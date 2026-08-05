बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Indian Film Producers : भारतीय चित्रपटसृष्टीला नवी दिशा! नव्या प्रतिभेला संधी देणारे ‘हे’ ५ नामवंत निर्माते

Updated On: Aug 05, 2026 | 11:29 AM IST
जाहिरात
सारांश

Indian Film Producers : भारतीय चित्रपटसृष्टीत नव्या कलाकार, लेखक आणि दिग्दर्शकांना संधी देणाऱ्या गुनीत मोंगा, निखिल अडवाणी, अभिषेक एस. व्यास यांच्यासह ५ नामवंत निर्मात्यांविषयी जाणून घ्या.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Indian Film Producers : चित्रपटसृष्टीत स्टार पॉवरला नेहमीच महत्त्व मिळत असले, तरी गेल्या काही वर्षांत अनेक निर्मात्यांनी वेगळा मार्ग स्वीकारला आहे. केवळ मोठ्या कलाकारांवर अवलंबून न राहता, नवोदित अभिनेते, लेखक, दिग्दर्शक आणि तंत्रज्ञांना संधी देत ते भारतीय चित्रपटसृष्टीला नवी दिशा देत आहेत. प्रामाणिक कथा, नव्या कल्पना आणि ताज्या दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देणारे असे काही महत्त्वाचे निर्माते सध्या विशेष चर्चेत आहेत.

गुनीत मोंगा: नवोदित दिग्दर्शकांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभ्या

सिख्या एंटरटेनमेंटच्या माध्यमातून गुनीत मोंगा यांनी अनेक प्रथमच चित्रपट दिग्दर्शित करणाऱ्या दिग्दर्शकांना संधी दिली आहे. Kill, Kathal आणि ऑस्कर विजेता माहितीपट The Elephant Whisperers यांसारख्या प्रकल्पांद्वारे त्यांनी अपारंपरिक कथांना जागतिक व्यासपीठ मिळवून दिले.

अभिषेक एस. व्यास: नव्या प्रतिभेवर ठाम विश्वास

AVS Studiosचे निर्माता अभिषेक एस. व्यास यांचा विश्वास आहे की भारतीय चित्रपटसृष्टीचे भविष्य नव्या प्रतिभेमध्ये दडलेले आहे. आगामी प्रकल्पांसाठी ते नवोदित अभिनेते, लेखक आणि तंत्रज्ञांसोबत काम करत असून, त्यांना संधी देणे हे दर्जेदार आणि ताज्या कथाकथनासाठी आवश्यक असल्याचे ते मानतात.

निखिल अडवाणी: नव्या कथाकारांना घडवणारे निर्माता

Vedaa, Freedom at Midnight आणि Rocket Boys यांसारख्या प्रकल्पांद्वारे निखिल अडवाणी यांनी चित्रपट आणि ओटीटी या दोन्ही माध्यमांत तरुण लेखक, दिग्दर्शक आणि कलाकारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. नव्या पिढीतील कथाकार घडवण्यात त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान मानले जाते.

विक्रमादित्य मोटवाने: सर्जनशील प्रयोगांना प्रोत्साहन

CTRL, Jubilee आणि Black Warrant यांसारख्या प्रकल्पांमधून विक्रमादित्य मोटवाने यांनी वेगळ्या धाटणीच्या कथांना आणि नव्या सर्जनशील प्रतिभांना प्रोत्साहन दिले आहे. विविध विषयांवर प्रयोग करण्यासाठी ते ओळखले जातात.

Genelia D’Souza Birthday: अवघ्या १५व्या वर्षी ‘बिग बीं सोबत काम करण्याची संधी; मात्र ‘या’ कारणामुळे जेनेलियाने दिला होता नकार

वासन बाला: नव्या कल्पनांचा समर्थक

Jigra आणि Monica, O My Darling यांसारख्या चित्रपटांसाठी ओळखले जाणारे वासन बाला हे त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कथाकथन शैलीसाठी प्रसिद्ध आहेत. नव्या लेखक आणि तंत्रज्ञांसोबत सहकार्य करून ते नव्या पिढीतील चित्रपट निर्मात्यांना प्रेरणा देत आहेत.

भारतीय चित्रपटसृष्टीचा बदलता चेहरा

आजचा प्रेक्षक केवळ स्टारकास्टपेक्षा आशयपूर्ण आणि वास्तववादी कथा स्वीकारत आहे. त्यामुळे नव्या प्रतिभेला संधी देणारे हे निर्माते भारतीय चित्रपटसृष्टीचे भवितव्य घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असून, नव्या कल्पना आणि नव्या चेहऱ्यांवर विश्वास ठेवण्याची नवी संस्कृती निर्माण करत आहेत.

