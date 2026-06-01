19 वर्षांनंतर ‘ऊंचा लंबा कद’चा जबरदस्त कमबॅक; अक्षय कुमार-दिशा पाटनीने जागवल्या जुन्या आठवणी, नव्या व्हर्जनने घातला धुमाकूळ

बॉलिवूडचा लोकप्रिय कॉमेडी चित्रपट ‘वेलकम’ पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. ‘वेलकम टू द जंगल’ या चित्रपटातील ‘ऊंचा लंबा कद’’ हे नवीन गाणे प्रदर्शित झाले आहे. हे गाणे २००७ च्या सुपरहिट चित्रपट ‘वेलकम’मधील प्रसिद्ध गाण्याची पुनर्रचित आवृत्ती आहे. यापूर्वी या गाण्यात अक्षय कुमार आणि कतरिना कैफ दिसले होते, पण यावेळी अक्षयसोबत दिशा पटानी दिसत आहे.
चित्रपटाच्या प्रमोशनल व्हिडिओमध्ये अक्षय कुमार आणि दिशा पटानी या लोकप्रिय गाण्याच्या नव्या व्हर्जनवर नाचताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ ‘वेलकम’ चित्रपटाच्या आठवणी जागवतो, तसेच चित्रपटातील विनोद आणि गंमतीची झलकही दाखवतो. चाहत्यांना २००७ सालच्या चित्रपटाची आठवण येते.
सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करताना अक्षय कुमारने लिहिले की, १८ वर्षांनंतरही हे गाणे सर्वांचे आवडते आहे. दिशा पटानीसोबतचा हा नवीन प्रवास शेअर करताना त्याने कतरिना कैफची आठवणही काढली. अक्षयने पोस्टमध्ये लिहिले की, तो त्याची ‘क्वीन कतरिनाला’ कधीही विसरणार नाही. या खास संदेशाने चाहत्यांचेही लक्ष वेधून घेतले.
दिग्दर्शक अनीस बाझमी यांचा ‘वेलकम’ हा चित्रपट सर्वप्रथम २००७ मध्ये प्रदर्शित झाला आणि त्याला प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रशंसा मिळाली. त्यानंतर २०१५ मध्ये ‘वेलकम बॅक’ प्रदर्शित झाला. आपल्या उत्साही विनोदी पात्रांमुळे, मार्मिक संवादांमुळे आणि अनोख्या कथानकामुळे ही फ्रँचायझी बॉलिवूडमधील सर्वात लोकप्रिय विनोदी मालिकांपैकी एक बनली आहे.
You heard it once and you’re still obsessed… now bringing that vibe into the jungle 🌴🎶#UchaLambaKadForever Out Now: https://t.co/lxiviEmXcV#WelcomeToTheJungle, the chaos begins in cinemas from 26th June, 2026 🍿 pic.twitter.com/dBLSdYwOVw — Akshay Kumar (@akshaykumar) June 1, 2026
‘वेलकम टू द जंगल’मधून प्रेक्षकांना एका परिपूर्ण मनोरंजनाचा अनुभव मिळेल. नवीन पात्रे, उत्कंठावर्धक विनोद आणि थोडी अॅक्शन असलेला हा चित्रपट, पुन्हा एकदा हास्य आणि मनोरंजनाचे एक संपूर्ण पॅकेज देण्यास सज्ज आहे.
