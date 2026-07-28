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सिनेसृष्टीवर शोककळा! ज्येष्ठ अभिनेत्रीचं ७५ व्या वर्षी निधन; अखेरच्या काळात आजारपणासोबतच केला आर्थिक संकटांचाही सामना

Updated On: Jul 28, 2026 | 12:55 PM IST
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सारांश

Actress Pavala Syamala Passes Away: चित्रपटसृष्टीतून एक दुःखद बातमी समोर येत आहे. अभिनेत्री पावला श्यामला यांचे निधन झाले आहे. त्यांनी वयाच्या 75 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Actress Pavala Syamala Passes Away: तेलुगू चित्रपटसृष्टीतून एक अत्यंत दुःखद बातमी समोर येत आहे. ज्येष्ठ तेलुगू अभिनेत्री पावला श्यामला यांचे निधन झाले आहे. त्यांच्या निधनाने चित्रपटसृष्टीत मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो, अशी प्रार्थना सर्वजण करत आहेत

आर्थिक अडचणींचा सामना
नाट्यक्षेत्रातून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलेल्या अभिनेत्री पावला श्यामला आर्थिक अडचणींचा सामना करत होत्या. त्या बऱ्याच काळापासून वयोमानानुसार होणाऱ्या आजारांनी त्रस्त होत्या. उस्मानिया जनरल हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनी हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे निधन झाल्याची माहिती दिलूआहे. अभिनेत्रीच्या निधनाने सर्वजण अत्यंत दुःखी झाले आहेत.

सेलिब्रिटींनी मदत केली
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, पवन कल्याण, साई दुर्गा तेज आणि दिल राजू यांच्यासह अनेक चित्रपट कलाकारांनी अभिनेत्री पावला श्यामला यांच्या उपचारासाठी आर्थिक मदत केली, परंतु तरीही त्यांचा जीव वाचू शकला नाही. पावला श्यामला यांचा जन्म १९५१ मध्ये आंध्र प्रदेशातील गुंटूर जिल्ह्यातील अमरावती येथे झाला होता.

करिअरची सुरूवात

पावला श्यामला यांचा जन्म 1951 मध्ये अमरावती, गुंटूर, आंध्र प्रदेश येथे झाला. तिचे मूळ नाव नेती श्यामला होते. सिनेमात येण्यापूर्वी त्यांनी थिएटरमध्ये अभिनय केला. तिने 1985 मध्ये नंदामुरी बालकृष्ण अभिनीत “बाबाई अब्बाय” मधून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. त्यानंतर तिने “स्वर्णकमलम,” “आंधरावला,” आणि “खडगम” सारख्या हिट चित्रपटांमध्ये काम केले.


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नाट्यप्रेमी असलेल्या पावला यांचे लग्न वयाच्या तेराव्या वर्षी झाले. मात्र, तीन वर्षांनंतर त्यांच्या पतीचे निधन झाले. त्यानंतर त्या कुटुंबाच्या निर्बंधांखाली विधवा म्हणून कठोर जीवन जगू लागल्या. लग्नानंतर त्यांना एक मुलगी झाली आणि तेव्हापासून त्या तिची काळजी घेत होत्या. पण, अभिनयावरील प्रेम आणि आपली परिस्थिती सुधारण्याच्या इच्छेने प्रेरित होऊन त्यांनी चित्रपटांमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. आपल्या कठोर परिश्रमातून आणि संघर्षातून त्या तेलुगू चित्रपटसृष्टीत एक नावाजलेल्या व्यक्ती बनल्या.

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Web Title: Actress pavala shyamala has passed away she breathed her last at the age of 75

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Published On: Jul 28, 2026 | 12:55 PM

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