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  • Jalgaon Crime Just Six Days Into The Marriage The Mehndi On Her Hands Was Still Fresh Tragedy Struck The Newlywed Bride As She Set Out For Her Maternal Home

Jalgaon Crime: लग्नाला अवघे 6 दिवस… हातावरची मेहंदी अजूनही तशीच होती; माहेरी निघालेल्या नववधूला काळाने गाठलं!

Updated On: Jul 14, 2026 | 08:38 AM IST
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सारांश

जळगावमध्ये लग्नाला अवघे सहा दिवस झालेल्या 21 वर्षीय वैशाली भाऊसाहेब पाटील हिचा माहेरी जात असताना भीषण अपघातात मृत्यू झाला. भरधाव अज्ञात चारचाकी वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिल्याने ही दुर्घटना घडली. या अपघातात तिचे काका गंभीर जखमी झाले असून पोलिसांकडून अज्ञात वाहनचालकाचा शोध सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • लग्नाला अवघे सहा दिवस झालेल्या वैशाली पाटीलचा माहेरी जाताना अपघातात मृत्यू.
  • उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठासमोरील महामार्गावर भरधाव चारचाकीने दुचाकीला धडक दिली.
  • अपघातानंतर वाहनचालक फरार झाला असून पोलिसांकडून त्याचा शोध सुरू आहे.
जळगाव: लग्नाच्या आनंदाला अवघे सहा दिवस उलटले होते. हातावरील मेहंदीचा रंगही अजून फिकट झाला नव्हता आणि माहेरी जाण्याचा आनंद मनात होता. मात्र नियतीला काही वेगळंच मंजूर होतं. जळगाव शहरातील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठासमोरील महामार्गावर भरधाव अज्ञात चारचाकी वाहनाने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने 21 वर्षीय नवविवाहिता वैशाली भाऊसाहेब पाटील हिचा जागीच मृत्यू झाला. या भीषण अपघातात तिचे काका गंभीर जखमी झाले असून अज्ञात वाहनचालकाचा पोलीस शोध घेत आहेत.

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काय घडलं नेमकं?

मृत्यू झालेल्या नवविवाहितेचं नाव वैशाली भाऊसाहेब पाटील (वय 21) असं आहे. वैशालीचा विवाह 7 जुलै रोजी जळगावातील देवराम नगर येथे राहणारे विजय काशिनाथ पाटील यांच्यासोबत मोठ्या थाटामाटात पार पडला होता. लग्नाला अवघे सहा दिवस झाले होते. विवाहानंतर नवदाम्पत्य देवदर्शनासाठी गेले होते. त्यानंतर मांडव परतणीचा विधी आणि माहेरी जाण्यासाठी वैशालीचे काका तिला घेण्यासाठी जळगावला आले होते.

लग्नानंतर पहिल्यांदाच माहेरी जाणार असल्याने वैशाली खूप आनंदात होती. दुपारचे जेवण आटोपल्यानंतर ती काका प्रवीण सूर्याजी पाटील यांच्यासोबत दुचाकीवरून आपल्या मूळ गावी अमळनेर तालुक्यातील कोळपिंप्री येथे जाण्यासाठी निघाली. मात्र हा आनंदाचा प्रवास काही अंतरातच दुर्दैवी ठरला.

दुपारी सुमारे चार वाजण्याच्या सुमारास, जळगाव शहरातील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठासमोरील महामार्गावर मागून भरधाव वेगाने आलेल्या अज्ञात चारचाकी वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. हा अपघात इतका भीषण होता की, वैशालीच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि तिचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. तर काका प्रवीण पाटील गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

अपघातानंतर चारचाकी वाहनचालक घटनास्थळावरून पसार झाला. पोलिसांनी अज्ञात वाहनचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू केला असून, या अपघाताचा पुढील तपास सुरू आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: मृत नवविवाहितेचे नाव काय आहे?

    Ans: वैशाली भाऊसाहेब पाटील.

  • Que: अपघात नेमका कुठे झाला?

    Ans: जळगावमधील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठासमोरील महामार्गावर.

  • Que: या अपघातानंतर पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: अज्ञात वाहनचालकाचा शोध सुरू केला असून पुढील तपास सुरू आहे.

Web Title: Jalgaon crime just six days into the marriage the mehndi on her hands was still fresh tragedy struck the newlywed bride as she set out for her maternal home

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Published On: Jul 14, 2026 | 08:38 AM

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