Donald Trump इस्रायलचे पंतप्रधान होणार? त्यांच्या ‘या’ विधानाने जगभरात खळबळ, आता काय करणार Netanyahu?

ट्रम्प यांनी एका मुलाखतीदरम्यान इस्रायलमधील त्यांच्या लोकप्रियतेचा उल्लेख करत म्हटले की, इस्रायली जनतेचा त्यांना ९९ टक्के पाठिंबा आहे. यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष पद सोडल्यानंतर ते इस्रायलमध्ये पंतप्रधान पदासाठी निवडणूक लढवू शकतात असे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, अद्याप ट्रम्प यांच्या विधानावर इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. पण यामुळे इस्रायलमध्ये खळबळ उडाली आहे.
याशिवाय, ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांच्याशी असलेल्या संबंधावरही प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावर त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, नेतन्याहू एक उत्तम व्यक्ती आहेत. ते मी जे सांगेल तेच करतील. याशिवाय ट्रम्प यांनी युद्धाच्या परिस्थिती नेतन्याहूंना चांगली वागणूक मिळत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
ट्रम्प यांनी एका मुलाखतीत त्यांनी इराणवरील लष्करी कारवाईविषयी विचारले असता त्यांनी म्हटले की, त्यांना कोणत्याही प्रकारची घाई नाही. होर्मुझची सामुद्रधुनी लवकरच खुली केली जाईल असे सांगत त्यांनी शांततेचे संकेत दिले. तसेच त्यांना मला युद्धामुळे निरापराध लोकांचा बळी गेलेला पाहायचा नाही असेही म्हटले. तसेच त्यांनी इराणला एका मोठ्या हल्ल्याचा कडक इशाराही दिला.
सध्या ट्रम्प यांच्या इराण संबंधी या दुतोंडी भूमिकेमुळे जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एकीकडे ट्रम्प शांततेचा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे इराणला लष्करी कारवाईची धमकी देत आहे. सध्या या वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पुन्हा इंधन आणि उर्जा पुरवठा धोक्यात आला आहे.
