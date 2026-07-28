पक्षांतरबंदी कायद्यावर सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस; कपिल सिब्बल यांच्या याचिकेवर सुनावणी

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काय आहे सिब्बल यांचा आक्षेप ?
कपिल सिब्बल यांनी वैयक्तिकरित्या दाखल केलेल्या याचिकेत दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ४ च्या अशा व्याख्येला आव्हान दिले आहे, ज्यामुळे एखाद्या पक्षाच्या दोन-तृतीयांश आमदार किवा खासदारांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केल्यास त्यांना दल-बदल कायद्यानुसार अपात्र ठरवले जात नाही, मात्र, मूळ राजकीय पक्षाचा अधिकृत विलय झालेला नसतानाही ही सवलत दिली जात असल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे.
लोकशाहीच्या मूलभूत रचनेला धक्का
याचिकेत म्हटले आहे की, विद्यमान व्याख्येमुळे मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर, राजकीय पक्षांचे तत्त्वहीन विभाजन, आमदार-खासदारांची कथित खरेदी-विक्री आणि लोकशाही जनादेशाचे विकृतीकरण होत आहे. ही व्याख्या संविधानाच्या मूलभूत रचनेलाच बाधा पोहोचवणारी असल्याने तिचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयात मांडले.
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अनेक राज्यांतील घडामोडींचा संदर्भ
गेल्या काही वर्षांत गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या पक्षांतरामुळे सरकारे कोसळली किंवा नव्या सरकारांची स्थापना झाली, तसेच बसपा, कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससह अनेक पक्षांमध्ये झालेल्या फुटी आणि विलयाचा उल्लेख करत सिब्बल यांनी विद्यमान कायद्याच्या व्याख्येमुळे लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचे नमूद केले.
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