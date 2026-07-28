मंगळवार, 28 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Hit and Run Video: ‘हिट अँड रन’चा धक्कादायक प्रकार; काशीमीरा पोलिसांनी चालकाला वाहनासह घेतले ताब्यात

Updated On: Jul 28, 2026 | 01:07 PM IST
जाहिरात
सारांश

काशीमीरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत भरधाव वाहनाने दुचाकीस्वाराला धडक देत अनेक किलोमीटर फरफटल्याची धक्कादायक घटना घडली. अपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, गंभीर जखमी दुचाकीस्वारावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी संबंधित चालकाला वाहनासह ताब्यात घेऊन पुढील तपास सुरू केला आहे.

'हिट अँड रन'चा धक्कादायक प्रकार; काशीमीरा पोलिसांनी चालकाला वाहनासह घेतले ताब्यात

'हिट अँड रन'चा धक्कादायक प्रकार; काशीमीरा पोलिसांनी चालकाला वाहनासह घेतले ताब्यात

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • काशीमीरात थरारक अपघात!
  • भरधाव वाहनाने दुचाकीस्वाराला धडक देत अनेक किलोमीटर फरफटले
  • काशीमीरा पोलिसांनी चालकाला वाहनासह ताब्यात घेतले
विजय काते, मिरा-भाईंदर: काशीमीरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत भरधाव वाहनामुळे एक अत्यंत धक्कादायक अपघात घडला असून, या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. भरधाव वेगाने धावणाऱ्या वाहनाने एका दुचाकीस्वाराला जोरदार धडक दिल्यानंतर त्याला काही अंतर वाहनासोबत फरफटत नेल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार, अपघात झाल्यानंतरही वाहनचालकाने वाहन तात्काळ थांबवले नाही. त्यामुळे दुचाकीस्वार काही अंतर वाहनासोबत फरफटत गेला. या भीषण अपघातात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. या घटनेची माहिती मिळताच काशीमीरा पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, संबंधित वाहनचालकाला वाहनासह ताब्यात घेण्यात आले असून त्याची चौकशी सुरू आहे.

Mumbai Hit and Run: भरधाव टँकरची डिलिव्हरी बॉयला धडक; जागीच मृत्यू, चालकाला नागरिकांनी पकडलं

अपघाताचे नेमके कारण, वाहनाचा वेग, चालकाची निष्काळजीपणा, तसेच इतर तांत्रिक बाबींची तपासणी पोलीस करत आहेत. घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब आणि व्हायरल व्हिडिओच्या आधारे तपासाची दिशा निश्चित केली जात आहे.

दरम्यान, या अपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्यानंतर भरधाव आणि बेफाम वाहनचालकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. काशीमीरा पोलीस सर्व बाजूंनी तपास करत असून, तपास पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित चालकाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

महाराष्ट्रात दरवर्षी हजारो रस्ते अपघात होतात. त्यापैकी काही प्रकरणांमध्ये अपघात घडवून चालक घटनास्थळावरून पळ काढतो. अशा घटनांना “हिट अँड रन” (Hit and Run) असे म्हटले जाते. अशा प्रकारांमध्ये अपघातानंतर जखमींना तातडीने मदत न मिळाल्याने मृत्यूचे प्रमाण वाढते, त्यामुळे हे गुन्हे अधिक गंभीर मानले जातात.

महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र हिट अँड रन आकडेवारी उपलब्ध आहे का?

सध्या महाराष्ट्र शासन, राज्य वाहतूक विभाग किंवा महामार्ग पोलीस राज्यातील हिट अँड रन प्रकरणांची स्वतंत्र वार्षिक आकडेवारी सार्वजनिकपणे जाहीर करत नाहीत. उपलब्ध अधिकृत आकडेवारीत एकूण रस्ते अपघात, मृत्यू आणि जखमींची संख्या दिली जाते; मात्र “हिट अँड रन” हा स्वतंत्र वर्ग बहुतेक वेळा प्रकाशित केला जात नाही.

