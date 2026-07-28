Chitrakoot Crime: रील बनवायला गेले अन् वनकर्मचारी असल्याचं सांगत जवळ आले…; जंगलात 3 नराधमांनी NEET विद्यार्थिनीसोबत भयंकर घडलं

काय घडलं नेमकं?
मध्य प्रदेशातील सतना येथील रहिवासी असलेली पीडित मुलगी राजस्थानच्या कोटा येथे NEET परीक्षांची तयारी करते. २२ जुलै (बुधवारी) ती सुट्ट्यांमध्ये घरी आली असताना चित्रकूट येथील तिच्या १७ वर्षीय मित्राला (बॉयफ्रेंडला) भेटण्यासाठी गेली होती. दुपारी १ च्या सुमारास दोघेही दोघेही जिल्हा मुख्यालयापासून १२ किमी अंतरावर असलेल्या देवांगना घाटीतील एका टेकडीवर बसून सोशल मीडियासाठी रील बनवत होते. तेव्हा ३ वाजताच्या सुमारास तिथे ३ तरुण एका बाईकवरून आले. त्यांनी स्वतःला वनविभागाचे कर्मचारी असल्याचे सांगितले आणि चौकशीच्या नावाखाली या जोडप्याला धमकावण्यास सुरुवात केली. तेव्हा पीडित मुलीसोबत असलेल्या मुलाने त्यांच्या असभ्य वर्तनाला विरोध केला. तेव्हा आरोपींनी त्याला पट्ट्याने अमानुष मारहाण केली. त्याचे हात-पाय गमछ्याने (रुमालाने) बांधून त्याला बाजूला टाकले. आरोपींनी मुलीला गप्प राहण्याची आणि ओरडल्यास टेकडीवरून खाली फेकून देण्याची धमकी दिली.
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त्यांनतर मुलीला घसीटत जवळच्या झाडीत नेऊन तिघांनी तिच्यावर आळीपाळीने अत्याचार केला. आरोपी पळून गेल्यानंतर मुलाने स्वतःची सुटका केली आणि झाडीत अस्वस्थ पडलेल्या मुलीकडे पोहोचला. टेकडीवर नेटवर्क नसल्याने डायल-११२ ला फोन लागत नव्हता. त्यामुळे मुलाने मुलीला घेऊन टेकडीखाली धाव घेतली आणि नेटवर्क आल्यावर सायंकाळी ४:४५ वाजता पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी पोहोचून दोघांना रुग्णालयात दाखल केले. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी शोध मोहीम सुरू केली आणि सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेजच्या आधारे संशयितांची ओळख पटवली.
तिन्ही आरोपी अटकेत
पोलिसांनी शनिवारी सायंकाळी ५ वाजता मडथा जंगलात झालेल्या चकमकीत मुख्य आरोपी जितेंद्र कुमार उर्फ भोला (वय २५, रा. कल्ला गाव) याच्या पायावर गोळी लागल्याने तो जखमी झाला आणि त्याला अटक करण्यात आली. यानंतर शनिवारी रात्री २ वाजेच्या सुमारास पोलिसांनी इतर दोन फरार आरोपी विवेक पटेल (रा. रयपुरवा माफी) आणि प्रवीण पटेल (रा. कल्ला गाव) यांनाही अटक केली. पीडित तरुणीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून तिच्या जबाबानंतर संबंधित गंभीर कलमांखाली एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलाचीही वैद्यकीय तपासणी केली जात आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून पुढील कायदेशीर कारवाई वेगाने करत आहेत.
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Ans: उत्तर प्रदेशातील चित्रकूटच्या देवांगना घाटीच्या जंगलात.
Ans: 374 सीसीटीव्ही फुटेज, 6 हजार मोबाईल नंबर आणि 58 संशयितांची चौकशी.
Ans: तिन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली.