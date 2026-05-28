”चुकीच्या औषधांमुळे 105 किलो वजन अन् टक्कल..” , प्रसिद्ध सिंगरचा धक्कादायक खुलासा

प्रसिद्ध बॉलिवूड गायक आणि रॅपर यो यो हनी सिंगने एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्याने सांगितले की, मानसिक आरोग्याच्या समस्यांदरम्यान अनेक वर्षे घेतलेल्या तीव्र औषधोपचारामुळे त्याचे केस मोठ्या प्रमाणात गळाले आणि तो पूर्णपणे टकला झाला. गायकाने सांगितले की, बायपोलर डिसऑर्डर आणि अमली पदार्थांच्या व्यसनाशी अनेक वर्षे संघर्ष केल्यानंतर, तो आता विग घालतो.
रॅपरने हा खुलासा नुकत्याच झालेल्या ‘एबीटॉक्स’ पॉडकास्टमध्ये केला, जिथे त्याने आपल्या आयुष्यातील सर्वात कठीण काळाबद्दल मनमोकळेपणाने सांगितले. प्रसिद्धीपासून दूर असताना त्याच्या उपचारांचा त्याच्या शरीरावर झालेल्या परिणामाबद्दलही त्याने सांगितले.
हनी सिंगचे केस कसे गळाले?
प्रसिद्धीपासून दूर जाण्यापूर्वी, हनी सिंग भारतीय पॉप संगीतातील सर्वात मोठ्या नावांपैकी एक होता. पण त्याच्या प्रसिद्धीमागे, गायकाने सांगितले की तो गंभीर मानसिक आरोग्य समस्यांशी झुंजत होता. पॉडकास्ट दरम्यान, हनी सिंगने बायपोलर डिसऑर्डरसाठी अनेक वर्षे घेतलेल्या औषधोपचारांचा त्याच्या शरीरावर झालेल्या परिणामाबद्दल सांगितले. गायक म्हणाला, “मी सात वर्षे औषधांचे जास्त डोस घेत होतो. त्यामुळे माझे वजन १०५ किलो झाले आणि माझे सर्व केस गळून पडले. हे नकली केस आहेत; मी पूर्णपणे टकला आहे. हा फक्त एक विग आहे.”
हनी सिंगने हे देखील उघड केले की, सावरण्याची प्रक्रिया लोकांना वाटते त्यापेक्षा अधिक कठीण होती. गायकाच्या मते, २०१४ मध्ये अंमली पदार्थ सोडल्यानंतरही, त्याला पुन्हा मानसिकदृष्ट्या स्थिर वाटायला अनेक वर्षे लागली. तो म्हणाला, “तुमचा विश्वास बसणार नाही, पण २०१४ मध्ये अंमली पदार्थ सोडल्यानंतरही, मला सावरण्यासाठी सात ते आठ वर्षे लागली.”
गायकाने सांगितले की त्याची प्रकृती इतकी गंभीर झाली होती की त्याने अनेक वर्षे स्वतःला बाह्य जगापासून पूर्णपणे दूर ठेवले होते. तो रॅपर म्हणाला, “मग मी माझ्या बहिणीला फोन केला आणि तिला सांगितले की माझ्यासोबत काहीतरी विचित्र घडत आहे. ती म्हणाली की मला तरीही शो करावाच लागेल. दोन गाणी गायल्यानंतर, मी शो मधूनच निघून गेलो. त्यानंतर, मी सात वर्षे माझ्या घरातच राहिलो. माझ्या चाहत्यांनी मला त्या अवस्थेत पाहू नये असे मला वाटत होते. मी स्वतःला घरात कोंडून घेतले आणि माझ्या लहानपणीच्या मित्रांनाही भेटलो नाही. कोणतेही संभाषण नाही, फोन नाही, टीव्ही नाही, इंटरनेट नाही. लोकांना वाटले की सैतान माझ्याशी बोलत आहे.”
गायकाने हेही सांगितले की डॉक्टर आणि औषधे बदलल्यामुळे अखेरीस त्याला बरे होण्यास मदत झाली. तो म्हणाला, “मी सात वर्षे एकाच औषधावर होतो, तरीही माझी प्रकृती सुधारत नव्हती. पण जेव्हा मी अखेरीस घर सोडण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा मी माझा डॉक्टर बदलला. त्यांनी काही औषधे बदलली, काही नवीन सुरू केली आणि मुख्य औषधाचा डोस समायोजित केला.” चार आठवड्यांच्या आत, मी बरा होऊ लागलो. फक्त चार आठवड्यांत, मी पुन्हा लोकांशी मिसळू लागलो आणि आयुष्याला सामोरे जाऊ लागलो.