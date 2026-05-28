Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • 105 Kg Weight Gain And Baldness Due To Wrong Medication Yo Yo Honey Singh Makes A Shocking Revelation About His Health Struggles

”चुकीच्या औषधांमुळे 105 किलो वजन अन् टक्कल..” , प्रसिद्ध सिंगरचा धक्कादायक खुलासा

Updated On: May 28, 2026 | 09:32 AM IST
जाहिरात
सारांश

प्रसिद्धीपासून दूर जाण्यापूर्वी, हनी सिंग भारतीय पॉप संगीतातील सर्वात मोठ्या नावांपैकी एक होता. पण त्याच्या प्रसिद्धीमागे, गायकाने सांगितले की तो गंभीर मानसिक आरोग्य समस्यांशी झुंजत होता.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

प्रसिद्ध बॉलिवूड गायक आणि रॅपर यो यो हनी सिंगने एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्याने सांगितले की, मानसिक आरोग्याच्या समस्यांदरम्यान अनेक वर्षे घेतलेल्या तीव्र औषधोपचारामुळे त्याचे केस मोठ्या प्रमाणात गळाले आणि तो पूर्णपणे टकला झाला. गायकाने सांगितले की, बायपोलर डिसऑर्डर आणि अमली पदार्थांच्या व्यसनाशी अनेक वर्षे संघर्ष केल्यानंतर, तो आता विग घालतो.

रॅपरने हा खुलासा नुकत्याच झालेल्या ‘एबीटॉक्स’ पॉडकास्टमध्ये केला, जिथे त्याने आपल्या आयुष्यातील सर्वात कठीण काळाबद्दल मनमोकळेपणाने सांगितले. प्रसिद्धीपासून दूर असताना त्याच्या उपचारांचा त्याच्या शरीरावर झालेल्या परिणामाबद्दलही त्याने सांगितले.

हनी सिंगचे केस कसे गळाले?

प्रसिद्धीपासून दूर जाण्यापूर्वी, हनी सिंग भारतीय पॉप संगीतातील सर्वात मोठ्या नावांपैकी एक होता. पण त्याच्या प्रसिद्धीमागे, गायकाने सांगितले की तो गंभीर मानसिक आरोग्य समस्यांशी झुंजत होता. पॉडकास्ट दरम्यान, हनी सिंगने बायपोलर डिसऑर्डरसाठी अनेक वर्षे घेतलेल्या औषधोपचारांचा त्याच्या शरीरावर झालेल्या परिणामाबद्दल सांगितले. गायक म्हणाला, “मी सात वर्षे औषधांचे जास्त डोस घेत होतो. त्यामुळे माझे वजन १०५ किलो झाले आणि माझे सर्व केस गळून पडले. हे नकली केस आहेत; मी पूर्णपणे टकला आहे. हा फक्त एक विग आहे.”

हनी सिंगने हे देखील उघड केले की, सावरण्याची प्रक्रिया लोकांना वाटते त्यापेक्षा अधिक कठीण होती. गायकाच्या मते, २०१४ मध्ये अंमली पदार्थ सोडल्यानंतरही, त्याला पुन्हा मानसिकदृष्ट्या स्थिर वाटायला अनेक वर्षे लागली. तो म्हणाला, “तुमचा विश्वास बसणार नाही, पण २०१४ मध्ये अंमली पदार्थ सोडल्यानंतरही, मला सावरण्यासाठी सात ते आठ वर्षे लागली.”

Maharashtra Epstein Files : अशोक खरात वर सिनेमा अन् दीपाली सय्यदला धमकीचे कॉल! “सिनेमात दिसली तर…”

गायकाने सांगितले की त्याची प्रकृती इतकी गंभीर झाली होती की त्याने अनेक वर्षे स्वतःला बाह्य जगापासून पूर्णपणे दूर ठेवले होते. तो रॅपर म्हणाला, “मग मी माझ्या बहिणीला फोन केला आणि तिला सांगितले की माझ्यासोबत काहीतरी विचित्र घडत आहे. ती म्हणाली की मला तरीही शो करावाच लागेल. दोन गाणी गायल्यानंतर, मी शो मधूनच निघून गेलो. त्यानंतर, मी सात वर्षे माझ्या घरातच राहिलो. माझ्या चाहत्यांनी मला त्या अवस्थेत पाहू नये असे मला वाटत होते. मी स्वतःला घरात कोंडून घेतले आणि माझ्या लहानपणीच्या मित्रांनाही भेटलो नाही. कोणतेही संभाषण नाही, फोन नाही, टीव्ही नाही, इंटरनेट नाही. लोकांना वाटले की सैतान माझ्याशी बोलत आहे.”

Pushkar Jog : लोकं म्हणतात “Cannes ला पैसे देऊन गेला” अभिनेत्याने Trollers ला दिले उत्तर! काय म्हणाला पुष्कर?

