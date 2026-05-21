  • Why Do Girls Get Periods At An Early Age Parents Should Take Care Of These Things To Preserve Girls Childhood

मुलींना लहान वयातच मासिक पाळी का येते? मुलींचे बालपण टिकवून ठेवण्यासाठी आईवडिलांनी घ्याला हवी ‘या’ गोष्टींची काळजी

जीवनशैलीतील बदलांच्या परिणामामुळे हल्ली लहान वयातच मुलींना मासिक पाळी येत आहे. लवकर मासिक पाळी आल्यामुळे शारीरिक आरोग्यासोबतच मानसिक आरोग्यावर सुद्धा गंभीर परिणाम होतो.

Updated On: May 21, 2026 | 12:09 PM
लहान वयात मुलींना मासिक पाळी का येते?
मासिक पाळी लवकर येण्याची कारणे?
पाळीच्या दिवसांमध्ये उद्भवणाऱ्या समस्या?

वयाच्या १४ ते १६ या वर्षांमध्ये सर्वच मुलींना मासिक पाळी येते. मासिक पाळी येणे ही शरीराची नैसर्गिक क्रिया आहे. महिन्यातील चार ते पाच दिवस सर्वच महिलांना पाळी येते. पाळीच्या दिवसांमध्ये कंबर दुखणे, उलट्या, मळमळ, पोटात वेदना, क्रम्प्स इत्यादी सर्वच त्रासांना महिलांना सामोरे जावे लागते. पण हल्ली मुलींना ८ ते १० वर्ष चालू असतानाच मासिक पाळी येते. ही समस्या हल्ली फारच कॉमन झाली आहे. जीवनशैलीतील बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, शारीरिक हालचालींचा अभाव इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम महिलांच्या आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. वजन वाढल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही. पण कालातंराने आरोग्यावर त्याचे गंभीर परिणाम दिसू लागतात. चला तर जाणून घेऊया मुलींना लहान वयातच मासिक पाळी का येते? याबद्दल सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)

लहान वयात मुलींना मासिक पाळी का येते?

वयाच्या ११ ते १४ व्या वर्षी सामान्यपणे मुलींना मासिक पाळी येते. पण जर कोणत्याही मुलीला लवकर मासिक पाळी आली तर त्या स्थितीला अर्ली मेनार्की असे म्हंटले जाते. शरीरात होणाऱ्या बदलांमुळे मुलींना लवकर मासिक पाळी येते. तसेच या कालावधीमध्ये स्तनांचा विकास सुद्धा होतो. त्यामुळे शरीरात दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करणे फार आवश्यक आहे. लहान मुलींना वाढलेल्या वजनामुळे सुद्धा लवकर मासिक पाळी येऊ शकते. शरीरावर जमा झालेल्या अतिरिक्त चरबीमुळे मासिक काहीवेळा मासिक पाळी लवकर येते. याशिवाय जंक फूड, साखरयुक्त ड्रिंक्स आणि कमी शारीरिक हालचाल केल्यामुळे मुलींचे वजन झपाट्याने वाढू लागते.

जीवनशैलीतील बदलांचे आरोग्यावर होणारे परिणाम:

मासिक पाळी लवकर येण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे जीवनशैलीत होणारे बदल. बाहेरचे अन्नपदार्थ, पॅकेज्ड फूड, लाल मांस किंवा अल्कोहोल युक्त पेयांचे अतिप्रमाणात सेवन केल्यामुळे शरीरसंबंधित समस्या उद्भवू लागतात. दैनंदिन आहारात खाल्लेल्या पदार्थांचा थेट परिणाम शरीरावर लगेच दिसून येतो. त्यामुळे शरीराची काळजी घेणे फार महत्वाचे आहे. मोबाईल, टिव्ही आणि टॅबलेट अतिप्रमाणात केलेला वापर दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम करतो. कमी झोप, कमी शारिरीक हालचाली, ताण-तणाव इत्यादी अनेक गोष्टींच्या परिणाम हार्मोन्सवर लगेच दिसून येतो.

लहान मुलींची कशा पद्धतीने काळजी घ्यावी:

लहान मुलींसह मोठ्यांनीसुद्धा दैनंदिन आहारात पौष्टिक आणि शरीरास सहज पचन होणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करावे. यामुळे आरोग्य चांगले राहते. दैनंदिन आहारात ताजी फळे, हिरव्या पालेभाज्या आणि पौष्टिक पदार्थांचे सेवन केल्यास कायमच निरोगी आणि उत्साही राहाल. तसेच सकाळी उठल्यानंतर नियमित व्यायाम, शारीरिक हालचाली, प्राणायाम किंवा ध्यान केल्यास आरोग्यासंबंधित समस्या कधीच उद्भवणार नाहीत.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Frequently Asked Questions

  • Que: लहान वयात मासिक पाळी येणे सामान्य मानले जाते का?

    Ans: काही प्रकरणांमध्ये हे नैसर्गिक असू शकते, मात्र खूप कमी वयात पाळी सुरू झाल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक असते.

  • Que: मुलींमध्ये लवकर प्युबर्टीची कोणती लक्षणे दिसतात?

    Ans: शारीरिक बदल, उंची वाढणे, भावनिक चढउतार आणि मासिक पाळी सुरू होणे ही लवकर प्युबर्टीची लक्षणे असू शकतात.

  • Que: लहान वयात पाळी आल्यास मुलींवर मानसिक परिणाम होऊ शकतो का?

    Ans: होय. अशा वेळी मुलींमध्ये गोंधळ, भीती किंवा लाज निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे पालकांनी त्यांच्याशी मोकळेपणाने संवाद साधणे गरजेचे आहे.

