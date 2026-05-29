Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

8 Waajun 13 Minite : थ्रिल अनुभवण्यासाठी व्हा सज्ज! सुनील बर्वे आणि ऐश्वर्या नारकर पहिल्यांदाच एकत्र

Updated On: May 29, 2026 | 06:16 PM IST
जाहिरात
सारांश

8 Waajun 13 Minite : मृत्यू हा अंत नसून एका नव्या सुरुवातीची चाहूल असते, असे म्हटले जाते. याच संकल्पनेवर आधारित एक दमदार मराठी सस्पेन्स थ्रिलर वेब मालिका आता प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मृत्यवर आधारित एक मराठी वेब मालिकेचे लवकरच आपण साक्षीदार होणार आहोत.
  • मालिकेतील प्रत्येक भाग प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत गुंतवून ठेवणारा असल्याची चर्चा सुरु आहे.
8 Waajun 13 Minite : मृत्य टाळता येत नाही! मृत्यू अटळ असतो! मृत्यू अंत नसतो, ती एक नवीन सुरुवात असते. अशा अनेक गोष्टी आपण ऐकल्या असतील. याच मृत्यवर आधारित एक मराठी वेब मालिकेचे लवकरच आपण साक्षीदार होणार आहोत. मराठी प्रेक्षकांसाठी एक दमदार सस्पेन्स थ्रिलर मालिका OTT विश्वात दाखल झाली आहे. ‘8 Waajun 13 Minite’ ही मालिका आता Ultra Jhakaas OTT वर प्रेक्षकांच्या भेटीला आली असून तिची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

गूड न्यूज…प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्याच्या घरी लवकरच हलणार पाळणा ,सेलिब्रिटींकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

या वेब सीरिजचे आणखीन एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे मालिकेत अभिनेता सुनील बर्वे आणि अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर, अगदी पहिल्यांदाच स्क्रीन शेअर करणार आहेत. त्यामुळे दोघांच्या चाहतेमंडळीमध्ये उत्सुकता शिघेला आहे. मालिकेचे नाव ‘8 Waajun 13 Minite’ आहे आणि मालिकेचा ट्रेलरही प्रदर्शित करण्यात आला आहे. मालिकेत रहस्य, तणाव आणि थरार या मुख्य पैलूंचा अनुभव घेणे महत्वाचे ठरणार आहे. तसेच कलाकारांचा प्रभावी अभिनय यामुळे ही मालिका सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. मालिकेतील प्रत्येक भाग प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत गुंतवून ठेवणारा असल्याची चर्चा सुरु आहे.

‘8 Waajun 13 Minite’ ही मालिका 29 मेपासून Ultra Jhakaas OTT वर स्ट्रीम होत असून मराठी प्रेक्षकांसाठी ती एक वेगळा आणि रोमांचक अनुभव ठरणार आहे. थ्रिलर आणि सस्पेन्स प्रकार आवडणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी ही मालिका खास आकर्षण बनली आहे. विशेष म्हणजे Sunil Barve आणि Aishwarya Narkar ही जोडी पहिल्यांदाच एका थरारक कथेत एकत्र दिसत असल्याने सोशल मीडियावरही मालिकेबद्दल मोठ्या प्रमाणात चर्चा रंगताना दिसत आहे.

Mulshi Pattern 2 : पुन्हा ती क्रूरता रंगणार! ‘मुळशी पॅटर्न 2’ चे दिले संकेत, दिग्दर्शक प्रवीण तरडे अखेर बोललाच

मराठी मनोरंजन क्षेत्रात थरार अनुभवण्यासाठी आगामी सिनेमे :

मराठी मनोरंजन क्षेत्रात थराराचा अनुभव देण्यासाठी ‘8 Waajun 13 Minite’ ही मालिका Ultra Jhakaas OTT वर पाहता येई. त्याचबरोबर, मराठी OTT क्षेत्रात ‘Detective Dhananjay’ या मालिकेनेही हवा केली आहे. थराराने भरलेला चित्रपटघबाडकुंडचित्रपट 19 जून रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रभरात पाहता येणार आहे. तर थरार आणि विनोद यांनी भरपूर सिनेमातुंबाडची मंजुळा‘ 5 जून रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

Web Title: 8 waajun 13 minite new marathi web series watched on ultra jhakaas ott

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 06:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

The Pyramid Scheme Trailer : घरबसल्या लाखो कमाई की धोकादायक स्कॅम? द पिरॅमिड स्कीमच्या ट्रेलरने वाढवली उत्सुकता
1