Hit and Run Case : नागपुरात ‘हिट अँड रन’; दोघांचा मृत्यू, अपघातानंतर चालक पसार

Web Title: Kashimira hit and run bike rider dragged for kilometres driver detained video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 28, 2026 | 01:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शिवाजीराव आढळराव पाटलांचं खासदार अमोल कोल्हेंना आव्हान; ‘या’ प्रकल्पाबाबतही विचारला सवास
1

शिवाजीराव आढळराव पाटलांचं खासदार अमोल कोल्हेंना आव्हान; ‘या’ प्रकल्पाबाबतही विचारला सवास

जिल्हा परिषदेच्या आदेशालाच हरताळ! ७ दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश; ५० दिवस उलटूनही चौकशीही नाही
2

जिल्हा परिषदेच्या आदेशालाच हरताळ! ७ दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश; ५० दिवस उलटूनही चौकशीही नाही

Bhandara: ३ महिन्यात दूध संकलनात मोठी घट; प्रशासकीय कारवाईचा धसका! भेसळ प्रकरण निरंक
3

Bhandara: ३ महिन्यात दूध संकलनात मोठी घट; प्रशासकीय कारवाईचा धसका! भेसळ प्रकरण निरंक

Amravati News: शेतात वन्यप्राण्यांचा धुमाकूळ! शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट; वनविभागाकडे पंचनाम्यासह भरपाईची मागणी
4

Amravati News: शेतात वन्यप्राण्यांचा धुमाकूळ! शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट; वनविभागाकडे पंचनाम्यासह भरपाईची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Love And War Update: भन्साळींच्या ‘लव्ह अँड वॉर’बाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर! रणबीर-आलियाच्या चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Love And War Update: भन्साळींच्या ‘लव्ह अँड वॉर’बाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर! रणबीर-आलियाच्या चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Jul 28, 2026 | 04:01 PM
boAt Kid Series: बच्चे कंपनीसाठी boAt ने आणली ‘Kid Series’, Sailor Nav स्मार्टवॉच आणि Sailor Play हेडफोन्स लाँच

boAt Kid Series: बच्चे कंपनीसाठी boAt ने आणली ‘Kid Series’, Sailor Nav स्मार्टवॉच आणि Sailor Play हेडफोन्स लाँच

Jul 28, 2026 | 03:58 PM
Commonwealth Games 2026 मध्ये महाराष्ट्रच्या लेकाचा डंका; हाय जंपमध्ये सर्वेशने भारतासाठी जिंकले ‘रौप्य’ पदक

Commonwealth Games 2026 मध्ये महाराष्ट्रच्या लेकाचा डंका; हाय जंपमध्ये सर्वेशने भारतासाठी जिंकले ‘रौप्य’ पदक

Jul 28, 2026 | 03:55 PM
Rajesh Gopakumar: IIT-JEE Top केल्यानंतर सोडली इंजिनिअरिंग; कोण आहेत जगात डंका वाजवणारे भारतीय शास्त्रज्ञ राजेश गोपाकुमार?

Rajesh Gopakumar: IIT-JEE Top केल्यानंतर सोडली इंजिनिअरिंग; कोण आहेत जगात डंका वाजवणारे भारतीय शास्त्रज्ञ राजेश गोपाकुमार?

Jul 28, 2026 | 03:53 PM
Shani Vakri 2026: शनीची उलटी चाल सुरू! ११ डिसेंबरपर्यंत ‘या’ ५ राशींवर राहणार संकटाची छाया?

Shani Vakri 2026: शनीची उलटी चाल सुरू! ११ डिसेंबरपर्यंत ‘या’ ५ राशींवर राहणार संकटाची छाया?

Jul 28, 2026 | 03:44 PM
Richa Chadha : जेष्ठ नागरिकांसाठी बरळले वंगाळ! अभिनेत्री म्हणते ‘… त्यांचा सम्मान करू नका!’ नेटकऱ्यांच्या संताप शिघेला

Richa Chadha : जेष्ठ नागरिकांसाठी बरळले वंगाळ! अभिनेत्री म्हणते ‘… त्यांचा सम्मान करू नका!’ नेटकऱ्यांच्या संताप शिघेला

Jul 28, 2026 | 03:35 PM
लहान मुलांसाठी TVS ची पहिली रेस बाइक! 20 PS पॉवर अन् 110 चा स्पीड; TVS ची नवी Apache RR 200 Mini GP बाइक लाँच!

लहान मुलांसाठी TVS ची पहिली रेस बाइक! 20 PS पॉवर अन् 110 चा स्पीड; TVS ची नवी Apache RR 200 Mini GP बाइक लाँच!

Jul 28, 2026 | 03:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा