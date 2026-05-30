सोनाली बेंद्रे–अली फजल यांची क्राईम थ्रिलर ‘राख’ अखेर प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी सज्ज; जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येईल

थ्रिलर चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे! सोनाली बेंद्रे आणि ‘मिर्झापूर’मधील गुड्डू भैय्या, अली फजल, लवकरच एक जबरदस्त इन्व्हेस्टिगेटिव्ह क्राईम थ्रिलर मालिका पडद्यावर घेऊन येत आहेत, जी तुमचं डोकं चक्रावून टाकेल. या मालिकेचं नाव ‘राख’ असून, नुकताच तिचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आता, निर्मात्यांनी तिच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली आहे. चला तर मग जाणून घेऊया की सोनाली आणि अली यांची सस्पेन्स आणि क्राईमने भरलेली मालिका ‘राख’ कधी आणि कुठे प्रदर्शित होणार आहे.
सोनाली बेंद्रे आणि अली फजल यांचा ‘राख’ ही सिरीज दोन मुलांच्या रहस्यमयरीत्या गायब होण्याभोवती फिरते. हे वरवर साधे वाटणारे प्रकरण इतके उत्कंठावर्धक आहे की ते संपूर्ण शहराला हादरवून टाकते आणि एका सुखी कुटुंबाला पूर्णपणे उद्ध्वस्त करते. जसजसा तपास पुढे सरकतो, तसतशी ही कथा नैतिकता, न्याय, हिंसा आणि मानसिक यातना यांसारख्या विविध पैलूंचा शोध घेते. अली फजल तपासाचे नेतृत्व करणाऱ्या एका उत्साही पोलीस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारतो, तर सोनाली बेंद्रे आणि आमिर बशीर यांनीही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत.
कार्यकारी निर्माता आणि दिग्दर्शक प्रोसित रॉय निर्मित आणि सोनाली बेंद्रे व अली फजल अभिनीत ‘राख’ ही मालिका, रहस्यमयरीत्या बेपत्ता झालेल्या दोन मुलांमागील सत्य उलगडणाऱ्या एका पोलीस अधिकाऱ्याभोवती फिरते. पुढे काय होते, आणि तो हे प्रकरण सोडवू शकेल का? हेच या मालिकेचे खरे रहस्य आहे.
राख ओटीटी रिलीज डेट
सोनाली बेंद्रे आणि अली फजल यांची प्रमुख भूमिका असलेली ही धमाकेदार थ्रिलर मालिका १२ जून २०२६ पासून (राख ओटीटी रिलीज डेट) ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीम होण्यासाठी सज्ज आहे. ही मालिका मानसिक आघात, योग्य-अयोग्यतेची गुंतागुंत आणि न्यायाचे अस्पष्ट मार्ग यांसारख्या मानवी स्वभावाच्या गडद बाजूचे सखोलपणे चित्रण करते.