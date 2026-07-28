Hit and Run Video: ‘हिट अँड रन’चा धक्कादायक प्रकार; काशीमीरा पोलिसांनी चालकाला वाहनासह घेतले ताब्यात

प्राथमिक माहितीनुसार, अपघात झाल्यानंतरही वाहनचालकाने वाहन तात्काळ थांबवले नाही. त्यामुळे दुचाकीस्वार काही अंतर वाहनासोबत फरफटत गेला. या भीषण अपघातात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. या घटनेची माहिती मिळताच काशीमीरा पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, संबंधित वाहनचालकाला वाहनासह ताब्यात घेण्यात आले असून त्याची चौकशी सुरू आहे.
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अपघाताचे नेमके कारण, वाहनाचा वेग, चालकाची निष्काळजीपणा, तसेच इतर तांत्रिक बाबींची तपासणी पोलीस करत आहेत. घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब आणि व्हायरल व्हिडिओच्या आधारे तपासाची दिशा निश्चित केली जात आहे.
दरम्यान, या अपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्यानंतर भरधाव आणि बेफाम वाहनचालकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. काशीमीरा पोलीस सर्व बाजूंनी तपास करत असून, तपास पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित चालकाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्रात दरवर्षी हजारो रस्ते अपघात होतात. त्यापैकी काही प्रकरणांमध्ये अपघात घडवून चालक घटनास्थळावरून पळ काढतो. अशा घटनांना “हिट अँड रन” (Hit and Run) असे म्हटले जाते. अशा प्रकारांमध्ये अपघातानंतर जखमींना तातडीने मदत न मिळाल्याने मृत्यूचे प्रमाण वाढते, त्यामुळे हे गुन्हे अधिक गंभीर मानले जातात.
सध्या महाराष्ट्र शासन, राज्य वाहतूक विभाग किंवा महामार्ग पोलीस राज्यातील हिट अँड रन प्रकरणांची स्वतंत्र वार्षिक आकडेवारी सार्वजनिकपणे जाहीर करत नाहीत. उपलब्ध अधिकृत आकडेवारीत एकूण रस्ते अपघात, मृत्यू आणि जखमींची संख्या दिली जाते; मात्र “हिट अँड रन” हा स्वतंत्र वर्ग बहुतेक वेळा प्रकाशित केला जात नाही.
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