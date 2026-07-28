‘पतीला घाबरून गप्प राहिले…’, बादशाहच्या दुसऱ्या पत्नीची धक्कादायक पोस्ट, सोशल मीडियावर खळबळ

Badshah Wife Isha Rikhi Post : प्रसिद्ध रॅपर बादशाह हा त्याच्या दुसऱ्या लग्नामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी आणि बादशाह यांनी काही महिन्यांपूर्वी गुपचूप लग्न केले होते. आता त्यांच्यात मतभेद आणि विभक्त होण्याच्या अफवा आतापासूनच पसरू लागल्या आहेत. ईशाच्या अलीकडील सोशल मीडिया पोस्टमुळे सर्वत्र चिंता पसरली आहे, ज्यामुळे तिला इन्स्टाग्रामवर एक अत्यंत भावनिक आणि वैयक्तिक संदेश शेअर करावा लागला आहे. कोणाचेही नाव न घेता, तिने आपल्या वैवाहिक जीवनातील भीती, शांतता आणि असहायतेमुळे होणारी वेदना व्यक्त केली आहे.
ईशाने इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये कोणाच्याही नावाचा उल्लेख न करता भीती, मौन आणि मानसिक संघर्षाबद्दल मन मोकळे केले. तिने लिहिले की, काही जखमा शरीरावर दिसत नाहीत, मात्र त्या मनाला खोलवर वेदना देतात. बराच काळ ती भीतीपोटी शांत राहिली, असेही तिने नमूद केले.
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पोस्टमध्ये तिने असेही म्हटले की, प्रभाव, सत्ता आणि परिस्थितीमुळे गप्प राहणे हाच सर्वात सुरक्षित पर्याय असल्याचे तिला वाटत होते. मात्र, तिच्या मौनाचा अर्थ कधीही संमती किंवा परिस्थितीचा स्वीकार असा घेऊ नये, असे स्पष्ट करत तिने आता भीतीऐवजी धैर्याची निवड केल्याचे सांगितले. “मी अजून संपूर्ण सत्य सांगण्यासाठी तयार नाही, पण सर्व काही ठीक असल्याचे भासवणारही नाही. आता मी घाबरणार नाही,” असेही तिने लिहिले.
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ईशाने इन्स्टाग्रामवर एक खास व्हिडिओ मॉन्टेज शेअर केल्यानंतर लगेचच ही भावनिक पोस्ट केली आहे. या व्हिडिओमध्ये बादशाहसोबतचे अनेक खास क्षण, तसेच त्यांच्या गुप्त लग्नाची झलक होती. या पोस्टसोबत ईशाने लिहिले, “प्रत्येक वादळ एक धडा असतो आणि प्रत्येक प्रार्थना एक आशा असते.” तिने एक तुटलेल्या हृदयाचा इमोजीसुद्धा जोडला. त्यांच्या लग्नानंतर काही महिन्यांतच, अशा व्हिडिओंमुळे आणि तुटलेल्या हृदयाच्या इमोजीमुळे त्यांच्या नात्यात काहीतरी बिनसले असल्याच्या चर्चांना उधाण आले होते.
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