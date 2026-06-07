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Vikram Gokhale Last Movie: दिवंगत विक्रम गोखले यांची अखेरची पडद्यावरील झलक; ‘बेवारस – सत्य एका वळणावरचं’चा टीजर लाँच

Updated On: Jun 07, 2026 | 11:12 AM IST
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सारांश

दिवंगत विक्रम गोखले यांच्या अखेरच्या 'बेवारस - सत्य एका वळणावरचं' चित्रपटाचा टीजर प्रदर्शित झाला आहे. हृदयस्पर्शी कथानक, दमदार स्टारकास्ट आणि भावनिक अभिनयाने सजलेला हा चित्रपट २५ जून रोजी जगभर प्रदर्शित होणार आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

मराठी रंगभूमी आणि मराठी-हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते Vikram Gokhale यांच्या अखेरच्या चित्रपटाची पहिली झलक प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. ‘बेवारस – सत्य एका वळणावरचं’ या चित्रपटाचा टीजर नुकताच प्रदर्शित करण्यात आला असून, त्यातील हृदयस्पर्शी कथानक, दमदार कलाकारांची फळी आणि भावनिक मांडणी यामुळे चित्रपटाविषयीची उत्सुकता वाढली आहे. हा चित्रपट २५ जून रोजी जगभर प्रदर्शित होणार आहे.

हरिणी प्रॉडक्शन्स निर्मित आणि शिव आर्यन फिल्म्स प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती सौ. रिया कुमार, नितीन विचारे आणि शिव आर्यन यांनी केली आहे. चित्रपटाची कथा विजय राणे यांची असून दिग्दर्शन विजय राणे आणि सौ. रिया कुमार यांनी केले आहे. क्रिएटिव्ह दिग्दर्शन नितीन विचारे यांचे आहे.

चित्रपटाची पटकथा आणि संवाद लेखन शिरीष लाटकर यांनी केले असून गीतलेखन आणि संगीत दिग्दर्शन विवेक आपटे यांचे आहे. शीर्षक गीताचे लेखन सौ. रिया कुमार यांनी केले असून संगीत बिपलाब दत्ता यांचे आहे. यूजीन डिसोझा आणि योगेश कोळी यांनी छायांकन, अमीर हडकर यांनी पार्श्वसंगीत, तर यश सुर्वे यांनी संकलनाची जबाबदारी सांभाळली आहे. स्टार कास्टिंग नितीन विचारे यांनी केले आहे.

चित्रपटातील कलाकार
चित्रपटात विक्रम गोखले यांच्यासोबत Tejaswini Pandit, Rohini Hattangadi, Usha Naik, Rutuja Bagwe, Uday Tikekar, Srijit Marathe आणि आदित्य देशमुख यांच्यासह अनेक कलाकारांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.

‘बेवारस – सत्य एका वळणावरचं’ या चित्रपटात विक्रम गोखले यांनी अनाथालय चालवणाऱ्या तत्त्वनिष्ठ आबाजींची भूमिका साकारली आहे. पायाने अधू असलेल्या एका अनाथ मुलाच्या न्यायासाठीच्या कोर्ट-कचेरीतील संघर्षाची कथा या चित्रपटात उलगडणार आहे. सामाजिक वास्तव आणि मानवी भावनांचा स्पर्श असलेल्या या कथानकामुळे चित्रपटाला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.


टीजरमध्ये विक्रम गोखले यांच्या आर्त आणि भावनिक अभिनयाची प्रभावी झलक पाहायला मिळते. त्यांचा अनुभवसंपन्न अभिनय, हृदयाला भिडणारे कथानक आणि दमदार कलाकारांमुळे प्रेक्षकांना एक उत्कृष्ट सिनेमॅटिक अनुभव मिळणार असल्याची खात्री टीजरमधून दिसून येते. तांत्रिकदृष्ट्याही चित्रपट भक्कम वाटत असून, आता २५ जूनच्या प्रदर्शनाकडे प्रेक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Vikram gokhale last movie the final on screen appearance of late vikram gokhale teaser of bewaras satya eka valanavarach launched

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Published On: Jun 07, 2026 | 11:12 AM

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