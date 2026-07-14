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Ulhasnagar Crime: धडक दिली… कार मागे घेतली… आणि जखमीच्या अंगावरून पुन्हा घातली; उल्हासनगरातील घटना हादरवणारी

Updated On: Jul 14, 2026 | 09:45 AM IST
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सारांश

उल्हासनगरमध्ये भरधाव कारने दुचाकीला धडक दिल्यानंतर जखमी व्यक्तीच्या अंगावर पुन्हा कार चालवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेत देवेंद्र सिंह राजपूत यांचा मृत्यू झाला, तर त्यांचा मुलगा गंभीर जखमी झाला. या प्रकरणी गोल्ड व्यावसायिक अविनाश मुथा याला पोलिसांनी अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • भरधाव कारने दुचाकीला धडक दिल्यानंतर जखमीच्या अंगावर पुन्हा वाहन चालवल्याचा आरोप.
  • अपघातात देवेंद्र सिंह राजपूत यांचा मृत्यू, तर त्यांचा मुलगा गंभीर जखमी.
  • गोल्ड व्यावसायिक अविनाश मुथा याला पोलिसांनी अटक केली असून तपास सुरू आहे.
उल्हासनगर: उल्हासनगरमध्ये घडलेल्या एका धक्कादायक हिट-अँड-रन प्रकरणाने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. भरधाव कारने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्यानंतर जखमी व्यक्तीच्या अंगावर पुन्हा कार चालवत चालकाने घटनास्थळावरून पलायन केल्याचा आरोप आहे. या भीषण घटनेत एका वयोवृद्धाचा मृत्यू झाला असून त्यांचा मुलगा गंभीर जखमी झाला आहे. या प्रकरणी उल्हासनगर पोलिसांनी कल्याणमधील गोल्ड व्यावसायिक अविनाश मुथा याला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

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काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणी पोलिसांनी कल्याण येथील गोल्ड व्यावसायिक अविनाश मुथा याला अटक केली. अविनाश मुथा हा प्रकाश मुथा यांचा मुलगा आहे. प्रकाश मुथा हे कल्याणमधील नामांकित बिल्डर, गोल्ड व्यावसायिक आणि अशोक चव्हाण यांच्या निकटवर्तीय असल्याची माहिती आहे. उल्हासनगर क्रमांक १ परिसरातील बिर्ला गेटसमोर दोन जण शहाड स्टेशनचा दिशेने जात होते. त्याचवेळी पाठीमागून भरधाव आलेल्या एका चारचाकी वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या धडकेत दोन्ही दुचाकीस्वार रस्त्यावर पडले. त्यापैकी एका व्यक्तीच्या अंगावर कार गेली. असे प्रत्यक्षदर्शीने सांगितले.

अपघातानंतर नागरिकांनी आरडाओरडा सुरु केल्यानंतर कार चालकाने वाहन काही अंतरावर थांबवले. मात्र, आरोपानुसार त्याने कार मागे घेत पुन्हा जखमी वयोवृद्धांच्या अंगावरून वाहन चालवत तेथून पलायन केले. या घटनेत देवेंद्र सिंह राजपूत यांच्या मृत्यू झाला आहे आणि त्यांच्या मुलगा संजय सिंग राजपूत हा गंभीर जखमी झाला आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे.

तक्रार दाखल

या घटनेनंतर मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी एका पोलीस अधिकाऱ्याने त्यांच्याशी आयोग्य वर्तन केल्याचा आरोप केला आहे. याबाबत त्यांनी डीसीपी सचिन गोरे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली असल्याचे सांगितले आहे. या घटनेमुळे कल्याण आणि उल्हासनगर परिसरात संतापाची लाट उसळली असून आरोपीविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: या अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव काय आहे?

    Ans: देवेंद्र सिंह राजपूत.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी कोणाला अटक केली?

    Ans: गोल्ड व्यावसायिक अविनाश मुथा.

  • Que: या प्रकरणात नेमका आरोप काय आहे?

    Ans: दुचाकीला धडक दिल्यानंतर जखमी व्यक्तीच्या अंगावर पुन्हा कार चालवत घटनास्थळावरून पळ काढल्याचा आरोप आहे.

Web Title: Ulhasnagar crime struck the victim reversed the car and ran over him again a shocking incident in ulhasnagar

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Published On: Jul 14, 2026 | 09:45 AM

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