Thane : धक्कादायक! पक्ष्याचा जीव वाचवताना जवानाचा जागीच गेला जीव; शॉक लागून एकाचा झाला मृत्यू

भिवंडीत मकरसंक्रांतीला पतंगीच्या मांज्यात अडकलेल्या कावळ्याला वाचवताना उच्चदाब वीजवाहिनीचा शॉक लागून अग्निशमन जवान नितीन पष्टे (५०) यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर आसाराम आघाव गंभीर जखमी झाले.

Updated On: Jan 16, 2026 | 03:30 PM
  • कावळा वाचवताना उच्चदाब वीजवाहिनीचा शॉक; एक जवान मृत, एक गंभीर
  • मृत जवान: नितीन पष्टे; जखमी: आसाराम आघाव
  • अपुऱ्या सुविधांवर संताप; रुग्णालयात मुख्य अधिकाऱ्यावर मारहाणीचा प्रकार
भिवंडी: मकर संक्रांतीच्या दिवशी उच्च विद्युत वाहिनीच्या तारेमध्ये पतंगीच्या मांज्याला अडकलेल्या कावळ्याला रेस्क्यू करण्यासाठी गेलेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानास उच्च दाब विद्युत वाहिनीचा शॉक लागल्याने भिवंडी अग्निशामक दलाच्या एका जवानाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. नितीन पष्टे वय ५० वर्ष असे मृत्यू झालेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानाचे नाव आहे. तर आसाराम आघाव हे गंभीर जखमी झाले आहेत.

या घटनेमुळे अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली असून मयत जवानाच्या नातेवाईकांनी मुख्य अग्निशामक दल प्रमुख राजेश पवार यांना रुग्णालय परिसरात मारहाण करण्याची घटना घडली आहे. शहरातील भादवड टेमघर परिसरातील उच्च्च विद्युत वाहिनी तारेमध्ये सायंकाळच्या सुमारास पतंगाच्या मांज्यामध्ये कावळा अडकल्याची वर्दी भिवंडी अग्निशामक दलाला मिळाली.

एक गंभीर जखमी

त्यानंतर घटनास्थळी अग्निशामक जवान दाखल होत त्यांनी कावळ्याला सोडवण्याचे प्रयत्न फायबर काठीने कर्मचारी नितीन पष्टे यांनी सुरू केले. येथील उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिनीचा शॉक लागल्याने नितीन पष्टे यांचा जागेवर मृत्यू झाला असून त्यांच्या मदतीसाठी धावलेले जवान आसाराम आघाव हे शॉक लागल्याने गंभीर जखमी झाले आहेत.

उच्चदाब विद्युत वाहिनीचा शॉक लागला

  • या घटनेनंतर मृतदेह स्व. इंदिरा गांधी स्मृती उपजिल्हा रुग्णालयात आणण्यात आले आहे. गंभीर जखमी जवानास खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे.
  • या दुर्दैवी घटनेने अग्निशामक दलाच्या जवानांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अपुऱ्या सुविधा आणि अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांवर कर्मचाऱ्यांचा संताप पाहायला मिळत आहे. या घटनेनंतर अग्निशामक दलाच्या जवानांकडून हळहळ, संताप व्यक्त केला आहे.
  • त्यानंतर रुग्णालयात आलेले मुख्य अग्निशामक अधिकारी राजेश पवार यांना मयत जवानाच्या संतप्त नातेवाईकांनी बेदम मारहाण केली.
💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे आणि कधी घडली?

    Ans: भिवंडीतील भादवड टेमघर परिसरात, मकरसंक्रांतीच्या दिवशी सायंकाळी.

  • Que: मृत आणि जखमी कोण?

    Ans: मृत: नितीन पष्टे (५०); जखमी: आसाराम आघाव.

  • Que: संतापाचे कारण काय?

    Ans: उच्चदाब ठिकाणी अपुऱ्या सुरक्षासुविधा व व्यवस्थापनातील त्रुटी.

Published On: Jan 16, 2026 | 03:30 PM

