‘Alpha’च्या सेटवरAlia Bhattसोबत झालं भांडण? बॉबी देओलने दिलं स्पष्ट उत्तर, म्हणाला, ”लोक इतकं…”

बॉबी देओल आणि आलिया भट्ट सध्या यशराज फिल्म्सच्या आगामी स्पाय थ्रिलर ‘अल्फा’वर काम करत आहेत आणि अलीकडेच त्यांच्यात जोरदार भांडण झाल्याची बातमी समोर आली आहे. अनेक वृत्तांनुसार, सेटवर त्यांच्यात वाद झाला होता. मात्र, या वृत्तांवर अभिनेत्याने मौन सोडले असून, या अफवा पसरवणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. तो म्हणाला, “जेव्हा मी पहिल्यांदा ही बातमी ऐकली, तेव्हा मला स्वतःलाच धक्का बसला होता.”
बॉबी देओल सध्या त्याच्या आगामी ‘बंदर’ या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. हा अभिनेता चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त असून, प्रमोशनदरम्यान तो ‘आप की अदालत’ या शोमध्येही दिसला. त्याने आपल्या चित्रपटाबद्दल आणि इतर अनेक विषयांवर मनमोकळेपणाने भाष्य केले. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या, ‘अल्फा’च्या चित्रीकरणादरम्यान बॉबी आणि आलिया भट्ट यांच्यात मतभेद झाल्याच्या वृत्तांमागील सत्यतेबद्दल विचारले असता, त्याने ते स्पष्टपणे नाकारले. या दाव्यांमध्ये तिळमात्रही तथ्य नसल्याचे अभिनेत्याने सांगितले. त्याने आलियाच्या कामाची आणि व्यावसायिकतेची प्रशंसाही केली.
बॉबी देओल म्हणाला, “एका मित्राने मला त्या अफवेचा स्क्रीनशॉट पाठवला. मला धक्काच बसला. लोक इतके हुशार आहेत की ते काहीही लिहू शकतात आणि खोटं रचू शकतात. आलिया भट्ट एक खूप चांगली अभिनेत्री आहे आणि अत्यंत व्यावसायिक आहे. ती खूप मेहनत करते. आलिया तिच्या सर्व फाईट सीन्ससाठी पूर्णपणे तयार होती. त्यामुळे मला समजत नाही की कोण असा विचार करत होतं की ही अफवा आहे. मी प्रत्येकाकडे जाऊन स्पष्टीकरण देऊ शकत नाही. त्यामुळे, हे खरं नाही. लोक इन्स्टाग्राममुळे सहज प्रभावित होतात, पण तिथल्या ९० टक्के गोष्टी खऱ्या नसतात.”
‘अल्फा’ हा यशराज फिल्म्सच्या स्पाय युनिव्हर्समधील सर्वात मोठ्या आणि बहुप्रतिक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे. या फ्रँचायझीमधील हा पहिला चित्रपट आहे, ज्यामध्ये मुख्य भूमिका पूर्णपणे महिला कलाकारांवर केंद्रित आहेत. आलिया भट्ट आणि शर्वरी मुख्य भूमिकेत आहेत, तर बॉबी देओल आणि अनिल कपूर देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.
अल्फा कधी प्रदर्शित होणार?
या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखेबद्दल बोलायचे झाल्यास, ती अनेक वेळा बदलण्यात आली आहे. सुरुवातीला, हा चित्रपट गेल्या वर्षी प्रदर्शित होणार होता, त्यानंतर तो एप्रिल २०२६ मध्ये प्रदर्शित होणार होता. आता, अशी बातमी आहे की आलिया भट्ट-अभिनीत ‘अल्फा’ १० जुलै २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होऊ शकतो. बॉबी देओल-अभिनीत ‘बंदर’ ५ जून २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत आहे.