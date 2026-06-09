Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Panna College Topper Priya Mishra Death Case Video Reveals Harassment Allegations

काॅलेज टाॅपर विद्यार्थीने निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी संपवले आयुष्य, मृत्यूपूर्वी व्हिडिओ बनवत उघड केले धक्कादायक कारण

Updated On: Jun 09, 2026 | 11:01 AM IST
जाहिरात
सारांश

Madhya Pradesh Crime : बीएससीच्या अंतिम वर्षात असलेल्या प्रियाने पदवीधर परिक्षेत प्रथम क्रमांक पटकावला. पण याचा आनंद साजरा करण्यापूर्वीच तिने सल्फास खात आपले आयुष्य संपवले. आत्महत्येपूर्वी विद्यार्थीने एक व्हिडिओ शूट केला होता ज्याच्या आधारावर आता आरोपीला अटक करण्यात आ

काॅलेज टाॅपर विद्यार्थीने निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी संपवले आयुष्य, मृत्यूपूर्वी व्हिडिओ बनवत उघड केले धक्कादायक कारण

काॅलेज टाॅपर विद्यार्थीने निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी संपवले आयुष्य

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • महाविद्यालयात उल्लेखनीय यश मिळवलेल्या एका तरुणीच्या मृत्यूने परिसरात खळबळ उडाली.
  • मृत्यूपूर्वी रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडिओमुळे प्रकरणाला नवे वळण मिळाले.
  • कुटुंबीयांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत संशयित व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
मध्य प्रदेशच्या पन्ना जिल्ह्यातून नवीन बातमी समोर येत आहे ज्याने सर्वांना हादरवून सोडलं. काॅलेजमध्ये टाॅपर असाणारी प्रिया मिश्रा परिक्षेत उत्तीर्ण तर झाली पण तिला याचा आनंद साजरा करता आला नाही. माहितीनुसार, निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी तिने विष पित आत्महत्या केली. घटनेमुळे सध्या प्रियाचे कुटुंब दु:खात असून मृत्यूपूर्वी तिने एक व्हिडिओ शूट केल्याचे समोर येत आहे. या व्हिडिओमध्ये प्रिया रडताना दिसली. तिने रडतच आयुष्य संपवण्यामागे नेमकं काय कारण आहे ते स्पष्ट केलं आहे.

Akola News: NEET पेपरफुटीच्या तणावातून होतकरू विद्यार्थिनीचं टोकाचं पाऊल; अकोल्यातील घटना

मृत्यूचे कारण केले स्पष्ट

अजयगडमधील लोढा पूर्वा गावची रहिवासी असलेली सृष्टी, उर्फ ​​प्रिया मिश्रा, बीएससीच्या अंतिम वर्षाची विद्यार्थिनी होती. तिने काॅलेजमध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला होता. पण याचा आनंद तिला साजरा करायला मिळाला नाही. २२ वर्षीय प्रियाने निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी ५ जून रोजी सल्फास खाऊन आपले आयुष्य संपवले. तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते आणि तिथेच डाॅक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. यामागचे कारण तिला होणारा मानसिक छळ आणि ब्लॅकमेलिंग असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

मृत्यूपूर्वी बनवला होता व्हिडिओ

या आत्महत्येमागचे खरे कारण तेव्हा उघडकीस आले जेव्हा पोलिसांनी प्रियाच्या मोबाईलची तपासणी सुरु केली. मोबाईलमध्ये पोलिसांना सुसाइड नोट, व्हाट्सॲप चॅट्स आणि एक व्हिडिओ मिळाला. या व्हिडिओमध्ये प्रिया रडत आपल्यावर होणाऱ्या छळाची आणि ब्लॅकमेलिंगची कबुली देताना दिसून आली. आरोपीच्या धमक्यांना ती किती त्रासली आहे हे तिने व्हिडिओत स्पष्ट केले.

आरोपी कोण?

या प्रकरणात पिडित मुलीचे वडिल सुरेश कुमार मिश्रा यांनी गावातील रहिवाशी धीरेन्द्र उर्फ बड़कू सिंह याच्यावर प्रियाच्या मृत्यूचा आरोप लावला आहे. त्यांनी सांगितले की, आरोपी बऱ्याच काळापासून प्रियाला शारीरिक संबंध संबंध ठेवण्यासाठी दबाव टाकत होता. व्हिडिओ व्हायरल करने अशी धमकीही तो प्रियाला देत होता ज्यामुळे मानसिकदृष्ट्या तिचे खच्चीकरण झाले.

Virar Cirme: कॅमेरा झूम केला अन् समोर आलं धक्कादायक दृश्य; डोंगराळ भागात झाडाला लटकलेला मृतदेह

पोलिसांनी केली कारवाई

प्नन्ना पोलिसांनी घटनेच्या २४ तासातच प्रकरणाची दखल घेत यावर कायदेशीर कारवाई करायला सुरुवात केली आहे. पोलिसांनी आरोपाला अटक केली असून त्याच्याकडून दोन मोबाईल फोन्स जप्त करण्यात आले आहेत. तपासादरम्यान मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे,आरोपीविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून आरोपीला न्यायालयात हजर केले, जिथून त्याला तुरुंगात पाठवण्यात आले.