Kajol Birthday Special: ‘DDLJ’ ते ‘कुछ कुछ होता है’; ९० च्या दशकात गाजलेले काजोलचे ५ आयकॉनिक चित्रपट

Web Title: Indian film producers supporting new talent in industry

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 05, 2026 | 11:29 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bhata Marathi Movie: बेलदार समाजाची वेदना मोठ्या पडद्यावर! ‘भाटा’ चित्रपटाचे पोस्टर लॉन्च; ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित
1

Bhata Marathi Movie: बेलदार समाजाची वेदना मोठ्या पडद्यावर! ‘भाटा’ चित्रपटाचे पोस्टर लॉन्च; ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित

Entertainment News: छोट्या कथांपासून मोठ्या पडद्यावरील युद्धापर्यंत… एका वेगळ्या विचारांच्या फिल्ममेकरची अनोखी सफर
2

Entertainment News: छोट्या कथांपासून मोठ्या पडद्यावरील युद्धापर्यंत… एका वेगळ्या विचारांच्या फिल्ममेकरची अनोखी सफर

Gullak x CEEW: ‘गुल्लक’ आणि CEEW ची भागीदारी; छतावरील सौरऊर्जेबाबत जनजागृतीसाठी नवा उपक्रम
3

Gullak x CEEW: ‘गुल्लक’ आणि CEEW ची भागीदारी; छतावरील सौरऊर्जेबाबत जनजागृतीसाठी नवा उपक्रम

Bigg Boss 20 : ‘तथास-TWO!’ ‘बिग बॉस 20’ची अधिकृत घोषणा; प्रीमियर डेट जाहीर, सलमान खानच्या ‘करण-अर्जुन’शी खास कनेक्शन
4

Bigg Boss 20 : ‘तथास-TWO!’ ‘बिग बॉस 20’ची अधिकृत घोषणा; प्रीमियर डेट जाहीर, सलमान खानच्या ‘करण-अर्जुन’शी खास कनेक्शन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Indian Film Producers : भारतीय चित्रपटसृष्टीला नवी दिशा! नव्या प्रतिभेला संधी देणारे ‘हे’ ५ नामवंत निर्माते

Indian Film Producers : भारतीय चित्रपटसृष्टीला नवी दिशा! नव्या प्रतिभेला संधी देणारे ‘हे’ ५ नामवंत निर्माते

Aug 05, 2026 | 11:29 AM
गाणी ऐकण्याची मजा होणार दुप्पट! boAt च्या निवडक हेडफोन्ससह मिळणार Spotify Premium सब्स्क्रिप्शन, असा घ्या ऑफरचा फायदा

गाणी ऐकण्याची मजा होणार दुप्पट! boAt च्या निवडक हेडफोन्ससह मिळणार Spotify Premium सब्स्क्रिप्शन, असा घ्या ऑफरचा फायदा

Aug 05, 2026 | 11:21 AM
WI vs PAK: 4 चेंडूत 3 विकेट, 34 वर्षाच्या बॉलरने पाकिस्तानचा उडवला धुव्वा; 5 मिनिटात नेस्तनाबूत

WI vs PAK: 4 चेंडूत 3 विकेट, 34 वर्षाच्या बॉलरने पाकिस्तानचा उडवला धुव्वा; 5 मिनिटात नेस्तनाबूत

Aug 05, 2026 | 11:11 AM
लक्षपूर्वक खा, निरोगी रहा! आरोग्याची गुरुकिल्ली ठरू शकते ‘Mindful Eating’; हे हेल्दी स्नॅक्स तुम्हाला दिवसभर ठेवतील तंदुरुस्त

लक्षपूर्वक खा, निरोगी रहा! आरोग्याची गुरुकिल्ली ठरू शकते ‘Mindful Eating’; हे हेल्दी स्नॅक्स तुम्हाला दिवसभर ठेवतील तंदुरुस्त

Aug 05, 2026 | 11:00 AM
उपवासाच्या दिवशी भूक कंट्रोल होत नाही? मग आवर्जून करा ‘या’ पदार्थांचा नाश्त्यात समावेश, गोड पौष्टिक पदार्थ

उपवासाच्या दिवशी भूक कंट्रोल होत नाही? मग आवर्जून करा ‘या’ पदार्थांचा नाश्त्यात समावेश, गोड पौष्टिक पदार्थ

Aug 05, 2026 | 10:43 AM
दिवसाढवळ्या शाळेत शिक्षिकेची हत्या; 20 हून अधिक चाकूने वार अन् नकाबपोशाचा हल्ला CCTV कॅमेरात कैद

दिवसाढवळ्या शाळेत शिक्षिकेची हत्या; 20 हून अधिक चाकूने वार अन् नकाबपोशाचा हल्ला CCTV कॅमेरात कैद

Aug 05, 2026 | 10:39 AM
Ishan Kishan: देशाच्या सेवेतून मिळाला वेळ, इशान किशन पठ्ठ्या पोहचला RBI Patna च्या सेवेत; सहकाऱ्यांबरोबर Photo Viral

Ishan Kishan: देशाच्या सेवेतून मिळाला वेळ, इशान किशन पठ्ठ्या पोहचला RBI Patna च्या सेवेत; सहकाऱ्यांबरोबर Photo Viral

Aug 05, 2026 | 10:36 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा