक घटना अकोला शहरात पुढे आली. उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पाहणाऱ्या नर्सिंगच्या विद्यार्थिनीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आर्थिक अडचण व महाविद्यालयाच्या वाढत्या फीमुळे आत्महत्या केल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला.
भूमिका श्याम धबडगाव (वय २०, रा. गणराय अपार्टमेंट, जठारपेठ, अकोला) असे मृत विद्यार्थिनीचे नाव आहे. ती जीएनएम नर्सिंगच्या द्वितीय वर्षात शिकत होती. तिचे वडील चौकीदार म्हणून काम करतात, तर आई धुणी-भांडी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करते. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत तिने डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहिले. नीटची परीक्षाही दिली. मात्र, घरच्या परिस्थितीमुळे तिने नर्सिंगचा मार्ग निवडला. वडिलांनुसार, सुरुवातीला महाविद्यालयाने कमी फी सांगितली. मात्र, नंतर फीमध्ये सातत्याने वाढ केली. ती प्रचंड मानसिक तणावात होती, यातूनच तिने घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
वाढीव शैक्षणिक शुल्काने नैराश्य
महाविद्यालयाने सुरुवातीला १० हजार, प्रवेश निश्चित झाल्यावर ३० हजार, त्यानंतर ४७ हजार आणि पुढे ९० हजार रुपये अशी सतत वाढीव फी सांगितली. तीन वर्षांच्या शिक्षणासाठी सुमारे २ लाख ७० हजार रुपये भरावे लागतील, हे ऐकल्यानंतर भूमिका नैराश्येत गेली. आपले आई-वडील इतकी मोठी रक्कम कशी भरणार? या चिंतेत ती होती. वडिलांनी धीर देण्याचा प्रयत्न केला होता.
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वडिलांनी दिला होता धीर
‘तू घाबरू नकोस, आई-बाप जिवंत असेपर्यंत तुझे शिक्षण आम्ही करू,’ असा विश्वास त्यांनी दिला. मात्र, याच मानसिक तणावातून तिने जीवनयात्रा संपवली, असे वडील श्याम धबडगाव यांनी सांगितले.
मध्य प्रदेशातही विद्यार्थिनीची आत्महत्या
दुसऱ्या एका घटनेत, मध्य प्रदेशातील मऊगंज जिल्ह्यातील मगनिया गावातील रहिवासी आकांक्षा चतुर्वेदी हिने तिच्या घरात पंख्याला गळफास लावून आत्महत्या केली. कुटुंबीयांच्या माहितीनुसार, आकांक्षाला नुकत्याच झालेल्या परीक्षेत ६५० गुण मिळविण्याची आशा होती, परंतु पेपरफुटी आणि परीक्षा रद्द झाल्यानंतर ती नैराश्येत गेली आणि तिने हे टोकाचे पाऊल उचलले.
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