 

Web Title: Panna college topper priya mishra death case video reveals harassment allegations

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 09, 2026 | 11:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जावेद जाफरी यांच्या पत्नीला १६.२० कोटींचा गंडा! मुंबई महापालिकेच्या बड्या अधिकाऱ्यावर थेट निलंबनाची कारवाई
1

जावेद जाफरी यांच्या पत्नीला १६.२० कोटींचा गंडा! मुंबई महापालिकेच्या बड्या अधिकाऱ्यावर थेट निलंबनाची कारवाई

कोरेगाव खुर्दमध्ये दोन गटांत मारहाण, 4 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल; नेमकं काय घडलं?
2

कोरेगाव खुर्दमध्ये दोन गटांत मारहाण, 4 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल; नेमकं काय घडलं?

अखेर 11 वर्षांचा पाठलाग संपला! ऊसतोडणी घोटाळ्याचा सूत्रधार आळेफाटा पोलिसांच्या ताब्यात
3

अखेर 11 वर्षांचा पाठलाग संपला! ऊसतोडणी घोटाळ्याचा सूत्रधार आळेफाटा पोलिसांच्या ताब्यात

Parali Crime : तु माझ्याबरोबर पळून चल, नाहीतर मी…; परळीतील संतापजनक प्रकार
4

Parali Crime : तु माझ्याबरोबर पळून चल, नाहीतर मी…; परळीतील संतापजनक प्रकार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काॅलेज टाॅपर विद्यार्थीने निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी संपवले आयुष्य, मृत्यूपूर्वी व्हिडिओ बनवत उघड केले धक्कादायक कारण

काॅलेज टाॅपर विद्यार्थीने निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी संपवले आयुष्य, मृत्यूपूर्वी व्हिडिओ बनवत उघड केले धक्कादायक कारण

Jun 09, 2026 | 11:00 AM
US Helicopter Crash : मध्यपूर्वेत पुन्हा खळबळ! होर्मुझजवळ अमेरिकन लष्कराचे हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त; थोडक्यात बचावले वैमानिक

US Helicopter Crash : मध्यपूर्वेत पुन्हा खळबळ! होर्मुझजवळ अमेरिकन लष्कराचे हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त; थोडक्यात बचावले वैमानिक

Jun 09, 2026 | 10:59 AM
Virar Cirme: कॅमेरा झूम केला अन् समोर आलं धक्कादायक दृश्य; डोंगराळ भागात झाडाला लटकलेला मृतदेह

Virar Cirme: कॅमेरा झूम केला अन् समोर आलं धक्कादायक दृश्य; डोंगराळ भागात झाडाला लटकलेला मृतदेह

Jun 09, 2026 | 10:53 AM
Farmer Loan Waiver Scheme: राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार! दत्तात्रय भरणेंची घोषणा; सरकारवर ३६,५८५ कोटींचा भार

Farmer Loan Waiver Scheme: राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार! दत्तात्रय भरणेंची घोषणा; सरकारवर ३६,५८५ कोटींचा भार

Jun 09, 2026 | 10:51 AM
CBSE 10th Second Exam Result: सीबीएसई १० वीचा दुसरा बोर्ड निकाल ‘या’ दिवशी लागणार? जाणून घ्या कसा आणि कुठे पाहता येणार निकाल!

CBSE 10th Second Exam Result: सीबीएसई १० वीचा दुसरा बोर्ड निकाल ‘या’ दिवशी लागणार? जाणून घ्या कसा आणि कुठे पाहता येणार निकाल!

Jun 09, 2026 | 10:51 AM
६० वर्षांनंतर पुन्हा एकदा भयानक कीटकाची अमेरिकेत एन्ट्री! जिवंत मांस खाणाऱ्या परजीवीमुळे उडाली सगळीकडे खळबळ

६० वर्षांनंतर पुन्हा एकदा भयानक कीटकाची अमेरिकेत एन्ट्री! जिवंत मांस खाणाऱ्या परजीवीमुळे उडाली सगळीकडे खळबळ

Jun 09, 2026 | 10:50 AM
Milind Gawali : ‘जोड्या स्वर्गात बांधल्या जातात…’, 20 वर्षांनंतरही ‘तो’ क्षण विसरू शकले नाहीत मिलिंद गवळी; भावनिक पोस्ट चर्चेत

Milind Gawali : ‘जोड्या स्वर्गात बांधल्या जातात…’, 20 वर्षांनंतरही ‘तो’ क्षण विसरू शकले नाहीत मिलिंद गवळी; भावनिक पोस्ट चर्चेत

Jun 09, 2026 | 10:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
ऐप में पढ़ें