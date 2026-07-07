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प्रेमाचे भयावह रूप! प्रेयसीची हत्या करून मृतदेहाचे केले तीन तुकडे, आरोपी एन्काऊंटरनंतर अटकेत

Updated On: Jul 07, 2026 | 10:03 AM IST
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सारांश

Murder Case : उत्तर प्रदेशच्या जाैनपूरमधून हत्येचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. अफेअरच्या संशयावरुन बाॅयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला खोलीवर बोलावले आणि तिथेच गळा चिरत तिची हत्या केली. पोलिसांनी हाफ एनकाउंटर करत आरोपीला अटक केली आहे.

प्रेमाचे भयावह रूप! प्रेयसीची हत्या करून मृतदेहाचे केले तीन तुकडे, आरोपी एन्काऊंटरनंतर अटकेत

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • संशयास्पद परिस्थितीत उघडकीस आलेल्या प्रकरणाचा पोलिसांनी वेगाने तपास सुरू केला.
  • फरार होण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या संशयिताला पोलिसांनी कारवाईदरम्यान ताब्यात घेतले.
  • तपासादरम्यान धक्कादायक पुरावे समोर आल्याने प्रकरण अधिक गंभीर बनले.
उत्तर प्रदेशमधून एक हादरवणारी घटना समोर येत आहे. घटना ५ जुलै रोजी जाैनपूरमध्ये घडली असून इथे एका महिलेचा अर्धा कापलेला मृतदेह आढळून आला. नागरिकांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, पोलिसांनी तपास सुरु केला ज्यानंतर हाफ एनकाउंटर करत आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलं. त्याच्या पायाला गोळी लागली होती. तो गुजरातचा रहिवाशी असून जौनपूरमध्ये तो भाड्याच्या घरात राहत होता. मृत महिला आरोपीची गर्लफ्रेंड असून संशयाच्या आधारावर त्याने तिचा मर्डर केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

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फरार होण्याच्या तयारीत होता आरोपी

पोलिसांना घटनेची माहिती मिळाली असून त्यांनी तपासाला सुरुवात केली आहे याची माहिती मिळताच आरोपी जरा घाबरला. यानंतर त्याने गर्लफ्रेंडच्या मृतदेहाचे उरलेले तुकडेही फेकण्यास सुरुवात केली. तथापि पोलिसांनाही याची माहिती मिळाली. आरोपीला रंगेहात पकडताच त्यांनी त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला पण आरोपी मात्र फरार होण्याच्या तयारीत होता. त्याने पोलिसांचे न ऐकता तिथून पळ काढण्यास सुरुवात केली ज्यानंतर त्याला थांबवण्यासाठी पोलिसांनी घेरतच आरोपीवर गोळीबार केला. या गोळीबारात आरोपीच्या पायांना जखम झाली ज्यामुळे पळून जाण्यास तो यशस्वी झाला नाही. फयिरिंगनंतर पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतलं आणि त्याची चाैकशी सुरु केली.

जाैनपूरमध्ये भाड्याच्या घरात राहत होता

पोलिसांनी आरोपीकडून एक कुऱ्हाड, गर्लफ्रेंडचा पाय आणि इतर काही सामान जप्त केले आहेत. गोळीबारात घायाळ झालेल्या आरोपीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. ही घटना जौनपूरच्या मडियाहून पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडल्याची माहिती आहे. आरोपीची ओळख गुजरातच्या भावनगरमधील रहिवाशी हेमल खखरिया उर्फ दिलीप (42) यांचा मुलगा भूपेंद्र भाई खखरिया अशी पटली आहे.

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संशयावरुन केली गर्लफ्रेंडची हत्या

मृत गर्लफ्रेंड ही उत्तर प्रदेशच्या वाराणसीतील बाबतपुर येथील रहिवाशी असून रेशमा खातून उर्फ सना अशी तिची ओळख पटली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ४ जुलै रोजी रात्री दिलीप सनाला आपल्या भाड्याच्या खोलीत घेऊन गेला. सना दुसऱ्या मुलासोबत बोलत असते या संशयावरुन त्या दोघांमध्ये मोठ भांडण झालं. रात्री व्हॉट्सॲप चॅटवरून हा वाद विकोपाला गेला आणि रागातच आरोपीने चाकूने गळा चिरत गर्लफ्रेंडचा खून केला. यानंतर आरोपीने महिलेच्या मृतदेहाचे तीन तुकडे केले आणि त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी फेकले.

 

Web Title: Jaunpur murder case girlfriend killed body cut into three pieces accused arrested after encounter

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Published On: Jul 07, 2026 | 10:02 AM

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