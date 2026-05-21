Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Woman Mobile Phone Hacked Fraud Of 1 And Half Lakhs Incident In Thane

महिलेचा मोबाईल हॅक केला अन् 1.34 लाखांना गंडा घातला; परस्पर पैसे काढत गेला नंतर…

गेल्या दोन वर्षांपासून मुंब्रा परिसरात कुटुंबासह भाड्याच्या घरात राहतात. निखत यांचे डीसीबी बँकेत, तर त्यांचे पती अब्दुल खालीद शेख यांचे अॅक्सिस बँकेत खाते आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 12:34 PM
महिलेचा मोबाईल हॅक केला अन् दीड लाखांना गंडा घातला; परस्पर पैसे काढत गेला नंतर...

महिलेचा मोबाईल हॅक केला अन् दीड लाखांना गंडा घातला; परस्पर पैसे काढत गेला नंतर...

Follow Us:
Follow Us:

ठाणे : मुंब्रा येथे एका सुशिक्षित महिलेचा मोबाईल हॅक करून सायबर भामट्यांनी तिला आणि तिच्या पतीला लाखो रुपयांचा गंडा घातल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चोरट्यांनी दोघांच्या बँक खात्यांमधून तब्बल १ लाख ३४ हजार रुपये ऑनलाईन लांबवले आहेत. याप्रकरणी पीडित महिलेने सायबर हेल्पलाईन १९३० वर तक्रार नोंदवल्यानंतर मुंब्रा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

निखत अब्दुल खालीद शेख (वय ३०, रा. मुंब्रा-कौसा) असे फसवणूक झालेल्या महिलेचे नाव आहे. बी. कॉमचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या निखत या एका खाजगी कंपनीत नोकरी करतात. त्या गेल्या दोन वर्षांपासून मुंब्रा परिसरात कुटुंबासह भाड्याच्या घरात राहतात. निखत यांचे डीसीबी बँकेत, तर त्यांचे पती अब्दुल खालीद शेख यांचे अॅक्सिस बँकेत खाते आहे. १ लाख ३४ हजार रुपयांची ऑनलाईन फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मोबाईल अचानक झाला अपडेट आणि रिबूट

२७ एप्रिल रोजी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास निखत यांचा मोबाईल अचानक ऑटोमॅटिक अपडेट झाला आणि रिबूट (बंद होऊन चालू) झाला. सुमारे एका तासानंतर रात्री साडेआठच्या सुमारास फोन सुरू झाला, तेव्हा फोनमधील सर्व अॅप्लिकेशन्स गायब झाले होते. त्यामुळे निखत यांनी सर्व अॅप्स पुन्हा डाउनलोड केले. दुसऱ्या दिवशी निखत यांच्या बहिणीने रिचार्जसाठी पैसे मागितले.

बॅलेन्स तपासला अन्…

सायंकाळी साडेचार वाजता बँक खात्याचा बॅलन्स तपासला असता, त्यांच्या खात्यातून ८८ हजार रुपये परस्पर वळते झाल्याचे उघडकीस आले. निखत यांनी गुगल पेची हिस्ट्री तपासली असता, ७० हजार रुपये ‘बिकाश पासवान’ नावाच्या व्यक्तीच्या खात्यात, तर १८ हजार रुपये त्यांच्या पतीच्या खात्यात ट्रान्सफर झाले होते. तसेच ४० हजार रुपयांचे एक ट्रान्झेंक्शन फेल झाले होते.

पोलिसात गुन्हा दाखल

या प्रकारानंतर त्यांनी तातडीने पतीच्या अॅक्सिस बँकेच्या खात्याची माहिती तपासली. सायबर चोरांनी त्यांच्या पतीलाही सोडले नव्हते. पतीच्या खात्यातूनही ६४ हजार रुपये भामट्यांनी उडवले होते. यामध्ये ५० हजार रुपये ‘सत्यम मिश्रा’ आणि १४ हजार रुपये ‘शेख रुखसार इम्तियाज’ नावाच्या व्यक्तींच्या खात्यात ट्रान्सफर झाले होते. या खात्यावरूनही दोन व्यवहार रद्द झाले होते. भामट्यांनी मोबाईल हॅक करून एकूण १ लाख ३४ हजार रुपयांची ऑनलाईन फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंब्रा पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, सायबर सेलच्या मदतीने पुढील तपास सुरू आहे.

रावेतमधील गोळीबार प्रकरणात मोठी कारवाई; बिश्नोई गँगच्या तीन जणांना उत्तराखंडमधून पकडले

Web Title: Woman mobile phone hacked fraud of 1 and half lakhs incident in thane

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 12:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रावेतमधील गोळीबार प्रकरणात मोठी कारवाई; बिश्नोई गँगच्या तीन जणांना उत्तराखंडमधून पकडले
1

रावेतमधील गोळीबार प्रकरणात मोठी कारवाई; बिश्नोई गँगच्या तीन जणांना उत्तराखंडमधून पकडले

घरकुल योजनेसाठी ग्रामसेवकाला लाचं घेण भोवलं; भोरमध्ये ACB ची मोठी कारवाई
2

घरकुल योजनेसाठी ग्रामसेवकाला लाचं घेण भोवलं; भोरमध्ये ACB ची मोठी कारवाई

सिगारेट ओढताना चुकून लागला पाय; नंतर झाला वाद अन् थेट हत्याच; नागपुरातील धक्कादायक घटना
3

सिगारेट ओढताना चुकून लागला पाय; नंतर झाला वाद अन् थेट हत्याच; नागपुरातील धक्कादायक घटना

Twisha Sharma: पुन्हा पोस्टमॉर्टमच्या मागणीला कोर्टाचा नकार; याचिका फेटाळली, आता मृतदेह…
4

Twisha Sharma: पुन्हा पोस्टमॉर्टमच्या मागणीला कोर्टाचा नकार; याचिका फेटाळली, आता मृतदेह…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महिलेचा मोबाईल हॅक केला अन् 1.34 लाखांना गंडा घातला; परस्पर पैसे काढत गेला नंतर…

महिलेचा मोबाईल हॅक केला अन् 1.34 लाखांना गंडा घातला; परस्पर पैसे काढत गेला नंतर…

May 21, 2026 | 12:34 PM
Mark Carney: आता अरब देशांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही? कॅनडा बनणार तारणहार; PM मार्क कार्नी यांचे सूचक विधान

Mark Carney: आता अरब देशांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही? कॅनडा बनणार तारणहार; PM मार्क कार्नी यांचे सूचक विधान

May 21, 2026 | 12:27 PM
Donald Trump इस्रायलचे पंतप्रधान होणार? त्यांच्या ‘या’ विधानाने जगभरात खळबळ, आता काय करणार Netanyahu?

Donald Trump इस्रायलचे पंतप्रधान होणार? त्यांच्या ‘या’ विधानाने जगभरात खळबळ, आता काय करणार Netanyahu?

May 21, 2026 | 12:21 PM
वाढदिवसाआधीच बाॅलफ्रेंडचं गुपित उघडलं… संतापलेल्या गर्लफ्रेंडने 57,000 रुपयांच्या केकला लावली आग; Video Viral

वाढदिवसाआधीच बाॅलफ्रेंडचं गुपित उघडलं… संतापलेल्या गर्लफ्रेंडने 57,000 रुपयांच्या केकला लावली आग; Video Viral

May 21, 2026 | 12:15 PM
मुलींना लहान वयातच मासिक पाळी का येते? मुलींचे बालपण टिकवून ठेवण्यासाठी आईवडिलांनी घ्याला हवी ‘या’ गोष्टींची काळजी

मुलींना लहान वयातच मासिक पाळी का येते? मुलींचे बालपण टिकवून ठेवण्यासाठी आईवडिलांनी घ्याला हवी ‘या’ गोष्टींची काळजी

May 21, 2026 | 12:09 PM
‘आई तुळजाभवानी’मध्ये रंगणार महादेव-तुळजाभवानीचा भव्य विवाहसोहळा; १५० हून अधिक कलाकार, भव्य सेट अन् दिव्य सजावट

‘आई तुळजाभवानी’मध्ये रंगणार महादेव-तुळजाभवानीचा भव्य विवाहसोहळा; १५० हून अधिक कलाकार, भव्य सेट अन् दिव्य सजावट

May 21, 2026 | 12:07 PM
Dwi Dwadash Yog: आज तयार होत आहे द्विद्वदश योग, या राशींच्या लोकांना करिअरमध्ये प्रगती आणि आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

Dwi Dwadash Yog: आज तयार होत आहे द्विद्वदश योग, या राशींच्या लोकांना करिअरमध्ये प्रगती आणि आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

May 21, 2026 | 11:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM