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‘मला कोणाशीच शारीरिक संबंध..’, ‘lock upp 2’मध्ये आकांक्षा चमोलाचा आणखी एक धक्कादायक खुलासा

Updated On: Jul 14, 2026 | 09:41 AM IST
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सारांश

टीव्ही अभिनेता गौरव खन्नाची पत्नी आकांक्षा चमोला हिने 'लॉक अप २'मध्ये तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत आणखी एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. घटस्फोट, पुन्हा लग्न आणि स्वतःला 'असेक्सुअल' समजण्यामागचं कारण जाणून घ्या.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Akanksha Chamola Lock Upp 2:  नेटफ्लिक्सवरील ‘lock upp 2’ हा रिअॅलिटी शो सुरू झाल्यापासून स्पर्धकांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित अनेक धक्कादायक खुलास्यांमुळे चर्चेत आहे. या शोमधील व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, सेलिब्रिटी त्यांच्या आयुष्यातील अनेक न सांगितलेल्या गोष्टी प्रेक्षकांसमोर मांडताना दिसत आहेत.

टीव्ही अभिनेता गौरव खन्ना आणि त्याची पत्नी आकांक्षा चमोला यांचे नाते सध्या विशेष चर्चेत आहे. शोमध्ये आकांक्षाने यापूर्वी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेत असल्याचा खुलासा केला होता. त्यानंतर तिने पुन्हा लग्न न करण्याचा निर्णयही जाहीर केला. आता तिने तिच्या लैंगिक ओळखीबाबत (Sexuality) आणखी एक महत्त्वाचा खुलासा केला आहे.

शोदरम्यान आकांक्षाने सहस्पर्धक वरुण यादव आणि लैला यांच्याशी मनमोकळा संवाद साधला. पुन्हा लग्न करणार का, असा प्रश्न विचारण्यात आल्यानंतर ती म्हणाली, “आता माझ्या मनात एक भीती आहे.” यानंतर लैंगिक ओळख काळानुसार बदलू शकते का, असा प्रश्न विचारल्यावर आकांक्षाने उत्तर दिले, “हो, तुम्ही आयुष्याच्या कोणत्या टप्प्यातून जात आहात, त्यावर तुमची सेक्सुअॅलिटी अवलंबून असते.”

यावेळी तिने स्पष्टपणे सांगितले, “माझा घटस्फोट होत आहे. मला सध्या कोणासोबतही शारीरिक संबंध ठेवायचे नाहीत. मला कोणत्याही पुरुषासोबत किंवा स्त्रीसोबत अशा प्रकारचे नाते नको आहे.” सध्या ती ज्या मानसिक अवस्थेतून जात आहे, त्याचा हा परिणाम असल्याचेही तिने सांगितले.

पुढे आकांक्षा म्हणाली, “मी सध्या आयुष्याच्या एका वेगळ्या टप्प्यातून जात आहे. माझी शारीरिक संबंधांची इच्छा पूर्णपणे नाहीशी झाली आहे. त्यामुळे मी स्वतःला सध्या पूर्णपणे ‘असेक्सुअल’ समजते.”

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दरम्यान, ‘लॉक अप २’च्या प्रीमियर एपिसोडमध्ये आकांक्षाने गौरव खन्नासोबत परस्पर संमतीने घटस्फोट घेत असल्याची माहिती दिली होती. दोघेही जवळपास वर्षभरापासून वेगळे राहत असल्याचे तिने सांगितले. मात्र, त्यांच्यात कोणताही कटुता किंवा वाद नसून, भविष्याबाबतच्या वेगळ्या अपेक्षांमुळे त्यांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतल्याचेही आकांक्षाने स्पष्ट केले.

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Web Title: Akanksha chamola made another shocking revelation about her personal life on lock upp 2

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Published On: Jul 14, 2026 | 09:41 AM

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