Donald Trump इस्रायलचे पंतप्रधान होणार? त्यांच्या ‘या’ विधानाने जगभरात खळबळ, आता काय करणार Netanyahu?

Donald Trump : राष्ट्राध्यक्ष ट्र्म्प पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बनण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 12:25 PM
Donald Trump and Benjamin Netanyahu

Donald Trump and Benjamin Netanyahu (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • Donald Trump इस्रायलचे पंतप्रधान होणार?
  • त्यांच्या ‘या’ विधानाने जगभरात खळबळ
  • Netanyahu ही हादरले
Donald Trump News in Marathi : वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) सतत चर्चेचा विषय बनत असतात. कधी त्यांच्या धडाकेबाज निर्णयांमुळे तर कधी वादग्रस्त विधानांमुळे सतत चर्चेत असतात. सध्या ट्रम्प इराण युद्धावरुन करत असलेल्या वादग्रस्त आणि धमकीभऱ्या वक्तव्यांमुळे जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. याच वेळी त्यांनी आणखी एक धक्कादायक विधान केले आहे. यामुळे इस्रायलसह संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे. ट्रम्प यांनी इस्रायलमध्ये पंतप्रधान निवडणुक लढऊ शकतो असा दावा केला आहे. तेथे त्यांची लोकप्रियता जास्त असल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे.

इस्रायलच्या निवडणूका लढवणार ट्रम्प?

ट्रम्प यांनी एका मुलाखतीदरम्यान इस्रायलमधील त्यांच्या लोकप्रियतेचा उल्लेख करत म्हटले की, इस्रायली जनतेचा त्यांना ९९ टक्के पाठिंबा आहे. यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष पद सोडल्यानंतर ते इस्रायलमध्ये पंतप्रधान पदासाठी निवडणूक लढवू शकतात असे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, अद्याप ट्रम्प यांच्या विधानावर इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. पण यामुळे इस्रायलमध्ये खळबळ उडाली आहे.

नेतन्याहूंच तोंडभरुन कौतुक

याशिवाय, ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांच्याशी असलेल्या संबंधावरही प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावर त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की,  नेतन्याहू एक उत्तम व्यक्ती आहेत. ते मी जे सांगेल तेच करतील. याशिवाय ट्रम्प यांनी युद्धाच्या परिस्थिती नेतन्याहूंना चांगली वागणूक मिळत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

इराणवरील लष्करी कारवाई

ट्रम्प यांनी एका मुलाखतीत त्यांनी इराणवरील लष्करी कारवाईविषयी विचारले असता त्यांनी म्हटले की, त्यांना कोणत्याही प्रकारची घाई नाही. होर्मुझची सामुद्रधुनी लवकरच खुली केली जाईल असे सांगत त्यांनी शांततेचे संकेत दिले. तसेच त्यांना मला युद्धामुळे निरापराध लोकांचा बळी गेलेला पाहायचा नाही असेही म्हटले. तसेच त्यांनी इराणला एका मोठ्या हल्ल्याचा कडक इशाराही दिला.

सध्या ट्रम्प यांच्या इराण संबंधी या दुतोंडी भूमिकेमुळे जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एकीकडे ट्रम्प शांततेचा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे इराणला लष्करी कारवाईची धमकी देत आहे. सध्या या वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पुन्हा इंधन आणि उर्जा पुरवठा धोक्यात आला आहे.

Published On: May 21, 2026 | 12:21 PM

