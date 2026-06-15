Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Thane Crime Outrageous Secret Videos Of Women Filmed Through Bathroom Window Accused Absconding

Thane Crime: संतापजनक! बाथरूमच्या खिडकीतून महिलांचे गुप्त व्हिडीओ केले शूट; आरोपी फरार

Updated On: Jun 15, 2026 | 02:34 PM IST
जाहिरात
सारांश

ठाण्यातील भिवंडी परिसरात एका व्यक्तीने बाथरूमच्या खिडकीतून दोन महिलांचे गुपचूप व्हिडीओ रेकॉर्ड केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अल्पवयीन मुलीच्या सतर्कतेमुळे हा प्रकार उघड झाला. पोलिसांनी पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून आरोपी सध्या फरार आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • बाथरूमच्या खिडकीत मोबाईल लावून महिलांचे व्हिडीओ रेकॉर्ड केल्याचा आरोप.
  • 16 वर्षीय मुलीच्या सतर्कतेमुळे प्रकार उघडकीस आला.
  • आरोपीविरुद्ध पॉक्सो आणि संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल.
ठाणे: ठाणे जिल्ह्यातून एका धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भिवंडी परिसरात एका व्यक्तीवर बाथरूमच्या खिडकीतून दोन महिलांचे गुपचूपपणे अश्लील व्हिडीओ रेकॉर्ड केल्याचा धक्कादायक आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी एफआरआय दाखल केल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहे. मात्र आरोपी सध्या फरार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

नेमकं काय घडलं?

घडलेली घटना ८ जून रोजी उशिरा सारंग गावातील एका बंगल्यात घडली. त्याच परिसरात राहणाऱ्या आरोपीने, आपला मोबाईल फोन बाथरूमच्या खिडकीला काठीचा आधार घेत टेकवून उभा केला आणि किशोरवयीन मुलीची आई आणि मावशीचे गुपचूप व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्याचा प्रयत्न केला. घरात उपस्थित असलेल्या एका १६ वर्षीय मुलीला संशयित आरोपीने व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याचे लक्षात आले, तेव्हा हे घडलेले प्रकरण उघडकीस आले. नंतर पीडितेने पोलीस ठाणे गाठून या प्रकरणाची तक्रार दाखल केली.

पोलिसांनी घंटेचे गांभीर्य ओळखून भारतीय दंड संहिता कलम 77 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. एवढेच नाही तर मुलगी अल्पवयीन असल्याने आरोपीवर पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी हा फरार असल्याने त्याचा शोध पोलीस घेत असून पुढील तपास पोलीस करत आहे.

ठाण्यात 12 तासांत दोन हत्यांनी खळबळ; मासुदा तलावाजवळ दगडाने ठेचून व्यक्तीची हत्या

ठाणे जिल्हात १२ तासांनी दोन हत्यांनी खळबळ उडाली आहे. एका व्यक्तीची दगडाने ठेचून हत्या केल्याची घटना घडली आहे. ठाण्यातील नेहमी गर्दीने फुललेल्या मासुदा तलाव परिसरात बुधवारी रात्री ही घटना घडली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. मृत व्यक्तीचा मृतदेह पोलिसांना ताब्यात घेतले आहे. शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवला आहे. या व्यक्तीची ओळख अद्याप पटली नाही आहे. अज्ञात हल्लेखोरांनी या व्यक्तीची हत्या करून घटनास्थळावरून पळ काढला. ठाणे पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास करत आहे. पण, मासुदा तलावाच्या परिसरात ही घटना घडल्यामुळे शहरात खळबळ उडाली आहे.

दुसरी हत्या

दुपारी ३ वाजेच्या सुमारास DAV शाळेजवळ एका तरुणाची हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली. साहिल पांचाळ असं मृत्यू झालेल्या मुलाचं नाव आहे. साहिल पांचाळ (वय १९) असे हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव काय आहे. शाळेमधील मुलांची कुठल्या तरी कारणावरून मारामारी झाली होती. त्यांनतर या टोळक्याने साहिल पांचाळ यांची हत्या केली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. साहिल पांचाळ याचा मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवला आहे. साहिलची हत्या का करण्यात आली होती. याचे कारण अद्याप समोर येऊ शकले नाही. या प्रकरणाचा अधिक तपास ठाणे पोलीस करत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी परिसरातील सारंग गावात ही घटना घडली.

  • Que: आरोपीने काय केल्याचा आरोप आहे?

    Ans: आरोपीने बाथरूमच्या खिडकीतून महिलांचे गुपचूप अश्लील व्हिडीओ रेकॉर्ड केल्याचा आरोप आहे.

