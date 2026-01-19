Uttarpradesh Crime: शिक्षण विभाग हादरला! महिला शिक्षिकेची प्रिन्सिपल रूममध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या, छळाचे गंभीर आरोप

Gadchiroli Crime: बेपत्ता आरडी एजंटचा जंगलात निर्घृण अवस्थेत मृतदेह; हाताचे बोट छाटलेले….
पतीने केले गंभीर आरोप
मृत महिला शिक्षिका या शाळेत सहायक शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या. तर शिक्षिकेचा पती देखील शिक्षण विभागातच दुसऱ्या एका शाळेत सहायक शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. या दाम्पत्याला २ मुले आहेत. याप्रकरणात मृत शिक्षिकेच्या पतीने शाळेतील इतर स्टाफवर अतिशय गंभीर आरोप केले आहेत. गेल्या अडीच वर्षांपासून शाळेतील काही कर्मचारी त्यांच्या पत्नीला सतत मानसिक त्रास देत होते. जेव्हा त्या मनापासून विद्यार्थ्यांना शिकवायच्या, तेव्हा इतर कर्मचारी त्यांच्यावर टोकाची टीका-टिप्पणी करायचे. या त्रासामुळे त्या बदलीसाठी प्रयत्न करत होत्या, मात्र त्यात यश मिळाले नाही, असे त्यांच्या पतीने सांगितले आहे.
घटनेच्या दिवशीच फोनवर झाला बोलणं
घटनेच्या दिवशी सकाळी 10.30 च्या सुमारास मृत शिक्षिकेच तिच्या पतीशी बोलणं झालं होता. तेव्हा त्या फारशा चिंतेत वाटत नव्हत्या, असं पतीने नमूद केलं आहे. शाळेतील सहकाऱ्यांनी त्यांना लटकलेल्या अवस्थेत पाहिलं असूनही वेळेवर हॉस्पिटलमध्ये का नेलं नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. जर वेळीच मदत मिळाली असती, तर कदाचित आज त्यांची पत्नी जिवंत असती, अशी खंत पतीने व्यक्त केली आहे.
आतून दरवाजा बंद नव्हता…
मृत महिलेच्या भावाने या प्रकरणात मोठा दावा केला आहे. ज्या खोलीत फाशी घेतली, त्या खोलीचा दरवाजा आतून बंद नव्हता, असा दावा त्यांनी केला असून शाळेतील काही शिक्षकांची नावे घेत त्यांना जबाबदार धरले आहे. “मोठी शिकवणारी आली, हिला काय अवॉर्ड हवाय का?” अशा शब्दांत इतर कर्मचारी त्यांची छेड काढत असत, असा आरोप कुटुंबाने केला आहे. गेल्या अडीच वर्षापासून तिचा छळ सुरू होता, अशी माहिती मिळाली आहे. या मृत्यूबाबत मृत महिला शिक्षिकेच्या भावाने संशय व्यक्त केला आहे. त्यांनी सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
शिक्षण विभागात मोठी खळबळ
या घटनेने शिक्षण विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. सतरिख पोलीस स्टेशनच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली असून मृतदेह ताब्यात घेतला. मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी पाठवला आहे.
Ans: शाळेतील प्रिन्सिपल रूममध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
Ans: शाळेतील काही कर्मचारी मानसिक छळ करत होते, बदलीसाठी अडथळे आणले जात होते, असा आरोप आहे.
Ans: मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी पाठवण्यात आला असून आत्महत्या की इतर काही, याचा सर्व बाजूंनी तपास सुरू आहे.