पॅकेटवर साखरेचे प्रमाण छापणे बंधनकारक! संसदीय समितीची केंद्राला शिफारस

प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लबांच्या किचनमधील धक्कादायक वास्तव; झुरळे, बुरशी अन् एफडीएने केले ५ परवाने निलंबित
सध्याचे नियम अपुरे सध्याच्या नियमांनुसार पाकिटावर
साखरेचे प्रमाण आकड्यांमध्ये लिहिणे बंधनकारक आहे. परंतु, केवळ आकडे पाहून तो पदार्थ आरोग्यासाठी चांगला आहे की नाही, हे सामान्य ग्राहकाला समजत नाही. म्हणूनच, जागतिक आरोग्य संघटना आणि ‘आयसीएमआर’ च्या निकषांनुसार साखरेच्या प्रमाणाचे स्पष्ट वर्गीकरण करणारे सोपे लेबल्स पाकिटाच्या समोरच्या बाजूस लावणे गरजेचे आहे, त्याद्वारे ग्राहक योग्य निर्णय घेऊ शकतील.
गंभीर परिणामांचा इशारा
लहान वयात पॅकेज्ड अन्नातून जास्त प्रमाणात साखर पोटात गेल्याने मुलांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होतात. बालपणी जास्त साखर खाल्ल्याने दातांची कीड, लठ्ठपणा, चयापचय क्रियेतील बिघाड आणि जुनाट आजारांचा धोका वाढतो. ‘आयसीएमआर’च्या २०२४ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, दैनंदिन साखरेचा वापर २५ ग्रॅमपर्यंत मर्यादित ठेवला पाहिजे.
Rahul Gandhi: संसदेत राहुल गांधींच्या ‘इडियट’ आणि ‘अंधभक्त’ वक्तव्यावरून गदारोळ; वादग्रस्त शब्द लागले हटवावे
अशा आहेत शिफारशी
दर्शनी भागावर लेबल: पॅकेज्ड अन्नामध्ये साखरेचे प्रमाण जास्त आहे की नाही, हे स्पष्ट करणारे लेबल पाकिटाच्या समोर लावणे बंधनकारक करण्याची शिफारस.
बालकांच्या अन्नावर विशेष लक्ष : बेबी फूड आणि लहान मुलांच्या खाद्यान्नातील ‘अॅडेड शुगर’चे ग्रॅममधील प्रमाण स्पष्ट छापणे आवश्यक.
आरोग्याला धोका : लहान वयात जास्त साखर खाल्ल्याने लठ्ठपणा, दातांचे आजार आणि चयापचयाचे उद्भवत असल्याचे विकार ‘आयसीएमआर’ चे स्पष्टीकरण.
सोपी माहिती ग्राहकाला त्वरित समजेल अशा शास्त्रीय वर्गीकरणाची समितीकडून मागणी.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)