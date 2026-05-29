सौरव गांगुली बायोपिकच्या सेटवरून Rajkummar Raoचा फर्स्ट लूक लीक; ‘दादा’चा अंदाज पाहून चाहते थक्क

Updated On: May 29, 2026 | 12:31 PM IST
सारांश

राजकुमार राव लवकरच माजी क्रिकेटपटू सौरव गांगुलीच्या 'दादा' या बायोपिकमध्ये दिसणार असून शूटिंग सेटवर त्याचे काही फोटो व्हायरल होत आहेत.

विस्तार

बॉलिवूड अभिनेता राजकुमार राव लवकरच माजी क्रिकेटपटू सौरव गांगुलीच्या ‘दादा’ या बायोपिकमध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटाची निर्मिती लव रंजन करत असून, दिग्दर्शन विक्रम आदित्य मोटवाने करत आहेत. सौरव गांगुलीचे चाहते या चित्रपटाबद्दल प्रचंड उत्सुक असतानाच, चित्रपटाच्या सेटवरील राजकुमार रावचे काही फोटो ऑनलाइन लीक झाले आहेत.

मिळालेल्या वृत्तानुसार, अभिनेता राजकुमार राव सध्या कोलकाता येथील आर्यन क्लब ग्राऊंडवर सौरव गांगुलीच्या ‘दादा’ या बायोपिकचे चित्रीकरण करत आहे, जिथे त्याचे काही फोटो लीक झाले आहेत. या फोटोंमध्ये तो लाल रंगाचा टी-शर्ट आणि काळ्या रंगाची ट्रॅक पँट घातलेला दिसत आहे. या फोटोंमुळे चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढली आहे. ‘दादा’चे चित्रीकरण यावर्षी एप्रिलमध्ये सुरू झाले असून, निर्मात्यांनी अद्याप प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे, हा चित्रपट यावर्षी २०२६ मध्ये प्रदर्शित होईल की २०२७ मध्ये प्रदर्शित होईल, हे अस्पष्ट आहे.

राजकुमार राव हा चित्रपटांसाठी आपल्या नाट्यमय शारीरिक बदलांसाठी ओळखला जाणारा अभिनेता आहे आणि तो नेहमीच आपल्या लूक्सने प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित करतो. या वर्षाच्या सुरुवातीला, त्याने याबद्दल एक विस्तृत पोस्ट लिहून खुलासा केला होता की तो ‘दादा’ चित्रपटासाठी देखील एक मोठे शारीरिक परिवर्तन करत आहे.

 

राजकुमार राव (राजकुमार राव चित्रपट) त्याच्या उत्कृष्ट आणि अष्टपैलू अभिनयासाठी ओळखला जातो. त्याने ‘स्त्री’, ‘श्रीकांत’, ‘क्वीन’, ‘बरेली की बर्फी’, ‘लुडो’, ‘शाहिद’ आणि ‘न्यूटन’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. प्रत्येक वेळी तो अशी भूमिका साकारतो, जी सर्वांना थक्क करून सोडते.

