छत्रपती संभाजीनगरमध्ये खळबळ! पत्नीची छेड काढल्याने मित्राचाच दगडाने ठेचून खून; एलसीबीकडून ४८ तासांत आरोपी जेरबंद

Updated On: May 29, 2026 | 04:21 PM IST
सारांश

छत्रपती संभाजीनगरमधील कच्ची घाटी येथील अज्ञात मृतदेहाचा छडा एलसीबीने ४८ तासांत लावला आहे. पत्नीची छेड काढल्याच्या रागातून शेख फैयाजने त्याचा मित्र शेख आवेश याचा दगडाने ठेचून खून केला.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये खळबळ! पत्नीची छेड काढल्याने मित्राचाच दगडाने ठेचून खून (Photo Credit- X)

छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): कच्ची घाटी परिसरात आढळलेल्या अज्ञात मृतदेह प्रकरणाचा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अवघ्या ४८ तासांत छडा लावत आरोपीला जेरबंद केले. पत्नीची छेड काढल्याच्या रागातून मित्राचाच दगडाने ठेचून खून केल्याची धक्कादायक कबली आरोपीने पोलिसांसमोर दिली. शेख फैयाज शेख महेमूद (२६, रा. रेहमानिया कॉलनी, किरडपुरा) असे अटक आरोपीचे नाव असून, मयत शेख आवेश शेख परवेज (२५) हा त्याचा जवळचा मित्र होता.

२५ मे रोजी कच्ची घाटी परिसरात २५ ते २७ वयोगटातील एका युवकाचा मृतदेह आढळून आला होता. सुरुवातीला मृताची ओळख पटत नसल्याने चिकलठाणा पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली होती. मात्र प्रकरण गंभीर असल्याची दखल घेत पोलिस अधीक्षक प्रकाश जाधव यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला तपासाच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार स्थानिक गुन्ह शाखेच्या पथकाने घटनास्थळी पाहणी करून तपासाची सूत्रे वेगाने फिरवली.

त्यानंतर मृताची ओळख शेख आवेश शेख परवेज (रा. कसबा चौक, जालना, ह.मु. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील फुटपाथ) अशी पटली. ही कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक विजयसिंह राजपूत, उपनिरीक्षक महेश घुगे, कासीम शेख, सचिन राठोड, सुनिल गोरे, बलवीर बहुरे, शिवाजी मगर, निलेश कुडे तसेच चिकलठाणा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक राजेंद्र बनसोडे, उपनिरीक्षक श्रीनिवास धुळे आदींनी केली.

मित्रासोबत स्कूटीवर गेल्यानंतर बेपत्ता

तपासादरम्यान मयत आवेश हा २५ मे रोजी सकाळी त्याचा मित्र शेख फैयाज याच्यासोबत काळ्या रंगाच्या स्कुटीवर गेल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर संशयाची सुई फैयाजकडे वळली. पोलिसांनी त्याला किरडपुरा येथील घरातून ताब्यात घेत कसून चौकशी केली असता त्याने खुनाची कबुली दिली.

पत्नीवर वाईट नजर असल्याचा संशय

मयत आवेश हा त्याचा मित्र असला तरी तो आरोपीच्या पत्नीची वारंवार छेड काढत होता. याबाबत अनेकदा समज देऊनही तो ऐकत नसल्याने आरोपीच्या मनात संताप होता. २५ मे रोजी सकाळी दोघेही दारू पित असताना पुन्हा याच कारणावरून वाद झाला. भांडण विकोपाला गेल्यानंतर रागाच्या भरात फैयाजने आवेशचा खून केला.

