Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Uttar Pradesh Crime Live In Partner Murdered Body Burned And The Bones Packed Into An Iron Box And Sent To The Wifes House

Uttar Pradesh Crime: क्रूरतेचा कळस! लिव्ह-इन पार्टनरची हत्या, मृतदेह जाळला, हाडं लोखंडी पेटीत भरुन पत्नीच्या घरी पाठवली

उत्तर प्रदेशातील झाशीत एका निवृत्त रेल्वे कर्मचाऱ्याने आपल्या लिव्ह-इन पार्टनरची हत्या करून मृतदेह जाळला. उरलेली हाडं लोखंडी पेटीत भरून पत्नीच्या घरी पाठवली. लोडर चालकाच्या सतर्कतेमुळे हा अमानुष प्रकार उघड झाला.

Updated On: Jan 19, 2026 | 11:22 AM
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सराईतांकडून गोळीबाराचा थरार; पहाटेच्या सुमारास टोळक्याचा राडा

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सराईतांकडून गोळीबाराचा थरार; पहाटेच्या सुमारास टोळक्याचा राडा

Follow Us:
Follow Us:
  • आरोपी रामसिंहने पैशांच्या वादातून लिव्ह-इन पार्टनर प्रीतीची हत्या केली
  • मृतदेह जाळून हाडं लोखंडी पेटीत भरून दुसऱ्या पत्नीच्या घरी पाठवली
  • लोडर चालकाच्या संशयामुळे पोलीस तपासात खळबळजनक खुलासा
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथील झाशी येथून एक धक्कदायक आणि हादरवून टाकणारी घटना समोर आली आहे. एका व्यक्तीने आपल्या ‘लिव्ह-इन’ पार्टनरची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्याने मृतदेह जाळला आणि उरलेली हाडं एका लोखंडी पेटीत भरली. त्यानंतर आपल्या पत्नीच्या घरी पाठवली. आरोपीचे दोन लग्न झालेले आहे. त्याने हाडं भरलेली लोखंडी पेटी आपल्या दुसऱ्या पत्नीच्या घरी पाठवली. हा भयानक प्रकार लोडर चालकाच्या सतर्कतेमुळे उघडकीस आला.

Goa Crime: गोव्यात सिरीयल किलरचा थरार! 15 महिलांना मोक्ष दिल्याची धक्कादायक कबुली, दोन हत्याकांड उघड

काय प्रकरण नेमकं?

आरोपीचे नाव रामसिंह असे आहे. याची आधीच दोन लग्न झाली होती. मात्र तो प्रीती नावाच्या महिलेसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होता. प्रीती सातत्याने रामसिंहकडे पैशांची मागणी करत होती आणि आतापर्यंत तिने त्याच्याकडून लाखो रुपये घेतले होते. या सततच्या त्रासाला कंटाळून रामसिंहने तिचा काटा काढण्याचा ठरवला. हत्या केल्यांनतर त्याने मृतदेह एका निळ्या रंगाच्या पेटीत ठेवून जाळला. मृतदेहाची राख त्याने नदीत वाहून टाकली. आणि शिल्लक राहिलेली हाडे आणि कोळसा त्याच पेटीत भरला. त्यानंतर त्याने आपल्या मुलाच्या मदतीने ही पेटी एका लोडर गाडीतून आपली दुसरी पत्नी गीता हिच्या घरी पाठवून दिली.

लोडर चालकाच्या सतर्कतेमुळे उघडकीस आला प्रकरण

लोडर चालकाने आरोपचीच्या दुसऱ्या पत्नीच्या घरी पेटी सुपूर्द केली. मात्र त्याला या पेटीबद्दल संशय आला. त्याने शनिवारी आणि रविवारी मध्यरात्री झाशी पोलीस नियंत्रण कक्षाला फोन केले. त्याने पेटीबद्दल संशय असल्याचं पोलिसांजवळ व्यक्त केले. पोलिसांनी तातडीने घटनसाठाळी धाव घेतली. गीता नावाच्या महिलेच्या घरातून ती पेटी जप्त केली. पेटी उघडताच पोलिसही चक्रावून गेले. त्यात मानवी हाडांचे अवशेष आणि कोळसा आढळून आला. फॉरेन्सिक टीमने तपासणी केल्यानंतर ते अवशेष मानवी असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

आरोपींना अटक

पोलिसांनी आरोपी रामसिंहचा मुलगा नितीन याच्यासह दोन जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.मुख्य आरोपी रामसिंह सध्या फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. लोडर चालक जयपाल याने सांगितले की, ४०० रुपयांत गाडी भाड्याने ठरवून ही पेटी वाहून नेण्यात येत होती, मात्र संशय आल्याने त्याने पोलिसांना कळवलं…

Beed Crime: बीड हादरलं! GST अधिकारी सचिन जाधवर यांचा कारमध्ये मृत्यू; सुसाईड नोटमुळे खळबळ

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: उत्तर प्रदेशातील झाशी येथे ही धक्कादायक घटना घडली.

  • Que: हत्या उघडकीस कशी आली?

    Ans: लोखंडी पेटी वाहून नेताना लोडर चालकाला संशय आल्याने त्याने पोलिसांना माहिती दिली.

  • Que: आरोपी सध्या कुठे आहे?

    Ans: मुख्य आरोपी रामसिंह फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.

Web Title: Uttar pradesh crime live in partner murdered body burned and the bones packed into an iron box and sent to the wifes house

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 11:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक
1

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;
2

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;

Wardha Crime: मानसिक रुग्णाचा नग्नावस्थेत तांडव; दंडुक्याच्या हल्ल्यात दोन ठार, पोलिसासह चौघे जखमी
3

Wardha Crime: मानसिक रुग्णाचा नग्नावस्थेत तांडव; दंडुक्याच्या हल्ल्यात दोन ठार, पोलिसासह चौघे जखमी

Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…
4

Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM
मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

Jan 22, 2026 | 08:33 PM
Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Jan 22, 2026 | 08:28 PM
CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

Jan 22, 2026 | 08:27 PM
सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

Jan 22, 2026 | 08:15 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

Jan 22, 2026 | 08:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM