मोठा दरोडा टाकण्याचा प्लॅन फसला, सहा आरोपींना पोलिसांनी पकडले; नेमकं काय घडलं?

अहिल्यानगर : राज्यात चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला असून, चोरटे दररोज नागरिकांना लुटत आहेत. वाढत्या चोरीच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भिती निर्माण होत आहे. अशातच आता कोळगाव (ता. श्रीगोंदे) शिवारात दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असलेल्या सहा आरोपींना स्थानिक गुन्हे शाखेने पकडले आहे. चौकशीत चौघांची माहिती मिळाली आहे. शाखेचे पोलिस निरीक्षक संतोष मुटकुळे यांच्या नेतृत्त्वाखालील पथकाने ही कारवाई केली आहे.
२९ जुलैला पथक बेलवंडी हद्दीत असताना त्यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार कोळगाव शिवारात विसापूर रस्त्यावर काही व्यक्ती दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असल्याचे समजले. संबंधित ठिकाणी जाऊन खात्री केली असता रस्त्याच्या बाजुला काही व्यक्ती व महिला थांबलेले दिसले. पोलिसांची चाहूल लागल्याने ते पळून जावू लागले. त्यापैकी सहा जणांना ताब्यात घेतले, चौघे पळून गेले. जावेद घडयाळ चव्हाण, प्रद्यूम उर्फ कान्हा घडयाळ चव्हाण, सगडया उंबऱ्या काळे, रिबीन घडयाळ चव्हाण (सर्व रा. सुरेगाव, ता. श्रीगोंदे), संदेश उर्फ दवल्या संजय भोसले (रा. वाघुंडे, ता. पारनेर), वृषाली देवा काळे (रा. कोळगाव) यांना ताब्यात घेतले. अक्षय उंबऱ्या काळे, तेजस सगडया काळे, शंभू कुंजिलाल चव्हाण, शिवाजी कुंजिलाल चव्हाण (रा. सुरेगाव) अशी पळून गेलेल्यांची नावे आहेत.
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आरोपी सराईत गुन्हेगार
ताब्यातील आरोपी सराईत गुन्हेगार असून त्याच्यावर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील विविध पोलिस स्टेशनला गुन्हे दाखल आहेत. ताब्यातील आरोपी जावेद घड्याळ्या चव्हाण याच्यावर खून, बलात्कार, दरोडा, दरोडा तयारी घरफोडीचे २३ गुन्हे दाखल आहेत. ताब्यातील आरोपी सगड्या उंबऱ्या काळे याच्यावरही खून, दरोडा, दरोडा तयारी, जबरी चोरी, घरफोडीचे १६ गुन्हे दाखल आहेत. संदेश उर्फ दवल्या संजय भोसले याच्यावरही दरोडा तयारी, जबरी चोरी, घरफोडी व चोरीचे पाच गुन्हे दाखल आहेत.
गुन्हे शाखेची धडक कारवाई; तरुणाला ठोकल्या बेड्या
पुणे शहरात बेकायदेशीररित्या विक्रीसाठी आणण्यात आलेला मोठा शस्त्रसाठा पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या खंडणी विरोधी पथक एकने पकडला आहे. धायरी परिसरातील नऱ्हे येथून हा शस्त्रसाठा एका तरुणाकडून जप्त करण्यात आला आहे. पुणे शहरात गुन्हेगारीसाठी हा शस्त्रसाठा वापरला जाण्याची शक्यता देखील होती. त्यामुळे मोठा कट गुन्हे शाखेने उधळून लावला आहे. भूषण उत्तम मोहिते (वय २३, रा. धायरी पोकळे वस्ती) असे अटक करण्यात आलेल्यांचे नावे आहे.