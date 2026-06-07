2 तास 15 मिनिटांत मेंदूचा खेळ खल्लास! ‘दृश्यम’पेक्षा अधिक सस्पेन्स, ‘महाराजा’पेक्षा दुप्पट थ्रिल; हा चित्रपट पाहून उडेल तुमची झोप

सध्या प्रेक्षकांमध्ये थ्रिलर आणि सस्पेन्स चित्रपटांची क्रेझ मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. कथानकात रहस्य, अनपेक्षित ट्विस्ट आणि शेवटपर्यंत खिळवून ठेवणारा थरार असेल, तरच प्रेक्षक त्या चित्रपटाला पसंती देतात. अशाच एका चित्रपटाने सध्या ओटीटी विश्वात धुमाकूळ घातला असून, त्याच्या सस्पेन्समुळे तो ‘दृश्यम’ आणि ‘महाराजा’सारख्या गाजलेल्या थ्रिलर चित्रपटांशी तुलना केला जात आहे.
या चित्रपटाचे नाव आहे ‘इलेव्हन’ (Eleven). २०२५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या थ्रिलरने चित्रपटगृहांमध्ये प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले होते. आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाल्यानंतरही त्याची लोकप्रियता कायम आहे. सध्या हा चित्रपट जिओहॉटस्टारवर ट्रेंड करत असून, थरारपटांच्या चाहत्यांमध्ये त्याची मोठी चर्चा रंगली आहे.
चित्रपटाची कथा एका भयानक सीरियल किलरभोवती फिरते. हा खुनी आपल्या बळींना गोळ्या घालून त्यांची हत्या करतो आणि त्यानंतर ओळख पटू नये म्हणून मृतदेहांवर पेट्रोल ओतून त्यांना जाळून टाकतो. शहरात एकामागून एक सहा खून झाल्यानंतर नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते. या गुंतागुंतीच्या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसीपी रणजित कुमार यांना बोलावले जाते. मात्र एका भीषण कार अपघातात ते कोमात जातात.
Shilpa Shinde: ‘माझ्यासोबत जे घडलं त्याचं काय?’ सेक्शुअल हॅरेसमेंट प्रकरणावर शिल्पा शिंदेची प्रतिक्रिया; हिना खानवरही साधला निशाणा
यानंतर या प्रकरणाची जबाबदारी एसीपी अरविंदन यांच्यावर सोपवली जाते. अत्यंत हुशारीने आणि बारकाईने तपास करत अरविंदन त्या सीरियल किलरचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतो. तपास जसजसा पुढे सरकतो, तसतसे कथानकात अनेक धक्कादायक वळणे येतात. प्रत्येक ट्विस्ट प्रेक्षकांना चकित करून सोडतो.
चित्रपटाचा क्लायमॅक्स हा त्याचा सर्वात मोठा प्लस पॉइंट मानला जातो. शेवटचा खुलासा इतका धक्कादायक आहे की प्रेक्षक अक्षरशः अवाक् होतात. त्यामुळेच अनेक प्रेक्षक या चित्रपटाची तुलना ‘दृश्यम’ आणि ‘महाराजा’सारख्या लोकप्रिय थ्रिलर चित्रपटांशी करत आहेत.
Vikram Gokhale Last Movie: दिवंगत विक्रम गोखले यांची अखेरची पडद्यावरील झलक; ‘बेवारस – सत्य एका वळणावरचं’चा टीजर लाँच
नवीन चंद्रने या चित्रपटात प्रमुख भूमिका साकारली आहे. त्याच्यासोबत रेया, अभिरामी, दिलेपन आणि किरीटी दमाराजू यांनीही महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. IMDb वर या चित्रपटाला ७.४ रेटिंग मिळाले असून, थरारपट आवडणाऱ्यांसाठी ‘इलेव्हन’ हा नक्कीच एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.