गायकाने हेही सांगितले की डॉक्टर आणि औषधे बदलल्यामुळे अखेरीस त्याला बरे होण्यास मदत झाली. तो म्हणाला, “मी सात वर्षे एकाच औषधावर होतो, तरीही माझी प्रकृती सुधारत नव्हती. पण जेव्हा मी अखेरीस घर सोडण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा मी माझा डॉक्टर बदलला. त्यांनी काही औषधे बदलली, काही नवीन सुरू केली आणि मुख्य औषधाचा डोस समायोजित केला.” चार आठवड्यांच्या आत, मी बरा होऊ लागलो. फक्त चार आठवड्यांत, मी पुन्हा लोकांशी मिसळू लागलो आणि आयुष्याला सामोरे जाऊ लागलो.

Web Title: 105 kg weight gain and baldness due to wrong medication yo yo honey singh makes a shocking revelation about his health struggles

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 09:32 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sunny Deol प्रदीर्घ काळानंतर पत्नी पूजा देओलसोबत एकत्र स्पॉट; 68 व्या वर्षीही साधेपणा पाहून चाहते झाले थक्क! पाहा Video
1

Sunny Deol प्रदीर्घ काळानंतर पत्नी पूजा देओलसोबत एकत्र स्पॉट; 68 व्या वर्षीही साधेपणा पाहून चाहते झाले थक्क! पाहा Video

Dharmendra यांना मिळणार मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार, हेमामालिनी स्वीकार करणार; सनी – बॉबीला आहे माहिती
2

Dharmendra यांना मिळणार मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार, हेमामालिनी स्वीकार करणार; सनी – बॉबीला आहे माहिती

हिरवा चुडा, गळ्यात मंगळसूत्र, कपाळी टिकली, Kangna Ranaut ने गुपचुप उरकलं लग्न? नवरा मुलगा आहे तरी कोण ?
3

हिरवा चुडा, गळ्यात मंगळसूत्र, कपाळी टिकली, Kangna Ranaut ने गुपचुप उरकलं लग्न? नवरा मुलगा आहे तरी कोण ?

Obeda : ‘ओबेडा®’ची भारतात एंट्री! टाईप २ डायबेटीससाठी डॉ. रेड्डीजचे नवीन ओरल औषध लॉन्च
4

Obeda : ‘ओबेडा®’ची भारतात एंट्री! टाईप २ डायबेटीससाठी डॉ. रेड्डीजचे नवीन ओरल औषध लॉन्च

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
”चुकीच्या औषधांमुळे 105 किलो वजन अन् टक्कल..” , प्रसिद्ध सिंगरचा धक्कादायक खुलासा

”चुकीच्या औषधांमुळे 105 किलो वजन अन् टक्कल..” , प्रसिद्ध सिंगरचा धक्कादायक खुलासा

May 28, 2026 | 09:32 AM
Trump Buffalo: सोशल मीडियाच्या ताकदीने वाचला 700 किलोच्या ‘डोनाल्ड ट्रम्प’चा जीव; बांगलादेश सरकारने खरेदीदाराचे पैसे का केले परत?

Trump Buffalo: सोशल मीडियाच्या ताकदीने वाचला 700 किलोच्या ‘डोनाल्ड ट्रम्प’चा जीव; बांगलादेश सरकारने खरेदीदाराचे पैसे का केले परत?

May 28, 2026 | 09:29 AM
JAC Delhi :देशातील ५ टॉप सरकारी कॉलेजांमध्ये प्रवेशाची सुवर्णसंधी; प्रवेश प्रक्रिया आजपासून सुरू; पण अंतिम तारीख काय आहे?

JAC Delhi :देशातील ५ टॉप सरकारी कॉलेजांमध्ये प्रवेशाची सुवर्णसंधी; प्रवेश प्रक्रिया आजपासून सुरू; पण अंतिम तारीख काय आहे?

May 28, 2026 | 09:22 AM
Nagpur Crime: भीषण प्रकार! जळत्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात आढळला अर्धवट जळालेला मृतदेह; स्त्री-पुरुष ओळखणंही कठीण

Nagpur Crime: भीषण प्रकार! जळत्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात आढळला अर्धवट जळालेला मृतदेह; स्त्री-पुरुष ओळखणंही कठीण

May 28, 2026 | 09:20 AM
महागडे फेशिअल करणे कायमचे जा विसरून! दूधासारख्या नितळ चमकदार त्वचेसाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय, त्वचेवर येईल नॅचरल गुलाबी ग्लो

महागडे फेशिअल करणे कायमचे जा विसरून! दूधासारख्या नितळ चमकदार त्वचेसाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय, त्वचेवर येईल नॅचरल गुलाबी ग्लो

May 28, 2026 | 09:09 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: कर्नाटकातील राजकारणात मोठ्या घडामोडी

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: कर्नाटकातील राजकारणात मोठ्या घडामोडी

May 28, 2026 | 09:02 AM
हवेत अडकलेल्या 300 पर्यटकांसाठी जवान ठरले देवदूत! जीव धोक्यात घालून केलं थरारक रेस्क्यू; Video Viral

हवेत अडकलेल्या 300 पर्यटकांसाठी जवान ठरले देवदूत! जीव धोक्यात घालून केलं थरारक रेस्क्यू; Video Viral

May 28, 2026 | 09:01 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM