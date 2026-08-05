Mumbai Local मध्ये महिलांसाठी महत्त्वाचा निर्णय! महिलांचा डबा ओळखणे होणार सोपे; ‘पिंक स्टॉपिंग पॉइंट’चा प्रस्ताव

Mumbai Local News Marathi: मुंबई लोकलने प्रवास करणाऱ्या लाखो महिला प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महिला डबा नेमका कुठे थांबतो हे सहज ओळखता यावे आणि गर्दीच्या वेळी सुरक्षितपणे चढ-उतार करता यावा, यासाठी ‘पिंक प्लॅटफॉर्म’ ही संकल्पना पुढे आली आहे. मुंबई रेल्वे पॅसेंजर असोसिएशनने हा प्रस्ताव मांडला असून, त्यावर रेल्वे प्रशासन विचार करत आहे.
अलीकडेच मुंबईतील मध्य रेल्वे मुख्यालयात झालेल्या उपनगरीय रेल्वे प्रवासी सल्लागार समिती (SRUCC) च्या पहिल्या बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेसाठी ठेवण्यात आला. या प्रस्तावानुसार, ज्या ठिकाणी लोकलमधील महिला डबा येऊन थांबतो, त्या प्लॅटफॉर्मवरील भागाला गुलाबी (पिंक) रंगाने विशेष चिन्हांकित करण्यात येणार आहे.
रेल्वे रुळावर लोखंडी बॉक्स, लोकलला बसला जोरदार धक्का; ट्रेन मॅनेजरच्या प्रसंगावधानामुळे शेकडो प्रवाशांचे वाचले प्राण
यामुळे ट्रेन येण्यापूर्वीच महिला प्रवाशांना योग्य ठिकाणी उभे राहता येईल. विशेषतः प्रथमच लोकलने प्रवास करणाऱ्या महिलांनाही महिला डबा शोधणे अधिक सोपे होणार आहे. सध्या गर्दीमुळे अनेकदा महिला चुकीच्या ठिकाणी उभ्या राहतात, त्यामुळे महिला डब्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी धावपळ करावी लागते आणि चढताना-उतरताना अडचणींचा सामना करावा लागतो.
मुंबई रेल्वे पॅसेंजर असोसिएशनच्या मते, ‘पिंक प्लॅटफॉर्म’ संकल्पनेमुळे महिला प्रवाशांच्या प्रतीक्षा क्षेत्रावर अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवता येईल. या भागात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे केंद्रीकृत कव्हरेज, रेल्वे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची प्रभावी तैनाती आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक विशेष उपाययोजना करणे अधिक सोपे होईल.
तसेच, गुलाबी रंगाचे स्पष्ट चिन्ह असल्यामुळे इतर प्रवाशांनाही हा भाग महिला डब्यासाठी राखीव असल्याची जाणीव होईल. त्यामुळे अनावश्यक गर्दी, गोंधळ आणि धक्काबुक्की कमी होण्यास मदत होईल. महिला प्रवाशांचा चढ-उतार अधिक शिस्तबद्ध आणि सुरक्षित पद्धतीने होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
रेल्वे अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावावर सकारात्मक भूमिका घेतली असून, त्याचा सविस्तर अभ्यास केला जात आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास सुरुवातीला मुंबईतील काही प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर पायलट प्रकल्प म्हणून ‘पिंक प्लॅटफॉर्म’ची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते.
महिला प्रवाशांची सुरक्षितता, सोय आणि लोकलमधील वाढती गर्दी लक्षात घेता हा उपक्रम उपनगरीय रेल्वे सेवेत महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो. यशस्वी ठरल्यास भविष्यात मुंबईतील सर्व स्थानकांवर ही संकल्पना लागू करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Mumbai Local: ऐन गर्दीच्या वेळी रेल्वेचा खोळंबा; मालगाडीचे कपलिंग तुटले; मुंबईकडे जाणारी मध्य रेल्वेची वाहतूक पाऊण तास विस्कळीत