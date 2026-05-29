8 Waajun 13 Minite : थ्रिल अनुभवण्यासाठी व्हा सज्ज! सुनील बर्वे आणि ऐश्वर्या नारकर पहिल्यांदाच एकत्र

या वेब सीरिजचे आणखीन एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे मालिकेत अभिनेता सुनील बर्वे आणि अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर, अगदी पहिल्यांदाच स्क्रीन शेअर करणार आहेत. त्यामुळे दोघांच्या चाहतेमंडळीमध्ये उत्सुकता शिघेला आहे. मालिकेचे नाव ‘8 Waajun 13 Minite’ आहे आणि मालिकेचा ट्रेलरही प्रदर्शित करण्यात आला आहे. मालिकेत रहस्य, तणाव आणि थरार या मुख्य पैलूंचा अनुभव घेणे महत्वाचे ठरणार आहे. तसेच कलाकारांचा प्रभावी अभिनय यामुळे ही मालिका सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. मालिकेतील प्रत्येक भाग प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत गुंतवून ठेवणारा असल्याची चर्चा सुरु आहे.
‘8 Waajun 13 Minite’ ही मालिका 29 मेपासून Ultra Jhakaas OTT वर स्ट्रीम होत असून मराठी प्रेक्षकांसाठी ती एक वेगळा आणि रोमांचक अनुभव ठरणार आहे. थ्रिलर आणि सस्पेन्स प्रकार आवडणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी ही मालिका खास आकर्षण बनली आहे. विशेष म्हणजे Sunil Barve आणि Aishwarya Narkar ही जोडी पहिल्यांदाच एका थरारक कथेत एकत्र दिसत असल्याने सोशल मीडियावरही मालिकेबद्दल मोठ्या प्रमाणात चर्चा रंगताना दिसत आहे.
मराठी मनोरंजन क्षेत्रात थरार अनुभवण्यासाठी आगामी सिनेमे :
मराठी मनोरंजन क्षेत्रात थराराचा अनुभव देण्यासाठी ‘8 Waajun 13 Minite’ ही मालिका Ultra Jhakaas OTT वर पाहता येईल. त्याचबरोबर, मराठी OTT क्षेत्रात ‘Detective Dhananjay’ या मालिकेनेही हवा केली आहे. थराराने भरलेला चित्रपट ‘घबाडकुंड‘ चित्रपट 19 जून रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रभरात पाहता येणार आहे. तर थरार आणि विनोद यांनी भरपूर सिनेमा ‘तुंबाडची मंजुळा‘ 5 जून रोजी प्रदर्शित होणार आहे.