  • Que: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू केला आहे.

Web Title: Thane crime outrageous secret videos of women filmed through bathroom window accused absconding

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 15, 2026 | 02:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nagpur Crime: धक्कादायक! काळी जादू, धर्मांतर अन् सक्तीचा निकाह; नागपुरात विवाहितेसोबत अत्याचार
1

Nagpur Crime: धक्कादायक! काळी जादू, धर्मांतर अन् सक्तीचा निकाह; नागपुरात विवाहितेसोबत अत्याचार

Telangana Crime: प्रियकरासोबत मिळून पत्नीने पतीचा काटा काढला; 15 वर्षांच्या संसाराचा थरारक शेवट
2

Telangana Crime: प्रियकरासोबत मिळून पत्नीने पतीचा काटा काढला; 15 वर्षांच्या संसाराचा थरारक शेवट

Gujarat Crime: भाचीशी बोलणाऱ्या तरुणांना कारने उडवलं; CCTVमुळे कट उघड, दोघे मामा अटकेत
3

Gujarat Crime: भाचीशी बोलणाऱ्या तरुणांना कारने उडवलं; CCTVमुळे कट उघड, दोघे मामा अटकेत

Uttarpradesh Crime: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून सहाय्यक पोस्टमास्तरची आत्महत्या; सुसाईड नोटमधून तरुणाची आर्त हाक
4

Uttarpradesh Crime: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून सहाय्यक पोस्टमास्तरची आत्महत्या; सुसाईड नोटमधून तरुणाची आर्त हाक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Thane Crime: संतापजनक! बाथरूमच्या खिडकीतून महिलांचे गुप्त व्हिडीओ केले शूट; आरोपी फरार

Thane Crime: संतापजनक! बाथरूमच्या खिडकीतून महिलांचे गुप्त व्हिडीओ केले शूट; आरोपी फरार

Jun 15, 2026 | 02:34 PM
Pakistan Plane Crash : खैबर पख्तूनख्ता पाक एअरफोर्सच्या विमानाचा भंयकर अपघात; CCTV कैद झाली थरारक घटना, VIDEO

Pakistan Plane Crash : खैबर पख्तूनख्ता पाक एअरफोर्सच्या विमानाचा भंयकर अपघात; CCTV कैद झाली थरारक घटना, VIDEO

Jun 15, 2026 | 02:29 PM
Milind Soman Tree Plantation : पर्यावरणासाठी मिलिंद सोमन यांचा मोठा पुढाकार; लोणावळ्यातील घराजवळ लावली 30 हजार झाडे

Milind Soman Tree Plantation : पर्यावरणासाठी मिलिंद सोमन यांचा मोठा पुढाकार; लोणावळ्यातील घराजवळ लावली 30 हजार झाडे

Jun 15, 2026 | 02:24 PM
Video Viral: मॅचनंतर स्टेडियमची स्वच्छता, FIFA World Cup मध्ये जपानच्या चाहत्यांनी जिंकलं मन, जगभरात कौतुक

Video Viral: मॅचनंतर स्टेडियमची स्वच्छता, FIFA World Cup मध्ये जपानच्या चाहत्यांनी जिंकलं मन, जगभरात कौतुक

Jun 15, 2026 | 02:23 PM
वेळीच सावध व्हा! फोनमधील जुने अ‍ॅप्स ठरू शकतात धोकादायक… यूजर्सच्या सुरक्षेसाठी Google घेऊन येणार नवं फीचर

वेळीच सावध व्हा! फोनमधील जुने अ‍ॅप्स ठरू शकतात धोकादायक… यूजर्सच्या सुरक्षेसाठी Google घेऊन येणार नवं फीचर

Jun 15, 2026 | 02:22 PM
UPSC Coaching: महागड्या कोचिंगचा खर्च परवडत नाही? काळजी नको! मग ‘या’ संस्थेत मोफत राहून करा UPSC ची तयारी..

UPSC Coaching: महागड्या कोचिंगचा खर्च परवडत नाही? काळजी नको! मग ‘या’ संस्थेत मोफत राहून करा UPSC ची तयारी..

Jun 15, 2026 | 02:17 PM
IND W Vs PAK W: भारताची ‘ही’ लेक हवेत उडाली; श्रेयंका पाटीलच्या ‘फ्लाइंग कॅच’चा Video Viral

IND W Vs PAK W: भारताची ‘ही’ लेक हवेत उडाली; श्रेयंका पाटीलच्या ‘फ्लाइंग कॅच’चा Video Viral

Jun 15, 2026 | 02:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा