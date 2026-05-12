Chandrapur News: मुसळधार पावसानंतरही चंद्रपूरमध्ये भीषण पाणीटंचाई; नागरिकांची पाण्यासाठी पायपीट सुरुच

चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील वर्षी सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला होता. मात्र यंदाच्या उन्हाळ्यात जिल्ह्यावर गंभीर पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झाले असून शहर आणि ग्रामीण भागात नागरिकांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 12:20 PM
  • चंद्रपूर शहरातील 25 प्रभागांत एक दिवसाआड टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे.
  • जिल्ह्यातील 539 गावांना पाणीटंचाईचा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
  • जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या 1300 कामांपैकी 600 हून अधिक कामे अद्याप अपूर्ण आहेत.
मागील वर्षी चंद्रपूर जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान ११४० मिमी असताना तब्बल १२७४ मिमी पावसाची नोंद झाली. मात्र, एवढा पाऊस होऊनही यंदाच्या उन्हाळ्यात जिल्ह्यावर तीव्र पाणीटंचाईचे संकट ओढवले आहे. मार्च महिन्यापासून वाढलेल्या तापमानामुळे धरणे, नद्या, विहिरी आणि बोअरवेलची पातळी झपाट्याने घटू लागली असून शहरासह ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी अक्षरशः पायपीट करावी लागत आहे.

चंद्रपूर शहरातील तब्बल २५ प्रभागांत सध्या एक दिवसाआड टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून दररोज टँकरची गरज भासण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सुरुवातीला आठ टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला होता. आता त्यात वाढ करून दहा टँकरद्वारे शहरातील नागरिकांची तहान भागविली जात आहे. महानगरपालिकेने २२५ कोटी रुपये खर्चुन अमृत पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित केली. त्यानंतरही अनेक भागांमध्ये शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायम आहे. सध्या २७० कोटींच्या दुसऱ्या अमृत योजनेचे काम सुरू असले तरी ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही. शहरात अनेक ठिकाणी जलटाक्या उभारण्यात आल्या, पाइपलाइन टाकण्यात आली आणि नळजोडण्या देण्यात आल्या. मात्र पुरेशा दाबाने आणि नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याची तक्रार नागरिकांकडून होत आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

परिसरात एक दिवासाआड पाणीपुरवठा

रमाबाईनगर, वडगाव, सावरकरनगर, अपेक्षानगर, दादमहल वॉर्ड, बाबुपेठ, भिवापूर, गुलमोहर कॉलनी, लालपेठ कॉलरी, महसुल कॉलनी, राजीव गांधीनगर, परिवर्तन चौक, एकता चौक, श्यामनगर, इंदिरानगर, निर्माणनगर, अंचलेश्वर गेट परिसर, चोरखिडकी, नगीनाबाग, ओमभवन परिसर आणि राष्ट्रवादीनगर येथे एक दिवसाआड टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. या दरम्यान, ग्रामीण भागातील परिस्थितीही गंभीर बनली आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ३४ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांवर ५०० गावांतील नागरिक अवलंबून आहे.

१६.५५ कोटीचा आराखडा मंजूर

भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील ५३९ गावांना पाणीटंचाईचा फटका बसू शकतो. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने १६ कोटी ५५ लाख २० हजार रुपयांचा कृती आराखडा मंजूर केला असून त्यात टँकर, विहीर अधिग्रहण आणि नवीन कुपनलिकोच्या नियोजनाचा समावेश आहे.

जिल्ह्यात ७०० कामे पूर्ण

केंद्र सरकारच्या ‘हर घर जल’ घोषणेखाली राबविण्यात आलेल्या जलजीवन मिशनची स्थितीही समाधानकारक नाही. जिल्ह्यातील १३०० कामांपैकी केवळ ७०० कामे पूर्ण झाली असून ६०० हून अधिक कामे अद्याप अपूर्ण आहे. २०२२ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असलेली अनेक कामे २०२६ मध्येही रखडलेली आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चुनही नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेले नाही.

