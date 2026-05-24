Sonam Kapoor London Property: सोनम कपूरने लंडनमध्ये खरेदी केले ५ फ्लॅट्स; पण शेजाऱ्यांसोबत का सुरू झालाय मोठा वाद?

Updated On: May 24, 2026 | 04:31 PM IST
Sonam Kapoor London Property: अभिनेत्री सोनम कपूर आणि आनंद अहुजा यांनी लंडनच्या नॉटिंग हिल भागात ५१.४ कोटी रुपयांना ५ फ्लॅट्स खरेदी केले आहेत. या नव्या खरेदीमुळे स्थानिक रहिवासी आणि कपूर कुटुंबात नेमका काय वाद झाला आहे? वाचा सविस्तर.

Sonam Kapoor London Property: अभिनेत्री सोनम कपूरने काही महिन्यापूर्वी तिच्या दुसऱ्या मुलाला जन्म दिला. ती आपल्या पती आणि दोन मुलांसह लंडनला वास्तव्यास असते. एका अहवालानुसार, या जोडप्याने तीन वर्षांपूर्वी नॉटिंग हिलमध्ये एक बंगला तब्बल २७० कोटीला खरेदी केला होता. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या आवडीनुसार त्याचे नुतनीकरण करुन घेतले.
नुकत्याच मिळालेल्या माहितीनुसार, सोनम कपूर आणि आनंद यांनी त्या बंगल्याच्या अगदी शेजारीच असलेल्या एका इमारतीत सुमारे ५१.४ कोटी रुपयांना पाच फ्लॅट्स देखील खरेदी केले आहेत. या फ्लॅटचा वापर आपल्या घरगुती कामासाठी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या राहण्यासाठी करण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, हा निर्णय या इमारतीत राहणाऱ्या लोकांना पटलेला नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, स्थानिक रहिवाशांनी आरोप केला आहे की, हे पाच फ्लॅट या जोडप्याशी संबंधित असलेल्या कंपनीने खरेदी केला आहे. या रहिवाश्याच्या वक्तव्यावर कपूर-आहुजा याच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, असे आरोप केल्यास हा फ्लॅट ‘सामाजिक गृहनिर्माण’ खात्याला उपलब्ध करून दिले जाईल. मात्र, या आरोपाला फेटाळत सोनम आणि तिचे पती आनंद यांच्या प्रवक्त्याने एका संकेतस्थळाला दिलेल्या माहितीत स्पष्ट केले आहे की, फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या कंपनीशी कपूर कुटुंबीयांचा कोणताही थेट संबंध नाही आणि या प्रॉपर्टी केवळ गुंतवणुकीच्या उद्देशाने खरेदी करण्यात आल्या आहेत.

६० कोटी रुपये आधीच खर्च

वेबसाइटने पुढे दावा केला आहे की, सोनम आणि आनंद यांनी त्यांच्या अलिशान घराच्या नुतणीकरणावर आधीच ६० कोटी खर्च केले आहेत. या जोडप्याच्या नॉटिंग हिलमध्ये एक फ्लॅट आणि एक स्टुडिओ देखील आहे. त्यांच्या लंडनमधील प्रॉपर्टीव्यतिरिक्त त्याची दिल्ली आणि मुंबईतही घरे आहेत.
आनंद आहुजा कोण?

सोनम कपूरचा नवरा आनंद आहुजा हा ‘शाही एक्सपोर्टस’ या नावाने कपडे बनवणाऱ्या एका अब्जाधीश कुटुंबातील आहेत. तसेच ते स्नीकर स्टोअरचा सहसंस्थापक देखील आहेत.

सोनम आणि आनंद आहुजा यांची पहिली भट कॉमन फ्रेंडच्या माध्यमातून झाली होती. पहिल्याच भेटीत ते एकमेकांच्या प्रेमात पडले. त्यानंतर आनंदने एका महिन्यातच सोनमला लग्नाची मागणी घातली. काही काळ एकमेकांना डेट केल्यानंतर या जोडप्याने ८ मे २०१८ रोजी पंजाबी पद्धतीत लग्नगाठ बांधली.