The Pyramid Scheme Trailer : घरबसल्या लाखो कमाई की धोकादायक स्कॅम? द पिरॅमिड स्कीमच्या ट्रेलरने वाढवली उत्सुकता

33 व्या वर्षी युधवीरची कमाल; ठरला भारतातील मोस्ट पॉप्युलर स्टार, सीएम विजय ते ऐश्वर्या राय यांना टाकलं मागे
2

33 व्या वर्षी युधवीरची कमाल; ठरला भारतातील मोस्ट पॉप्युलर स्टार, सीएम विजय ते ऐश्वर्या राय यांना टाकलं मागे

Latest Marathi Movie : डोळ्यावर 500 ची नोट, भीतीने हसून व्हाल लोटपोट! करण सोनावणेसह ‘या’ भन्नाट कलाकारांची पाऊले सिनेमाक्षेत्राकडे
3

Latest Marathi Movie : डोळ्यावर 500 ची नोट, भीतीने हसून व्हाल लोटपोट! करण सोनावणेसह ‘या’ भन्नाट कलाकारांची पाऊले सिनेमाक्षेत्राकडे

The Maharashtra Files : सिनेमाची तारीख ढकलण्यात आली पुढे! दिग्दर्शकाने स्पष्टच सांगितलं “या तारखेला चित्रपट प्रदर्शित होणार म्हणजे
4

The Maharashtra Files : सिनेमाची तारीख ढकलण्यात आली पुढे! दिग्दर्शकाने स्पष्टच सांगितलं “या तारखेला चित्रपट प्रदर्शित होणार म्हणजे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
8 Waajun 13 Minite : थ्रिल अनुभवण्यासाठी व्हा सज्ज! सुनील बर्वे आणि ऐश्वर्या नारकर पहिल्यांदाच एकत्र

8 Waajun 13 Minite : थ्रिल अनुभवण्यासाठी व्हा सज्ज! सुनील बर्वे आणि ऐश्वर्या नारकर पहिल्यांदाच एकत्र

May 29, 2026 | 06:16 PM
Solapur News: “ऊस बिलासाठी रणसंग्राम”, तोडगा निघेना; पाचव्या दिवशीही शेतकऱ्यांचे उपोषण सुरू

Solapur News: “ऊस बिलासाठी रणसंग्राम”, तोडगा निघेना; पाचव्या दिवशीही शेतकऱ्यांचे उपोषण सुरू

May 29, 2026 | 06:12 PM
मराठवाडा शिवसेनेचा बालेकिल्ला, संघटना मजबूत करणार, शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे आश्वासन

मराठवाडा शिवसेनेचा बालेकिल्ला, संघटना मजबूत करणार, शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे आश्वासन

May 29, 2026 | 06:11 PM
Water Crisis Impact : नवराष्ट्रचा दणका! ‘तहानलेल्या गावा’ला दिलासा! कोळथरे ग्रामपंचायतीकडून पाणीपुरवठ्यासाठी नियोजन सुरू

Water Crisis Impact : नवराष्ट्रचा दणका! ‘तहानलेल्या गावा’ला दिलासा! कोळथरे ग्रामपंचायतीकडून पाणीपुरवठ्यासाठी नियोजन सुरू

May 29, 2026 | 06:10 PM
Air India अन् IndiGo चा मोठा निर्णय! जूनपासून देशात रोज 250 विमाने होणार बंद; कोणाला बसणार सर्वाधिक फटका?

Air India अन् IndiGo चा मोठा निर्णय! जूनपासून देशात रोज 250 विमाने होणार बंद; कोणाला बसणार सर्वाधिक फटका?

May 29, 2026 | 06:05 PM
Vitamin B12: सतत थकवा जाणवतोय? असू शकतं Vitamin B12 च्या कमतरतेचे संकेत; जाणून घ्या लक्षणे

Vitamin B12: सतत थकवा जाणवतोय? असू शकतं Vitamin B12 च्या कमतरतेचे संकेत; जाणून घ्या लक्षणे

May 29, 2026 | 06:04 PM
IPL मध्ये खळबळ! 27 कोटींचा डाव फिस्कटला; LSG च्या फ्लॉप शो नंतर Rishabh Pant ने सोडले कर्णधारपद

IPL मध्ये खळबळ! 27 कोटींचा डाव फिस्कटला; LSG च्या फ्लॉप शो नंतर Rishabh Pant ने सोडले कर्णधारपद

May 29, 2026 | 05:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM