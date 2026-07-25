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Dharmendra Pradhan Resignation: एक राजीनामा… आणि बॉलिवूडमध्ये खळबळ! प्रतिक्रियाांचा स्फोट! कोण काय म्हणालं?

Updated On: Jul 25, 2026 | 06:09 PM IST
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सारांश

Dharmendra Pradhan Resignation: देशभरात शिक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांवर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची बातमी समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

Dharmendra Pradhan Resignation (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

Dharmendra Pradhan Resignation (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

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विस्तार

Reactions from celebrities following Dharmendra Pradhan Resignation: देशभरात शिक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांवर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाने अखेर मोठे लक्ष वेधून घेतले. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे राजधानी दिल्लीसह विविध शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांचा आवाज बुलंद झाला. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याची बातमी समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा अक्षरशः पाऊस पडला. सामान्य नागरिकांसोबतच बॉलिवूड आणि टीव्ही इंडस्ट्रीतील अनेक कलाकारांनीही या घडामोडींवर आपली मतं व्यक्त केली.

कोण काय म्हणाले?

अभिनेत्री रिद्धी डोगर

अभिनेत्री रिद्धी डोगराने आपल्या पोस्टमधून लोकशाहीची ताकद अधोरेखित केली. तिच्या मते, कोणताही बदल एका दिवसात घडत नाही. नागरिक सतत जागरूक राहिले, प्रश्न विचारले आणि लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी झाले तरच व्यवस्था अधिक मजबूत होते. आजचा दिवस तरुणांच्या आवाजाची ताकद दाखवणारा असल्याचेही तिने म्हटले. देश घडवण्याची खरी जबाबदारी युवकांवर असल्याचे सांगत तिने सकारात्मक सहभागाचे महत्त्व स्पष्ट केले.

 

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गायक अरमान मलिक

गायक अरमान मलिकनेही विद्यार्थ्यांच्या एकतेचे कौतुक केले. मोठा संदेश न देता त्याने काही शब्दांतच युवकांच्या सामर्थ्याचा उल्लेख केला. त्याची पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर झाली.

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अभिनेता सनी हिंदुजा

अभिनेता सनी हिंदुजाने विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करत एकजुटीची ताकद अधोरेखित केली. लोक एकत्र आले तर बदल शक्य होतो, हे या आंदोलनातून पुन्हा एकदा दिसून आल्याचे त्याने म्हटले. संघर्ष दीर्घकाळ चालला असला तरी संयम आणि सातत्य यामुळेच यश मिळते, असेही त्याने नमूद केले.

अभिनेत्री राशी खन्ना

अभिनेत्री राशी खन्नाने आपल्या प्रतिक्रियेत प्रत्येक आंदोलनाला तात्काळ प्रसिद्धी मिळत नाही, असे सांगितले. अनेक वेळा शांतपणे आणि सातत्याने केलेले प्रयत्नच मोठे परिणाम घडवतात. विद्यार्थ्यांनी दाखवलेला संयम आणि चिकाटी कौतुकास्पद असल्याचे तिने लिहिले.

 

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निर्माती आणि सूत्रसंचालिका शिबानी अख्तर

निर्माती आणि सूत्रसंचालिका शिबानी अख्तरनेही तरुणांच्या निर्धाराचे स्वागत केले. आजची पिढी आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्यास मागेपुढे पाहत नाही, ही सकारात्मक बाब असल्याचे तिने म्हटले. समाजातील बदलांसाठी युवकांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचेही तिने अधोरेखित केले.

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अभिनेता अभिषेक बॅनर्जी

अभिनेता अभिषेक बॅनर्जीने सोशल मीडियावरील आपला प्रोफाइल फोटो बदलत नव्या पिढीचे अभिनंदन केले. त्याने एकजुटीचा संदेश देत तरुणांनी दाखवलेल्या ऐक्याचे कौतुक केले. त्याचप्रमाणे विनोदी कलाकार पारितोष यांनीही सकारात्मक विचार आणि शांततापूर्ण आंदोलनाचा सन्मान केला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले.

 

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अभिनेता विजय वर्मा

दरम्यान, अभिनेता विजय वर्माने आपल्या खास शैलीत प्रतिक्रिया दिली. त्याने धर्मेंद्र प्रधान यांचा फोटो शेअर करत चित्रपटातील लोकप्रिय संवादाचा वापर केला. त्याच्या या पोस्टने अनेकांचे लक्ष वेधले. काहींनी ती विनोदी शैलीत घेतली, तर काहींनी त्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या.

कॉमेडियन वीर दास

कॉमेडियन वीर दासने कोणतीही मोठी टिप्पणी न करता प्रार्थना, भारतीय ध्वज आणि हृदयाचे इमोजी पोस्ट केले. कमी शब्दांतही त्याने आपली भावना व्यक्त केली. अभिनेत्री ट्विंकल खन्नानेही या घडामोडीशी संबंधित माहिती सोशल मीडियावर शेअर करत चर्चेत सहभाग नोंदवला.

या संपूर्ण प्रकरणानंतर सोशल मीडियावर विद्यार्थी आंदोलन, शिक्षण व्यवस्था आणि तरुणांच्या सहभागाबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. अनेकांच्या मते, या आंदोलनाने विद्यार्थ्यांचा आवाज राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवला. तर काहींचे मत आहे की, शिक्षण व्यवस्थेतील उर्वरित प्रश्नांवरही आता ठोस पावले उचलली जाणे आवश्यक आहे.

एकूणच, या घडामोडींनंतर सेलिब्रिटींच्या प्रतिक्रिया चर्चेचा भाग बनल्या आहेत. मात्र या सर्वांमध्ये एक गोष्ट समान दिसून आली, ती म्हणजे तरुणांच्या एकजुटीचे आणि लोकशाही मार्गाने केलेल्या संघर्षाचे अनेकांनी कौतुक केले. पुढे या आंदोलनाचे परिणाम काय होतात, याकडे देशाचे लक्ष लागून राहणार आहे.

 

Web Title: Celebrities react to dharmendra pradhans resignation

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Published On: Jul 25, 2026 | 06:09 PM

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