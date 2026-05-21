वाढदिवसाआधीच बाॅलफ्रेंडचं गुपित उघडलं... संतापलेल्या गर्लफ्रेंडने 57,000 रुपयांच्या केकला लावली आग; Video Viral

माहितीनुसार, लुइसियानाने आपल्या बाॅयफ्रेंडसाठी बर्थडे पार्टी ठेवली होती पण ही पार्टी होऊ शकली नाही कारण याआधीच लुइसियानाला धक्कादायक माहिती मिळाली. कथितरित्या तिला समजलं की तिचा बाॅयफ्रेंड तिच्यासोबत आणखी एका मुलीला डेट करत आहे, म्हणजेच गुपितपणे तिची फसवणूक केली जात आहे. मग काय, रागात येऊन लुइसियानाने पार्टी कॅन्सल केली आणि केक कॅन्सल करण्याऐवजी तिने बेकरला हा केक जाळून टाकण्याची विनंती केली. सांगण्यात येतं आहे की, या केकची किंमत तब्बल 600 डॉलर म्हणजे 57,000 रुपये इतकी होती. साधारण 75 लोकांसाठी त्याला तयार करण्यात आले होतं पण त्याआधीच सर्व योजना फिसकटली आणि भलतंच काहीतरी घडलं.
बेकरीची मालकीण जूली फ्रेडेलाने सोशल मिडियावर या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर केला असून तिने आपल्या व्हिडिओत या घटनेची सविस्तर माहिती दिली आहे. व्हिडिओमध्ये एक मोठा चाॅकलेट केक जळताना आपल्याला दिसेल. जुलीने मिश्किल अंदाजात बाॅयफ्रेंड जोनाथनला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या पण तिनेही असेही म्हटले की, “मला विश्वासघात करणारी लोक आवडत नाही”. जळत असलेला केक आणि त्यामागची कहाणी जेव्हा सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आली तेव्हा ही घटना इंटरनेटवर चांगलीच चर्चेत राहिली.
अनेक यूजर्सने व्हिडिओवर कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “तू तुझं टेबल जाळून टाकलंस का?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मी त्या केकवर काहीतरी वेगळंच तयार केलं असतं. स्टेन्सिल देण्यासाठी दुसरा जोनाथन शोधून तो केक दुसऱ्याच कशानेतरी सजवला असता. मी माझे पैसे वाया घालवण्याची किंवा तिची सगळी मेहनत वाया जाऊ देण्याची हिंमत केली नसती.” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “अगं, थांब जरा (तू तर पार वाट लावलीस!)- एका पुरुषाच्या नावाने तू अख्खा केकच उध्वस्त केलास? तुझा काहीच भरवसा नाही, खरंच!”.
