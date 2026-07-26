Anandi Ajay Breaks Down: विजय थलपतीच्या जन नायगन’ सिनेमातील ‘तो’ सीन कापला, अभिनेत्रीला अश्रू अनावर, व्हिडिओ चर्चेत

आनंदीने सांगितलं की, या चित्रपटात सुपरस्टार विजय थलपती यांच्यासोबत स्क्रीन शेअर करण्याची संधी मिळाल्यामुळे ती खूप आनंदी होती. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची ती अनेक महिन्यांपासून आतुरतेने वाट पाहत होती. मात्र चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच तिचा सीन अंतिम आवृत्तीत नसल्याचं समजलं आणि तिच्यासाठी तो मोठा धक्का ठरला.
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व्हिडिओमध्ये बोलताना ती म्हणाली, “विजय सरांसोबत काम करण्याची संधी मिळणं हे माझ्यासाठी स्वप्न पूर्ण झाल्यासारखं होतं. शूटिंग करताना अनेक आठवणी तयार झाल्या होत्या. पण चित्रपटात माझं काम दिसणार नाही, हे समजल्यावर खूप वाईट वाटलं. पुन्हा अशी संधी मिळेल की नाही, याचीही मला खात्री नाही.”
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नेटकऱ्यांनी या व्हिडिओ करत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी नेटकरी म्हणतात की, “एका सीनमुळे कलाकाराचं कौशल्य कमी होत नाही,” असे म्हणत तिचे सांत्वन केले. तर काहींनी, “तुझ्यासाठी यापेक्षाही मोठी संधी पुढे वाट पाहत असेल,” असा विश्वास व्यक्त केला.
आनंदी अजय ही तामिळ मनोरंजन विश्वातील परिचित अभिनेत्री आहे. तिने अनेक लोकप्रिय मालिकांमध्ये आणि काही चित्रपटांमध्ये काम करून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. तिच्या अभिनयाचं अनेकदा कौतुक झालं असून, आता चाहत्यांना ती लवकरच नव्या आणि मोठ्या भूमिकेत पाहायला मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
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सध्या तिचा हा भावनिक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे. काही मिनिटांच्या या व्हिडिओने अनेक कलाकारांच्या पडद्यामागील संघर्षाची पुन्हा एकदा आठवण करून दिली आहे. यशाच्या प्रवासात निराशेचे प्रसंग येतात, मात्र त्यातून पुन्हा उभं राहणं हेच खऱ्या कलाकाराचं बळ असतं, अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे.