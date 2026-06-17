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अनेक MRI-CT स्कॅन, वेदनादायी उपचार, गंभीर समस्येमुळे त्रस्त Sonu Nigam; गायकाने चाहत्यांना दिली हेल्थ अपडेट

Updated On: Jun 17, 2026 | 11:07 AM IST
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सारांश

Sonu Nigam गंभीर नसांच्या समस्येशी झुंज देत आहेत. अनेक MRI-CT स्कॅन आणि वेदनादायी उपचारांनंतर गायकाने स्वतःच्या प्रकृतीबाबत महत्त्वाची अपडेट दिली आहे

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

गायक सोनू निगम आपल्या मधुर आवाजामुळे अनेक वर्षांपासून प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले आहे. मात्र, सध्या तो एका कठीण परिस्थितीतून जात आहे, तरीही त्याने कामातून विश्रांती घेतलेली नाही. त्याने नुकताच आपल्या चाहत्यांना प्रकृतीबद्दल माहिती देण्यासाठी एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे. आपल्या प्रकृतीबद्दल सांगताना तो म्हणाले की, त्याला खूप वेदना होत आहेत आणि नसांचा एक गंभीर आजार आहे, ज्यामुळे त्याला खूप त्रास होत आहे. गेल्या अनेक आठवड्यांपासून त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत, जे सोपे नव्हते. गायकाने सांगितले की, त्याच्या अनेक एमआरआय आणि सीटी स्कॅन चाचण्या झाल्या असून ते विविध प्रकारची औषधे घेत आहेत. त्याने हेही सांगितले की, तो वेदनादायी फिजिओथेरपी घेत आहेत.

सोनू निगमने ही माहिती इन्स्टाग्रामवर एका व्हिडिओद्वारे शेअर केली. त्याने व्हिडिओला ‘१३ जून, मुंबई’ असे कॅप्शन दिले आहे, सोबत मानेला पट्टी बांधलेला हार्ट इमोजीही जोडला आहे. व्हिडिओमध्ये तो एका खुर्चीवर बसलेला दिसत आहे. फॉर्मल पोशाखात असलेल्या या गायकाच्या शर्टची अनेक बटणे उघडी आहेत, जी त्याच्या मानेभोवतीच्या पट्टीमधून स्पष्टपणे दिसत आहेत. व्हिडिओमध्ये सोनू निगम आपल्या आजाराबद्दल बोलत आहे आणि हा अनुभव शारीरिकदृष्ट्या खूप कष्टदायक आणि थकवणारा असल्याचे वर्णन करत आहे. आपल्या मानेकडे बोट दाखवत सोनू म्हणताना ऐकू येतो, “माझ्या ह्या नसा दाबल्या गेल्या आहेत. मी आठवडाभर त्रास सहन करत आहे, एमआरआय, सीटी स्कॅन आणि फिजिओथेरपी करून घेतली आहे.

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मला खूप वेदना होत होत्या आणि आता मी वेदनाशामक औषधे घेत आहे. यामुळे माझा घसाही थोडा जड झाला आहे. आज मी सुमारे महिना आणि १० दिवसांनंतर परफॉर्म करत आहे. आज माझा आत्मविश्वास थोडा कमी झाला आहे आणि त्यात भर म्हणजे माझा घसा खूप जड झाला आहे. पण मी काय करू शकतो? माझ्या नसा शिथिल करण्यासाठी मी जी औषधे घेत आहे, त्याचाही माझ्या घशावर परिणाम होत आहे.” काही हरकत नाही, देव मला रंगमंचावर शक्ती देवो.

 

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गायकाने स्पष्ट केले की, या स्थितीमुळे तो सतत वैद्यकीय देखरेखीखाली आहे आणि त्याच्या उपचारांमध्ये अनेक स्कॅन, औषधे आणि नियमित फिजिओथेरपी सत्रांचा समावेश आहे. गायकाने हे देखील स्पष्ट केले की, उपचारादरम्यान दिलेल्या स्नायू शिथिल करणाऱ्या औषधांचा त्याच्या घशावर परिणाम झाला आहे, जी थेट सादरीकरणाची तयारी करणाऱ्या गायकासाठी चिंतेची बाब असू शकते. अस्वस्थता असूनही, गायकाने मुंबईतील आपले नियोजित कार्यक्रम सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Web Title: Sonu nigam health update battling a serious nerve condition underwent multiple mri and ct scans singer shares health update with fans

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Published On: Jun 17, 2026 | 11:07 AM

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