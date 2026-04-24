”Om Puri मुळे माझ्या बहिणीचे आयुष्य उद्ध्वस्त..”, अन्नू कपूर यांचा धक्कादायक दावा; जुना वाद पुन्हा चर्चेत

Updated On: Apr 24, 2026 | 11:00 AM
ओम पुरी हे एके काळी बॉलिवूडवर राज्य करणाऱ्या असाधारण अभिनेत्यांपैकी एक होते. आजही चित्रपटसृष्टी त्यांना महान अभिनेत्यांपैकी एक म्हणून ओळखत असली तरी, अन्नू कपूरसाठी या आठवणी खूपच वैयक्तिक आणि कटू आहेत.अन्नूची बहीण सीमा हिचे लग्न ओम पुरी यांच्याशी झाले होते. हे ओम पुरी यांचे पहिले लग्न होते. सीमा गरोदर असताना, ओम पुरी यांनी नंदिता पुरीसोबत अफेअर करून तिची फसवणूक केली, जी नंतर त्यांची दुसरी पत्नी झाली. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत, अन्नूने आपल्या बहिणीच्या ओम पुरीसोबतच्या वेदनादायक भूतकाळाबद्दल उघडपणे सांगितले.

सिद्धार्थ कन्नन यांच्याशी झालेल्या एका मनमोकळ्या संभाषणात, अन्नू कपूर यांनी त्यांची बहीण सीमा आणि ओम पुरी यांच्यातील वादळी वैवाहिक जीवनाच्या आठवणींना उजाळा दिला. अन्नू यांनी दिवंगत अभिनेत्याचे वर्णन एक असाधारण तारा असे केले आणि त्यांच्याइतका महान दुसरा कोणीही नव्हता, असे ते म्हणाले. मात्र, ओम पुरी यांनी एका स्त्रीचा विश्वासघात केला, आणि ती स्त्री दुसरी कोणी नसून अन्नू यांची बहीण सीमा होती. अन्नू यांनी खुलासा केला की, त्यांच्या शेवटच्या क्षणी त्यांची बहीण सीमा हिनेच त्यांची काळजी घेतली होती.

तो कुणाचा तरी नवरा झाला, आणि नवरा झाल्यावर त्याने एका स्त्रीला फसवले, आणि तिथूनच सगळं काही बिघडलं. आणि मी त्या स्त्रीचा भाऊ आहे. तो १० वर्षांपूर्वीच निघून गेला असता, पण माझ्या बहिणीने त्याची काळजी घेतली. जेव्हा शरीर कमजोर आणि नाजूक होतं, तेव्हाच माणूस पुन्हा उभारी घेतो.

अक्षय कुमार आणि विद्या बालन ७ वर्षांनंतर पुन्हा एकत्र दिसणार, अभिनेत्याने शेअर केला व्हिडिओ; चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

त्याच संभाषणादरम्यान, अन्नू कपूर यांनी सांगितले की आज त्यांच्या मनात कोणाबद्दलही द्वेष नाही. ते म्हणाले की, ओम पुरी आता हयात नाहीत, पण त्यांचा मुलगा जिवंत आहे आणि त्यांनी आपला मुलगा व पत्नी नंदिता यांच्यासाठी देवाकडे प्रार्थना केली. मात्र, त्यांना आपली बहीण सीमा हिच्या उद्ध्वस्त आयुष्याबद्दल खेद वाटते, जिचे ओम पुरीसोबतचे लग्न वादळी ठरले होते. ते म्हणाले, “मला खेद वाटतो की माझी बहीण सीमा कपूर हिचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले, तिला कोणाचाही आधार नव्हता.”

Sai Tamhankar: "प्रेमासाठी तयार..", सई ताम्हणकर लग्नबंधनात अडकणार? वैयक्तिक आयुष्याबद्दल खुलासा; म्हणाली, "एकटेपण कधी कधी.."

सीमा कपूर जेव्हा अवघ्या १९ वर्षांच्या होत्या, तेव्हा त्यांची भेट दिग्गज अभिनेते ओम पुरी यांच्याशी झाली. वयातील मोठे अंतर असूनही, ओम पुरी आणि सीमा एकमेकांच्या प्रेमात पडले. त्यांच्यात ११ वर्षांचे वयाचे अंतर होते. त्यांनी अनेक वर्षे एकमेकांना डेट केले आणि १९९० मध्ये लग्न केले. मात्र, त्यांच्या लग्नानंतर काही महिन्यांतच, ओम नंदिता नावाच्या एका पत्रकार महिलेच्या संपर्कात आले. ओम पुरी आणि नंदिता यांच्या अनैतिक संबंधांबद्दल कळले तेव्हा सीमा गर्भवती होत्या.

Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

