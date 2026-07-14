Ulhasnagar Crime: धडक दिली… कार मागे घेतली… आणि जखमीच्या अंगावरून पुन्हा घातली; उल्हासनगरातील घटना हादरवणारी

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काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणी पोलिसांनी कल्याण येथील गोल्ड व्यावसायिक अविनाश मुथा याला अटक केली. अविनाश मुथा हा प्रकाश मुथा यांचा मुलगा आहे. प्रकाश मुथा हे कल्याणमधील नामांकित बिल्डर, गोल्ड व्यावसायिक आणि अशोक चव्हाण यांच्या निकटवर्तीय असल्याची माहिती आहे. उल्हासनगर क्रमांक १ परिसरातील बिर्ला गेटसमोर दोन जण शहाड स्टेशनचा दिशेने जात होते. त्याचवेळी पाठीमागून भरधाव आलेल्या एका चारचाकी वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या धडकेत दोन्ही दुचाकीस्वार रस्त्यावर पडले. त्यापैकी एका व्यक्तीच्या अंगावर कार गेली. असे प्रत्यक्षदर्शीने सांगितले.
अपघातानंतर नागरिकांनी आरडाओरडा सुरु केल्यानंतर कार चालकाने वाहन काही अंतरावर थांबवले. मात्र, आरोपानुसार त्याने कार मागे घेत पुन्हा जखमी वयोवृद्धांच्या अंगावरून वाहन चालवत तेथून पलायन केले. या घटनेत देवेंद्र सिंह राजपूत यांच्या मृत्यू झाला आहे आणि त्यांच्या मुलगा संजय सिंग राजपूत हा गंभीर जखमी झाला आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे.
तक्रार दाखल
या घटनेनंतर मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी एका पोलीस अधिकाऱ्याने त्यांच्याशी आयोग्य वर्तन केल्याचा आरोप केला आहे. याबाबत त्यांनी डीसीपी सचिन गोरे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली असल्याचे सांगितले आहे. या घटनेमुळे कल्याण आणि उल्हासनगर परिसरात संतापाची लाट उसळली असून आरोपीविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
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Ans: देवेंद्र सिंह राजपूत.
Ans: गोल्ड व्यावसायिक अविनाश मुथा.
Ans: दुचाकीला धडक दिल्यानंतर जखमी व्यक्तीच्या अंगावर पुन्हा कार चालवत घटनास्थळावरून पळ काढल्याचा आरोप आहे.